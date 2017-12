Gujarat Assembly polls 2017: Full list of 176 Congress candidates in fray

The 2017 has been one of the most watched events closer to the end of the calendar year 2017. While the Bharatiya Janata Party (BJP) is seeking a fifth straight term in Prime Minister Narendra Modi's home state, these elections are quite significant for the Congress as well, especially as the party is seeing the much-awaited change at its helm of affairs. For Rahul Gandhi, who is set to take over as the president of the Congress party, the Gujarat Assembly polls are an opportunity to steer an electoral comeback for the party.



Seeking to overthrow the rule of BJP, in power in the state for 22 years -- no party has ever been able to shake its base during the period -- the Congress has made some of its most calculated moves in fielding candidates. Also, the party has employed a wide-ranging campaigning, active social media push, and modified and upgraded vision of promises.



Constituency Candidate Abdasa Pradyumansinh Jadeja Akota Ranjit S. Chavan Amraiwadi Arvindsinh V. Chauhan Amreli Pareshbhai Dhanani Anand Kantibhai (Soda) Parmar Anjar V.K. Humbal Anklav Amitbhai Chavda Ankleshwar Anil Bhagat Asarwa – SC Kanubhai Vaghela Bacharaji Bharat Thakor Balasinor Ajit Chauhan Bansda – ST Anantkumar H. Patel Bapunagar HimmatsinhPatel Bardoli – SC Tarunkumar J. Vaghela Bayad Dhavalsinh Zala Bharuch Jaish Patel Bhavnagar East Ms. Nitaben B. Rathod Bhavnagar Rural Kantibhai Chauhan Bhavnagar West Dilipsinh A. Gohil Bhiloda – ST Dr. Anil J. Joshiyara Bhuj Adam B Chaki Borsad Rajendrasinh Parmar Botad Manhar Patel Chanasma Raghu Desai Chhota Udaipur -ST Mohansinh C. Rathwa Choryasi Yogeshbhai B. Patel Chotila Rutvikkumar L Makwana Dabhoi Sidharthbhai C. Patel Dahegam Smt. Kaminiba B. Rathod Dahod – ST Vajesingbhai P. Panda Dangs – ST Mangalbhai G. Gavit Danilimda – SC Shailesh M. Parmar Danta – ST Kantibhai K. Kharadi Dariapur Gayasuddin H. Shekh Dasada – SC Naushadji B Solanki Daskroi Pankajbhai C. Patel Deesa Govabhai H. Rabari Deodar Shivbhai Bhuria Devgadbaria Bharatsinh P. Vakhla Dhandhuka Rajesh Koli Dhanera Nathabhai Patel Dharampur – ST Ishwarbhai D. Patel Dhari J.V. Kakadiya Dholka Ashwin Kamubhai Rathore Dhoraji Lalit Vasoya Dhrangadhra Purushottambhai Sabariya Dwarka Meraman Goriya Ellisbridge Vijay Dave Fatepura – ST Raghu D. Machhar Gadhada – SC Praveen Maru Gandevi – ST Sureshbhai Halpati Gandhidham – SC Kishorbhai G. Pingol Gandhinagar North C.J. Chavda Gandhinagar South Govind Thakor Garbada – ST Ms. Chandrikaben Bariya Gariadhar P.M. Kheni Ghatlodia Shashikant V. Patel Godhra Rajendrasinh Patel Gondal Arjun Khataria Halol Udesinh Baria Himatnagar Kamlesh Patel Jalalpore Parimal N. Patel Jamalpur-Khadia Imran Khedawala Jambusar Sanjaybhai J. Solanki Jamjodhpur Chiragbhai R. Kalariya Jamnagar North Jivan Kumbharvadia Jamnagar Rural Vallabh Dharadiya Jamnagar South Ashok Lal Jasdan Kunvarji M. Bavaliya Jetpur Ravi Ambaliya Jetpur – ST Sukhrambhai Rathwa Jhalod – ST Bhavesh Katara Junagadh Bhikhabhai Joshi Kadi – SC Rameshbhai Chavda Kalavad – SC Pravinbhai N. Muchhadiya Kalol Baldevji C. Thakor Kalol Pradhumansinh Z. Parmar Kamrej Ashok Jirawala Kankrej Dinesh Zalera Kapadvanj Kalubhai R. Dabhi Kaprada – ST Jitubhai H. Chaudhary Karanj Bhavesh G. Bhumbhliya Karjan Akshay I. Patel Katargam Jignesh Mewasa Keshod Jayeshkumar V. Ladani Khambhalia Vikram Madam Khambhat Khusmanbhai Patel Khedbrahma – ST Ashvin M. Kotwal Kheralu Ramji S. Thakor Kodinar – SC Mohanbhai M. Vala Kutiyana Vejabhai L Modedara Lathi Virjibhai Thummar ldar – SC Manilal Vaghela Limbayat Ravindra Patil Limbdi Somabhai G. Patel Limkheda – ST Mahesh R. Tadvi Lunwada Prananjay Ditya S Parmar Mahesana Jivabhai Patel Mahudha Indrajitsinh Natvarsinh Thakor Mahuva Vijaybhai Baraiya Mahuva – ST Dr. Tusharbhai Chaudhary Majura Ashokbhai M. Kothari Manavadar Jawahar Chavda Mandvi Shaktisinh Gohil Mandvi – ST Anandbhai Chaudhari Mangrol Babubhai K. Vaja Maninagar Ms. Sweta Brahmbhatt Manjalpur Chirag Zaveri Mansa Sureshbhai C. Patel Matar Sanjaybhai H. Patel Mehmedabad Gautambhai R. Chauhan Modasa Rajendrasinh S. Thakor Morbi Brijesh A. Merja Nadiad Jitendra S. Patel Nandod – ST Premsinh D. Vasava Naranpura Nitin K. Patel Naroda Omprakash D. Tiwari Navsari Smt. Bhavnaben Patel Nikol Indravijaysinh Gohil Nizar – ST Sunil Gamit Olpad Yogendrasinh C. Bakrola Padra Jaspalsinh M. Thakor Palanpur Maheshkumar A. Patel Palitana Pravinbhai J. Rathod Pardi Bharatbhai M. Patel Patan Dr. Kirit Patel Petlad Niranjan Patel Porbandar Arjunbhai Modhvadiya Prantij Mahendrasinh K. Baraiya Radhanpur Alpesh Zala Rajkot East Mithul Donga Rajkot Rural – SC Vashram A. Sangathia Rajkot South Dinesh Chovatiya Rajkot West Indranil Rajyaguru Rajula Amrish J. Der Raopura Chandrakant Shrivastav Rapar Santok Arethiya Sabarmati Dr. Jitubhai Patel Sanand Smt. Pushpaben Jorubhai Dabhi Sankheda – ST Dhirubhai C. Bhil Santrampur – ST Gendalbhai M. Damor Savarkundla Pratap Dhuddhat Savli Sagar Prakash Koko Brahmbhatt Sayajigunj Narendra Rawat Shehra Dushyantsinh N. Chauhan Sidhpur Chandan Thakor Sojitra Poonambhai M. Parmar Somnath Vimalbhai K. Chudasma Surat East Nitin Bharucha Surat North Dinesh M. Kacchadiya Surat West Iqbalbhai D. Patel Talaja Kanubhai M. Baraiya Talala Bhagwanbhai D. Barad Tankara Lalit K. Kagathara Thakkarbapa Nagar Babubhai Mangokia Tharad DD Rajput Thasra Kantibhai S. Parmar Udhna Satish Patel Umbargaon – ST Ashokbhai M. Patel Umreth Kapilaben G. Chavda Una Punjabhai Vansh Unjha Dr. Ashaben D. Patel Vadodara City – SC Anilbhai R. Parmar Vagra Suleman Patel Valsad Narendra J. Tandel Varachha Road Dhirubhai Gajera Vatva Vipin Patel Vav Geniben Thakor Vejalpur Mihir Shah Vijapur Nathabhai P. Patel Viramgam Lakhabhai Bharwad Visavadar Harshadbhai Ribadiya Visnagar Mahesh Patel Vyara – ST Punabhai D. Gamit Wadhwan Mohanbhai D. Patel Wankaner Mohammad Javed Pirzada

In total, the Congress has fielded 176 candidates for the 182 seats where it is contesting. The party has also tied up with some community leaders like the Patidar leader Hardik Patel, OBC leader Alpesh Thakor, and Dalit leaderHere's the full list of Congress candidates trying their luck from various constituencies ibn the ongoing Gujarat Assembly elections: