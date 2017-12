Gujarat Election 2017: Full list of BJP candidates in the electoral battle

Gujarat Assembly Election of 2017 is a very significant event in the present political atmosphere of the country. Gujarat's one of the longest governments in office -- the BJP, which is ruling the state for more than two decades, seems confident of regaining power for one more time.



The party has released its list of candidates for all 182 constituencies. It has retained the nomination of its senior candidates in the state. The poll is taking place in two phases -- the first, for 89 seats took place on December 9, and the second phase of polling will be held on December 14.



Constituencies Candidates Abdasa CHHABILBHAI NARANBHAI PATEL Akota SEEMABEN AKSHAYKUMAR MOHILE Amraiwadi PATEL HASMUKHBHAI SOMABHAI ( H. S. PATEL ) Amreli BAVKUBHAI UNDHAD Anand YOGESH PATEL (BAPAJI) Anjar AHIR VASANBHAI GOPALBHAI Anklav HANSAKUVARBA JANAKSINH RAJ Ankleshwar ISHWARSINH THAKORBHAI PATEL Asarwa PARMAR PRADIPBHAI KHANABHAI Balasinor CHAUHAN MANSINH KOHYABHAI Bapunagar RAJPUT JAGRUPSINH GIRDANSINH Bardoli ISHWARBHAI (ANIL) RAMANBHAI PARMAR Bayad CHAUHAN ADESINH MANSINH Becharaji PATEL RAJNIKANT SOMABHAI Bharuch PATEL DUSHYANTBHAI RAJNEEKANT Bhavnagar East DAVE VIBHAVARI Bhavnagar Rural PARSOTTAMBHAI ODHAVJIBHAI SOLANKI Bhavnagar West JITENDRABHAI SAVAJIBHAI VAGHANI (JITU VAGHANI) Bhiloda P.C.BARANDA Bhuj ACHARYA DR.NIMABEN BHAVESHBHAI Borsad RAMANBHAI BHIKHABHAI SOLANKI Botad SAURABH PATEL (DALAL) Chanasma DILIPKUMAR VIRAJI THAKOR Chhota Udaipur JASHUBHAI BHILUBHAI RATHWA Choryasi PATEL ZANKHANA HITESHKUMAR Chotila DERVALIYA ZINABHAI NAJABHAI Dabhoi MEHTA SHAILESHBHAI KANAIYALAL (SHAILESH SOTTA) Dabhoi MEHTA SHAILESHBHAI KANAIYALAL (SHAILESH SOTTA) Dahegam CHAUHAN BALRAJSINH KALYANSINH Dahod KISHORI KANAIYALAL BACHUBHAI Dangs PATEL VIJAYBHAI RAMESHBHAI Danilimda VAGHELA JITENDRA UMAKANT (JITUBHAI VAGHELA) Danta KODARVI MALJIBHAI NARAYANBHAI Dariapur BHARAT BAROT Dasada RAMANLAL ISHVARLAL VORA Daskroi BABUBHAI JAMNADAS PATEL Dediapada VASAVA MOTILAL PUNIYABHAI Deesa PANDYA SHASHIKANT MAHOBATRAM Deodar CHAUHAN KESHAJI SHIVAJI Devgadhbaria KHABAD BACHUBHAI MAGANBHAI Dhandhuka DABHI KALUBHAI RUPABHAI Dhanera DESAI MAVJIBHAI MAGANBHAI Dharampur ARVIND CHHOTUBHAI PATEL Dhari DILIP SANGHANI Dholka BHUPENDRASINH MANUBHA CHUDASAMA Dhoraji PATEL HARIBHAI Dhrangadhra SONAGRA JERAMBHAI DHANJIBHAI Dwarka PABUBHA VIRAMBHA MANEK Ellisbridge SHAH RAKESHBHAI JASVANTLAL (RAKESH SHAH) Fatepura KATARA RAMESHBHAI BHURABHAI Gadhada ATMARAM MAKANBHAI PARMAR Gandevi PATEL NARESHBHAI MAGANBHAI Gandhidham MAHESHWARI MALTI KISHOR Gandhinagar North ASHOKKUMAR RANCHHODBHAI PATEL Gandhinagar South THAKOR SHAMBHUJI CHELAJI Garbada BHABHOR MAHENDRABHAI RAMESHBHAI Gariadhar NAKRANI KESHUBHAI HIRJIBHAI Ghatlodia PATEL BHUPENDRABHAI RAJNIKANT Godhra C. K. RAULJI Gondal JADEJA GEETABA JAYRAJSINH Halol JAYDRATHSINHJI PARMAR Himatnagar RAJENDRASINH RANJITSINH CHAVDA(RAJUBHAI CHAVDA) Idar KANODIYA HITU Jalalpore R.C. PATEL Jamalpur - Khadia BHUSHAN ASHOK BHATT Jambusar CHHATRASINHJI POOJABHAI MORI Jamjodhpur CHIMANBHAI DHARAMSHIBHAI SAPARIYA Jamnagar North JADEJA DHARMENDRASINH MERUBHA (HAKUBHA) Jamnagar Rural PATEL RAGHAVJIBHAI HANSARAJBHAI Jamnagar South RANCHHODBHAI CHANABHAI FALDU (R.C.FALDU) Jasdan DR.BHARAT KHODABHAI BOGHARA Jetpur RADADIYA JAYESHBHAI VITTHALBHAI Jetpur RATHVA JAYANTIBHAI SAVAJIBHAI Jhagadia RAVJIBHAI ISHVARBHAI VASAVA Jhalod BHURIYA MAHESHBHAI SOMJIBHAI Junagadh MASHRU MAHENDRABHAI LILADHARBHAI Kadi KARSHANBHAI PUNJABHAI SOLANKI Kalavad S.C. GHAIYADA MULJIBHAI DAYABHAI Kalol DR. ATULBHAI K. PATEL Kalol CHAUHAN SUMANBEN PRAVINSINH Kamrej V.D.ZALAVADIYA Kankrej KIRTISINH PRABHATSINH VAGHELA Kapadvanj DABHI KANUBHAI BHULABHAI Kaprada RAUT MADHUBHAI BAPUBHAI Karanj GHOGHARI PRAVINBHAI MANJIBHAI Karjan SATISHBHAI MOTIBHAI PATEL Katargam VINODBHAI AMARSHIBHAI MORADIYA (VINUBHAI NINGALA) Keshod DEVABHAI PUNJABHAI MALAM Khambhalia KALUBHAI NARANBHAI CHAVDA Khambhat MAHESHKUMAR KANAIYALAL RAVAL (MAYUR RAVAL) Khedbrahma RAMILABEN BARA Kheralu DABHI BHARATSINHJI SHANKARJI Kodinar VADHER RAMBHAI MEPABHAI Kutiyana ODEDRA LAKHAMANBHAI BHIMABHAI Lathi GOPALBHAI (CHAMARDI) Limbayat PATIL SANGITABEN RAJENDRABHAI Limbdi KIRITSINH JITUBHA RANA Limkheda BHABHOR SHAILESHBHAI SUMANBHAI Lunawada PATEL MANOJKUMAR RAYAJIBHAI Mahesana PATEL NITINBHAI RATILAL Mahudha BHARATSINH RAYSINGBHAI PARMAR Mahuva MAKWANA RAGHAVBHAI CHONDABHAI Mahuva DHODIYA MOHANBHAI DHANJIBHAI Majura HARSH RAMESHKUMAR SANGHAVI Manavadar NITINKUMAR (TINUBHAI) VALJIBHAI FADADU Mandvi JADEJA VIRENDRASINH BAHADURSINH Mandvi PRAVINBHAI MERJIBHAI CHAUDHARI Mangrol KARGATIYA BHAGVANJIBHAI LAKHABHAI Mangrol VASAVA GANPATSINH VESTABHAI Maninagar PATEL SURESHBHAI DHANJIBHAI (SURESH PATEL) Manjalpur YOGESH PATEL Mansa AMITBHAI HARISINGBHAI CHAUDHARY Matar KESARISINH JESANGBHAI SOLANKI Mehmedabad CHAUHAN ARJUNSINH UDESINH Modasa PARMAR BHIKHUSINHJI CHATURSINHJI Morbi AMRUTIYA KANTILAL SHIVLAL Morva Hadaf DINDOR VIKRAMSINH RAMSINH Nadiad DESAI PANKAJBHAI VINUBHAI(GOTIYO) Nandod TADVI SHABDASHARAN BHAILALBHAI Naranpura KAUSHIKBHAI JAMNADAS PATEL (KAUSHIK PATEL) Naroda THAWANI BALRAM KHUBCHAND Navsari PIYUSHBHAI DINKERBHAI DESAI Nikol JAGDISH PANCHAL Nizar KANTILALBHAI RESHMABHAI GAMIT Olpad PATEL MUKESHBHAI ZINABHAI Padra PATEL DINESHBHAI BALUBHAI (DINUMAMA) Palanpur PRAJAPATI LALJIBHAI KANJIBHAI Palitana BARAIYA BHIKHABHAI RAVAJIBHAI Pardi DESAI KANUBHAI MOHANLAL Patan DESAI RANCHHODBHAI MAHIJIBHAI Petlad CHANDRAKANT DAHYABHAI PATEL (C.D.PATEL) Porbandar BABUBHAI BHIMABHAI BOKHIRIYA Prantij PARMAR GAJENDRASINH UDESINH Radhanpur SOLANKI LAVINGJI MULJIJI THAKOR Rajkot East ARVIND RAIYANI Rajkot Rural LAKHABHAI SAGATHIYA Rajkot South GOVINDBHAI PATEL Rajkot West VIJAY RUPANI Rajula SOLANKI HIRABHAI ODHAVJIBHAI Raopura RAJENDRA TRIVEDI "RAJUBHAI VAKIL" Rapar PANKAJBHAI ANOPCHAND MAHETA Sabarmati ARVIDKUMAR GANDABHAI PATEL (DALAL) Sanand KANUBHAI KARAMSHIBHAI PATEL Sankheda ABHESINH MOTIBHAI TADVI Santrampur DINDOR KUBERBHAI MANSUKHBHAI Savarkundla KAMLESH RASIKBHAI KANANI Savli INAMDAR KETANBHAI MAHENDRABHAI Sayajigunj JITENDRA RATILAL SUKHADIA (JITUBHAI) Shehra AHIR(BHARWAD) JETHABHAI GHELABHAI Sidhpur JAYNARAYAN VYAS Sojitra PATEL VIPULKUMAR VINUBHAI Somnath JASHABHAI BHANABHAI BARAD Surat East ARVIND SHANTILAL RANA Surat North BALAR KANTIBHAI HIMMATBHAI Surat West PURNESH MODI Talaja CHAUHAN GAUTAMBHAI GOPABHAI TALALA PARMAR GOVINDBHAI VARJANGBHAI Tankara RAGHAVAJIBHAI JIVARAJBHAI GADARA Thakkarbapa Nagar KAKADIYA VALLABHBHAI GOBARBHAI Tharad PATEL PARBATBHAI SAVABHAI Thasra RAMSINH PARMAR Udhna PATEL VIVEK NAROTTAMBHAI Umbergaon PATKAR RAMANLAL NANUBHAI Umreth GOVINDBHAI RAIJIBHAI PARMAR Una HARIBHAI BOGHABHAI SOLANKI Unjha PATEL NARAYANBHAI LALLUDAS (KAKA) Vadgam CHAKRAVARTI VIJAYKUMAR HARKHABHAI Vadodara City MANISHA VAKIL Vaghodia SHRIVASTAV MADHUBHAI BABUBHAI Vagra ARUNSINH AJITSINH RANA Valsad BHARATBHAI KIKUBHAI PATEL Vansda MAHLA GANPATBHAI ULUKBHAI Varachha Road KISHOR KANANI (KUMAR) Vatva PRADIPSINH BHAGVATSINH JADEJA Vav CHAUDHARY SHANKARBHAI LAGDHIRBHAI Vejalpur CHAUHAN KISHOR BABULAL Vijapur PATEL RAMANBHAI DHULABHAI Viramgam DR. TEJSHRIBEN DILIPKUMAR PATEL Visavadar PATEL KIRIT BALUBHAI Visnagar PATEL RUSHIKESH GANESHBHAI Vyara CHAUDHARI ARVINDBHAI RUMSIBHAI Wadhwan DHANJIBHAI PATEL (MAKSON) Wankaner JITENDRA KANTILAL SOMANI (JITU SOMANI)

