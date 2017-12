31.12.2017





???? ?????? ?????????, ???????? ‘?? ?? ???’ ??, ?? ???? ?? ?? ????? ????????? ?? ?? ????? ????? ?? ??, ???? 2017 ?? ?? ????? ??? ??? ?? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ?? ???? share ??? ‘?? ?? ???’ ?? ??? ???? ??? ???? ????, comments , ??????? ?? ?? ????-??????, ???? ??? ?? ????? ?? ?? ????? ???? ?? ??? ??? ??? ????? ???, ???? ??? ????? ????? ????? ????? ?? ?? ??????? ??? ?? ??? ??? ???? ?????? ??? ???? ???? ??? ??, ?? ???-??? ????? ??????, ??? ????? share ??????? ?? ???? 2018 ?? ????-???? ??????????? ??? ????? ????? 25 ??????? ?? ??????? ??? ??????? ?? ??????? ?????? ?? ????? ???? ???? ??? ?? ????? ?? ???? ?????? ?? ?? ??????? ?? ?????? ??????? ?? ???? ?? ?? ?? ??? ???? ?? ???? ???????? ?? ??? ???? ??? ?? ??? ???? ?? ???? ?????? ??? ??? ?? ?? ???? ??, ?? ?? - “????-???”? ???? ?? ????? ?? ??? ?? ????? ??? ?? ????? ????

The Son of Man has come, not to be served,

But to serve,

And to give his life, as blessing

To all humankind.

?? ?????? ?? ?? ???? ?? ????????? ???? ??! ????? ?? ??? ?? ???? ????, ???? ????, ??????? ????, ??? ????? ????? ???????, ?? ?????? ??????? ?? ?? ????? ????? ?? ??? ??? ??? ????? ??? ??? ‘??????? ????’ ?? ??? ???? ??, ???? ??? ???? ?????? ??? ??????? ? ??? ????? ???? ?? ??? ??? ?? – “???? ???? ?????”? ‘???-???? ?? ???-????’ ?? ??????? ???????? ?????? ?? ???? ?? – ???-??? ?? ???-???? ???? ???? ???? ????? ??? ?? ???? ???? ?????? ????? ???? ???, ?? ?????????? ?? ????? ???? ???, ?????? ?????? ?? ??? ???? ???, ????? ?? ???? ????? ??????? ??, ??? ????? ???, ??? ????? ??? ?? ??? ?? ??? ???? ?? ?????? ?????

???? ?????? ?????????, ?? ???? ??????????? ???? ?? ?? 350??? ?????? ???? ?? ?? ???? ??? ??????????? ???? ?? ?? ???? ?? ????? ?? ??? ??????? ???? ?? ??? ?? ??? ??????? ?? ????? ??? ??????????? ???? ?? ?? ???? ???? ??????? ?? ????? ???? ?? ?????? ??????? ?? ???? ?? ???????? ???? ???? ???? ??? ?? ????, ???, ????????, ???? ??????, ??????????? ???? ?? ?? ?? ??? ???????? ??? ????? ?? ??????? ???? ?? ??? ????? ???????? ??????? ?? ?????? ?? ??????? ???? ???? ????? ?? ???? ?? ???? ?? ?????? ?? ????? ?? ?????? ??? ?? ???????? ??? ?????? ????????? ??? ?? ???? ??? ?????? ?? ???? ????? ???????? ??? ?? ????? ?? ????? ?? ??? ???? ??? ???? ?? ??-?? ??? ?????, ????? ?? ????? ?? ?????? - ????? ???? ????????? ?? ??? ??? ???? ?????????? ??! ?? ???? ??? ??????? ?? ??? ??? ?? ??? ?? ???? ?? ?????? ??? ??????????? ???? ?? 350??? ?????? ?? ???? ?? ????????? ??? ?????? ??????????? ??? ????? ???? ???, ?? ?? ?????? ??? ?? ??????????? ???? ?? ?? ???? ?????? ?? ???? ??????????? ???? ??, ??? ???? ??? ???? ?? ????? ?? ?????? ?????

?? ?????, 2018 ???? ??, ???? ?????? ?? ?? ?? ??? ?? special ???? ??? ???? ?? ??????? ???? ????, ??? ???? ??? ???? ??, ?? ????? ?? ?? ???? ??? ??, ????? ??, special ?? ??? ???? ??? ?? ????? ??? ??? ???? ??? ?? special ??! ?? ??? ???? 2000 ?? ???? ??? ????? ??? ???? 21??? ??? ??? ????????? ???? ???? ?? ?? ?? ?????, 2018 ?? eligible voters ???? ???? ?? ??????? ?????? ????????, 21??? ??? ?? voters ??, ‘New India Voters’ ?? ?????? ???? ??? ???, ????? ?? ?????? ?? ???? ???? ??? ?? ??? ?? ????? ???? ??? ?? ?? ????? ?? voter ?? ??? ??? register ????? ???? ??????????? ???? 21??? ??? ?? voter ?? ??? ??? ?????? ???? ?? ??? ??????? ??? 21??? ??? ?? voter ?? ???? ?? ?? ???? ????? ???? ?????? ???? ??? ‘New India’ ?? ???? ?????? ??? ?? ?????, ???????? ??? ???? ??? ????? ??? ????? ????? ?? ???? ??? ????????? ???????? ???? ?? ??? ‘???’ ???? ??????? ???? ??? ?? ???? ?? ???? ?? ??????? ???? ?? ??? ???? ?? 21??? ??? ?? ???? ???? ??? 21??? ??? ?? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ?? ?? ?? ???? ?? 21??? ??? ?? ???????? ?? ???? ??? ?? ???? ?????? ?? ????? ?? ????? ??? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ???? ?? ‘?? ?? ???’ ???, ??? 18 ?? 25 ???? ?? ????? ?? ?????? ?? ??? ????? ?????? ?????? ?? ??? ???? ????? ???? ??? ?????? ‘New India Youth’ ????? ???? New India Youth ?? ???? ???? ?? - ????, ?????? ?? ?????? ???? ??????? ?? ?? ????? ?? ???????? ?????? ?? ???? ?? ???? ?? ?? ????? ‘New India’ ?? ???? ?? ????? ?? ?? ?? ???? ?? ??? ???? ??? ??, ??? ???? ?? ?? ???????, ?????????????, ???????, ?????????? ?? ??? ?? ????? ??? ?????? ?? ????? ?? ????? ??? ‘New India’ - ???? ??? ?? ??? ???? ???? ???, ???? ??? ?? ???–?????????? ???? ???? ??? ????, ???? ?????, ???? ?? ???????? ?? ????? guiding force ??? ???? ?? ‘New India Youth’ ??? ?? ?? ???? ??? ?? ???? ????? New India? ?? ???? ??? ?? ?? ????? ?? ???, ????? ?? ???? ??? ?? ???? ?? ???? ?? ?????? ???? ???? ?? ?? ??? ???? , ??? ?? ??? ???? ??? ?? ??? ???? ??? ?? ??? ??? ?? ???? ?? ????? ??? ?? ???? ?? ???? ?? ?? ???? ??? ?? mock parliament ?????? ?? ???? ??? ? ???? ?? 18 ?? 25 ???? ?? ????, ???-??? ???? New India ?? ???? ????, ?????? ?????, ??????? ????? ? ???? ?? ????? ???????? ?? 2022 ?? ???? ????? ??????? ? ???? ?? ?? ??? ???? ?? ??????? ?? ???? ??? ????? ???? ????? ?????????? ????????? ?? ???? ?? ? ??????? ????? ?? ????? ?? ?????? ?? ??-??????? ??? ???? ??? ???? ?????? ??????, ??? ?? ???? ?? ?? ?? ?? 21??? ??? ?? ????-????? ???? ?? ??? ?? ??-??????? ??? ????? ????? ?? ??-???????? ?????? ?? ??-???????? ???????????-????????? ???? ?? ??-???????? ??? ????? ??? ?? 15 ????? ?? ??-??? ?????? ??? ?? Mock Parliament ?? ????? ?? ???? ???????? ???? ?? ???? ??? ?? ????, ?? ???? ?? ????? ??? ?? ???? ???? ???? ????? ??? ?? New India ?? ??????? ???? ?? ???? ?? ? ?????? ?? ?????? ???? ??????? ?? ?? ???? ?? ? ?? ?????? ?? ??? ??? ???? ??? ???? ???? ??? ???? Skill Development ?? ???? ?? Innovation ?? entrepreneurship ??? ????? ???? ??? ? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ???? ??? ??????? ?? ?? ???? ?????? ?? ??????? ?? ??????? ?? ‘New India Youth’ ?? ?? ??? ???? ???? ?? ?? ???? ??? ??? ?? ??? ???????? ??? ?? ??? ???? 18 ???? ?? ???? ??, ??? ?? ?????? ?? ???? ???, ?? ???? ????? ?? ???? ??? ??? ??? ?? ??????? ??????? ?? ?? ?? ?????? ??? ?? ?? ????

???? ?????? ?????????, ????? ‘?? ?? ???’ ??? ????? ???? positivity ?? ????? ?? ???? ??? ??? ?? ??? ???? ??????? ?? ?? ????? ??? ? ??? ?? –

??????? ?????????, ??????????????????? ?????

?????????? ? ?????? ? ???????? ??????????

???? ???? ???? ??, ?????? ?? ??? ?? ??????? ??????? ?????? ???? ?? ??????? ?????? ?? ?? ?? ??? ???? ????? Positivity ?? ?????? ?? ??? ??????? ?? ??? ??? ?? ????? ????? ???????? ??? ?? ??? ???? ??? – ‘Pessimism leads to weakness, optimism to power’? ????? ????? ‘?? ?? ???’ ??? ?????????? ?? ???? ?? ?? ?? ???? 2017 ?? ???? positive moments, share ???? ?? 2018 ?? ?????? ?? positive atmosphere ??? ????? ???? ???? ???? ??? ?? ???? ?????? ??? ????? ?? social media platform, MyGov ?? NarendraModi App ?? ???? ?? positive response ????, ???? ????? share ????? Positive India hashtag (#) ?? ??? ????? tweets ???? ?? ????? ????? ????-???? ???-?? ???? ?? ?? ???? ????? ?? ??????? ?? ??? ?? positivity ?? ?? ?????, ???? ?? ???? ??? ?? ????? ?? ??? ????? ?? tweets ?? response ??? ?? ????? ??? inspiring ??? ?? ???? ????? ??? ??? ?????????? ?? ?? ???? ?? ?? ?????????? ?? ???? ???? ????? ???? ?? ?? ????? ?????? ???, ????????? ?????? ???? ??? ????? ?? ???? ????????? ?????????? ?? ?? share ?????

????? ???? #

# ???? ??? ???? ?????? ??? ??? ???? ?????, ?????-??, ??? ??, ?????? ??? ???? ???? ???? ???? ??.??.?. ???? ????? ??? ????? ??? ???? ???? ?? loan ????? ?? ?? ???? ??? ????? ?? ??? ??? ?? ???? ???? ?? ???? ???? ????

# ???? ??? ?????? ???????? ???? ??? ??? ???? ?? ??? ?? ??? ???? ???? ?? ????? ????? ?? ???? ?? ???? ??, ?? ???? ??? ?? ?????? ??? ??? ?? ???? accident ??? ???? ?? ??? ??? ?? ??? ????? ???? ???? ???, ???? ?? ???? ????? ?? ?? ??? ?? ???? ???? ??? ??? ?? ??? ???? ????? ????

# ???? ??? ????? ???? ??? ????? ???? ??, ?????? ???? ?? 2017 ?? National Highway ??? ??? ???? ??? ?? ????? ????? ?? ???? ????? ?? ??? ?? business ?? ???? ???? ???

# ???? ??? ??????? ?????, ??????? ??????? , ???? ????????, ????? ?????? ?? ?????? ???? ?? ?????? ??? ?? ????? ?????? ??????? ?? ?????? - ?? ?? ????????? ??? ???? ?????? ?? ??? surgical strike ????? ?? ??????? ?? launching pads ??, ???? ?????????? ?? ???? ??? ?? ???-??-??? ????? ?????? ??????? ?? ?????? ??? ?? ??????? ????? ?? ???? ?? ??????? ???

# ???? ??? ???? ?????? ??? ????? ????? ??? ???? ?? ?????? ?? ?????? ????? 40 ??? ?? ?? ????? ?? ???? -???? ?? ?????? ??? ???? ??? ?? ??? ?? ?? ???? ???? ??? ?? independent ..?? ?? ?? ??? ??????? ?? ????? 2017 ????

??? ???? ??? ??? ?? ????-???? ???? ?? ??? ????? ?? ??? ??? ????? ?? ????? ?? ???? ??? ????????? ????? ? ??? ??? ?????? ???, ??? ?? ‘New India’ ?? ????? ?? ?? ??? ?? ??????? ?? ??? ???? ???, ?????? ????-???? ??????? ?? ??? ?? ??-???? ??? ?????? ????, ??-???? ?? ?????? ???? ?? ‘positive India’ ?? ‘progressive India’ ?? ???? ??? ????? ??? ?????? ?? ?? ?? positivity ?? ??? ???? ??? ?? ???? ?? ?? ??? share ???? ?? ?? ???? ??? ??? ?? ??? ???? ?????? ?? ????????? ???? ?? topper ????? ???? ??? ????? ( Anjum Bashir Khan Khattak) ?? ??????????? ????? ?? ???? ??? ??? ???? ???????? ??????? ?? ???? ?? ??? ?? ???? ???? ?? Kashmir Administrative Service ?? ??????? ??? top ???? ??? ?? ?? ????? ?? ????? ?? ?????? ?? 1990 ??? ??????????? ?? ???? ?????-?? ?? ??? ???? ??? ???? ??????? ?? ????? ???? ???? ?? ?? ???? ?????? ?? ???? ?????-???? ?? ??? ?? ???? ?????? ???? ?? ???? ????? ?? ??? ???? ????? ?? ???? ????? ?? ???????, ??? ??? ??????????? ?? ?????? ???? ???? ?? ??? ???? ?? - ?? ????? ?? ??? ???? ???? ????? ???????? ??? ??? ???? ????? ???????? ???? ??? ?? ??? ?????? ???? - ???? ?? ???? ?? ??????? ?? ?????? ????? ?? ??? ?? ???? ?? ?? ????? ?? ???? ????? ??? ????? ?? ?? ????? ????? ?? ?????? ?? ?? ???? ????? ???? ??? ?? ?????? ?? ??? ??????? ?? ?? ???? ????? ?? ????? ?? ???? ?? ?? ????? ????? ?? ???? ????? ? ???, ????????? ??????? ?? ?????? ?????? ?? ?????? ?? ?? ?????? ???? ?? ???? ???

??? ????? ????? ?? ???? ?????-?????? ?? ??? ??????? ?? ????? ?? ???? ????? ????? ?? ????? ??, ?? ?????? ??, ?? ???? ?? ?? ?? ??? ???? ??? ??? ??, ?? ???? ??? ????-???? ??????? ??? ?????? ???? ????? ???? ?? ?? ????? ???-??? ??????? ???? ??? ??! ???? ????? ????? ??, ???? ?????? ?? ????????? ???? ?? - ?????? ??, ???? ??, ????? ??, ???? ??, ?????? ??? ?? ??????? ??, ????? ??? ????? ??????, ???? ?? ??????? ???? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ???? ??? , ?? ?? ?? ???? ???? ???, ?? ?? ?? ???? ??? ?? ?????? ????

???? ?????? ?????????, ????? ??? ?? ?? ????, ?? ?? ??? ????? ?? ???????? ???????-?????? ?? ????? ???? ?? ?? ???? ?? ???????? ????? ?? ??? ???? ???? ????????? ??? ?????-???????? ?? ????? ???, ????? ???????? ?????? ?? ???????? ???? ?? ??? ?? ???? ?????? ?? ?????? ??? ????????? ???? ??? ???? ???? ???? ???? ?????? ??? ????????? ??? ???, ??? ????? ?? ???? ??? ????????? ??, ???? ???????? ????? ???? ????? ??? ?????? ?? ???? ?? ? ?? ??????? ?? ??? ??, ?? ???????? ?? ?????? ?? ??? ????? ??? ????? ?? ?????? ?? ?? ??????? ??? ???? ???? ?? ???? ??, ?????? ??? ?? ????? ?? ?????? ???? ???? ?? ???? ?? ?? ??-???????? ??? ???? ???? ???? ???? ??- ?? ???? ?? ??? ???????? ????? ?? ?????? ?? ??? ?? ??? ??.????? ??? ?? ?? ????? ???? ?? ‘?????? ?????????’ (Punyam Poonkavanam), ?? programme ???? ???? ?? ?? programme ?? ???, ???????? ?? ??? ???????? ?? ?? ?????????-?????? ???? ????? ?? ?? ??? ??????? ??? ?? ?? ?? ?? ?????? ??? ???, ???? ?????? ?? ?? ???? ???? ???? ?? ?? ?? ?? ???????? ?? ????????? ??? ???-?-??? ??????? ???? ? ???? ???? ?? ?????? ??? ? ??? ??? ???? ?? , ? ??? ???? ???? ??? ?? ??????, ????? ?? ???? ?? ?? ??? ??? ???? ???-?-??? ??? ???????? ?? ??? ???? ??, ??? ???? ??, ?????? ????? ?? ??? ??? ???? ??? ?? ???? ???? ???? ?? ????? ??? ?? ?????? ???? ?? ?? ???? ??????????? ????? ??? ???? ???? ????? ??? celebrity ????? ? ??, ????? ?? ??? ??????? ????? ? ??, ????? ?? ??? ???? ????? ? ??, ?? ??? ?? ???????-?????? ?? ??? ?? ?? ‘?????? ?????????’ (Punyam Poonkavanam) ????????? ?? ?????? ?? ???? ???, ???? ?? ???? ?? ??? ???? ???? ?? ?????????? ?? ??? ??? ?? ?????? ???? ???????? ??? ???? ??? ??? ??? ?? ???????? - ?????? ?? ????? ‘?????? ?????????’ (Punyam Poonkavanam), ?? ?? ?????? ?? ?????? ?? ?????? ?? ???? ??? ???? ????-???? ?? ??? ???????? ?? ????-?????? ?? ???-??? ???? ???

???? ?????? ?????????, 2 ??????? 2014 ????? ???? ?? ???? ?????? ?? ?? ?? ?? ?????? ???? ?? ?? ????? ???? ?? ?? ????? ??? ?? ???? ?? ‘??????-????’, ‘?????? ?? ?????-????’? ????? ???? ????-?? ?? ??? ?? ??? ????? ???, ????? ?? ???? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ????? ???? ?? 150??? ????? ?? ?? ?????? ?? ???? ????? ?? ????, ‘?????? ????’, ???? ?? ???? ??? ???-?-??? ????? ???????? ?? ???? ??? ????? ??? ?????? ???? ?? ?????? ?? ??? ??? ??????? ??? ???? ????????? ??? ?????? ??-???????? ?? ?? ???????? ??? ??? ??? ??? ???? ????????? ??? ???????? ?? ???? ?? ?????????? ?? ???? ???? ?? ??? ????? 4 ????? ?? 10 ????? 2018 ?? ??? ?????? ?? ???? ??? ????? ‘?????? ????????? 2018’ ???? ?????? ?? ?????, ??? ???? ?? ?? ???? ????? ??? ???? ????? (40) ???? ????? ??? ???? ?????? ?? ????? ??? ??? ?????? ?? ???? ???? ????? ????? ??? – ????? ??? ???? ??? ??? ?? ??????, ???? ?? ???????, ???? ?? ??? ?? ?? ???? ?? ??? ?????? ?? ????????, ????????? ????? ?? ???? ?? processing, behavioral change ?? ??? ??? ?? ??? ??????, capacity building ?? ???????? ?? ??? ???? ?? innovative ?????? ?? ?? ??? ?? ??? ??-????????? ?? ????? ?? ?????, ???-??? ?? ?? ???? ????? ?? inspection ??????? ???????? ?? ??? ???? ???? ??????????? ?????? ???????? App ?? ????? ?? ??? ??????? ?????? ?? ????-?????? ??? ????? ?? analysis ??????? ????? ?? ?? ???? ????? ?? ???? ??? ???? ???????? ????? ?? ?????? ????? ?? ??? ????? ??? ?? ???????? ?? ??-?? ?? ?????? ???, ??? ?? ?????? ?? ???? ????????, ????? ????? ??? ??? ????? ?? ?????? ??? ?????? ??????? ?? ?? ???? ??? ?????????? ??? ?? ???? ?? ?????? ?? ???? ?? ?? ??, ??? ???? ????? ??? ?? ????????-????? ???? ???? ?? ????? ??-?? ???? ??? ???? ?? ???? ??? ???? ? ?? ???, ???? ???-??????? ???? ? ?? ??? - ???? ???? ?????? ???? ???? ??????? ?? ?? ?? ?? ????-???? ?? ????-????, ???-??? ???? ???? ?? ??? dustbin ?? ?????, ?? ?? ???? ??? ?? ?? ?? ????? ???? ?? ??? reduce, re-use ?? re-cycle ?? ???????? ???? ????? ???? ??? ?? ????? ?? ranking ?? ????? ?? ???? ?? ?? ????? - ??? ???? ??? ?? ??? ?? ???? ????? ?? ?? ?? ???? ??? ?? ranking ???, ?? ?? ??? ?? ?? ????? ?? ?? ?? ????????? ranking ??? ????-??-???? ????? ??????? ???, ?? ???? ???? ???? ?????, ???? ?????? ???? ?????? 4 ????? ?? 10 ????? 2018, ?? ??? ???? ???? ????????-????????? ???, ???????? ?? ?? healthy competition ??? ?? ???? ???? ? ???? - ?? ?? ??? ??? ?? ????????? ????? ?? ???? ???? ?????? ?? ?? ?? ?? ???? ???? ?????, ‘????? ???- ????? ??????’, ‘????? ??????-??? ?? ??????’? ???, ?? ?????? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ????? ???? ?? ????? ???? ??? ??????-???? ?? ?????? ???? ??? ????????? ?? ????????? ?????

???? ?????? ?????????, ??? ????? ??? ???? ??? ?? ????? ??? ???? ???? ???? ??? ????? ?? ???? ?? ??? ??? ????? ????? ?? ???-??? ?? ?????? ????? ???? ???? ?? ‘?? ?? ???’ ?? ?? ????????? ?? ?????? ?? ??? ???? ??? ??? ?? ??? share ???? ????? ???? ????? ??????? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ??????? ?????, ??-?????? ?? ??? ???? ????? ?? ?? ?? ‘????’ ?? ???? male guardian ?? ???? ???? ?? ???? ??? ?? ????? ???? ???? ??? ???? ??? ???? ?? ????? ???? ?? ??? ???? ?? ???? ??? ??? ???? ????? ???? ??????? ?? discrimination ?????? ?? ??? ?? ???? ????? ??? ??? ?? ??? ????? ?? ??? - ????? ?? ????? (70) ??? ?? ??? ?? ?? restriction ????? ???? ?? ?? ??? ??? ????? ?? ??????? ??????? ?? ??? ?????? ?? ??? ?? ????? ??? ????? ?? ???? ??? ???? ?? ?? ?? ???????? ????? ??? ?? ?? ???? ???? ??? ????? ???? ??? ??????? ??????? ?? ?? ?????? ??????? ???? ??? ?? ???? ???? ?? ?? ????? ????? ?? ?? ?? ????? ????? ????? Ministry of Minority Affairs ?? ?????? ??? ?? ???? ?? ?? ?????(70) ??? ?? ??? ? ??? ?????? ?? ???? ?? ?? ?? restriction ?? ???? ??? ????? ?? ??????? ???????, ‘????’ ?? ???? ?? ?? ??? ?? ???? ??? ?? ???? ???? ?? ?? ?? ??? ???? ???? ?? (1300) ??????? ??????? ‘????’ ?? ???? ?? ???? ?? ??? apply ?? ???? ??? ?? ??? ?? ???-??? ????? ??- ???? ?? ?? ???? ????? ?? ??????? ?? ??-?? ???? ??-?????? ???? ?? ????? ????? ?? ??? ?????????? ?????? ?? ???????? ?? ????? ????? ???? ?? ?? ?? ?? ????????? ???? ?? ??? ??? ??????? ?? ?? ???? ?? ?????? ???? ?? ????? apply ?? ??? ???? ????? ?? ??-????????? ?? ??? lottery system ?? ????? ??? ??????? ?? ????? ??????? ?? ?? lottery system ?? ???? ??? ??? ?? ???? special category ??? ???? ???? ???? ??? ???? ??????? ?? ???? ??? ?? ?? ???? ??? ??????? ?? ?? ???? ?? ????? ??????, ????? ????-????? ?? ?? ??, ???? ??????? ?? ????? ??? ??? ?? ?? ??? ???? ?????? ????? ?????? ?????? ???? ????? ?? ????? ??????? ?? ?? ??????? ?? ????? ???? ?????? ????, ???? ???? ???? ???? ?? ?? ?????? ?? ????? ?? ??-??? ??? ?? ?????

???? ?????? ?????????, 26 ????? ????? ??? ?? ????????-???? ??? ????? ?? ???? 26 ????? 2018 ?? ???, ????? ??? ?? ??? ??? ?????? ?? ???? ???????-???? ?????? ?? ??? ??? ?? ?????? (ASEAN) ????? ?? ???? ?????-????? ?? ??? ??? ???? ?????? ???????-???? ?? ?? ??? ‘??’ (1) ???? ????? ‘??’ (10) ????? ????? ?????? ??? ???? ?? ?????? ??? ???? ??? ???? ??? ??? 2017, ?????? (ASEAN) ?? ??? ?? ????,????? ?? ??? ??? ??? ??? ?????? (ASEAN) ?? 2017 ??? ???? 50 ???? ???? ??? ?? 2017 ??? ?? ?????? (ASEAN) ?? ??? ???? ?? ???????? ?? 25 ???? ?? ???? ??? ???? 26 ????? ?? ????? ?? 10 ????? ?? ?? ???? ?????? ?? ?? ??? ???? ???? ?? ??? ???????? ?? ??? ???? ?? ??? ???

?????? ?????????, ?? ????????? ?? season ??? ???? ?? ????? ??? ?? ?????? ?? ????????? ?? ??? ??? ???? ?? ??? ???? ??? ???? ????? ??? ??? ??????? ? ???? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ??????? ????? ?? ?? ??? ???-???? ??? ???? ??? ??? ???? ??- ???? ?? ??? ?? ??? ????? ???????, ??? ?? ??????? ?? ???? ??? ?? ?? ?? ???, ?? ??????, ?? ???? ?? ?? ?????? ?? ??? ??? ????, ??? ?? ?? ??? ?????? ????? ?? ????? ????? ?? ???????? ???? ?? ??? ?? ?? ??? ????? ??? ???-????????? ????? ???? ??? ?? ??????? ?? ???? ???? ??? ???? ?? ????? ?? ???? ????-?-???? ??? ??? ??????? ?? ???? ??? ?? ????? ????????? ?? ??? ????? ???????? ???,??????? ?? ?? ?????? ???? ?? ???-??? ??? ??? ????? ?? ????? ?? ??? ????? ?? ?????-???? ??? ????? ?? ???? ???? ?? ?? ??.??.-????? ??? ????? ?? ???-????????? ?? ????????? ???? ??? ???????? ??? ???????? ????, ??? ??? ???-???? ?? ???????? ??? ????? - ?? ??? ??????? ???? ?? ??? ????? ??? ?? ???? ????-???? ????? ??? ?? ??? ??????? ?????: 13 ?? 17 ????? ?? ??? ??? ???? ???? ???? ?? ??? ????????? ?? ??? ???-???, ????? ???? ???-???? ?? ?? ?? - ??????? ?? ???? ?? ??????

??? ????????? ?? ?? ????????? ?? ????-???? ?????????? ???? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ?? ??-???? 2018 ?? ????? ???????????

????-???? ??????? ?????? ?????????? ?? 2018 ??? ??? ?? ??? ???????

