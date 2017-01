Real estate, cement shares trade firm in weak market

Shares of and companies were trading firm in otherwise weak market after Prime Minister Narendra Modi announced a slew of incentives to boost rural and urban housing post demonetization.UltraTech Cement, Ambuja Cements, ACC, Dalmia Bharat, JK Lakshmi Cement, India Cements, Heidelberg Cement, Prism and JK Cements from the sector and Oberoi Realty, DLF, Housing Development & Infrastructure (HDIL), NBCC, Godrej Properties, Indiabulls and J Kumar Infra from the were up in the range of 2%-5% on the BSE.At 10:13 am; the S&P BSE Sensex was down 0.39% or 104 points at 26,523.

Company 08/11/2016 26/12/2016 % chg 30/12/2016 % chg J K Cements 912.20 640.35 -29.80 730.00 14.00 H D I L 74.45 54.25 -27.13 61.45 13.27 India Cements 155.40 107.75 -30.66 120.10 11.46 NBCC 234.70 220.00 -6.26 244.00 10.91 J Kumar Infra 199.05 189.60 -4.75 210.00 10.76 Dalmia Bhar. 2021.75 1294.15 -35.99 1418.15 9.58 DLF 143.65 105.35 -26.66 115.00 9.16 Heidelberg Cem. 136.55 103.20 -24.42 112.65 9.16 UltraTech Cem. 3958.10 3086.25 -22.03 3330.00 7.90 Swan Energy 113.55 150.20 32.28 160.80 7.06 Ambuja Cem. 244.15 198.10 -18.86 210.75 6.39 Oberoi Realty 338.10 291.95 -13.65 309.50 6.01 Century Textiles 976.65 762.60 -21.92 807.50 5.89 Godrej Propert. 358.50 293.00 -18.27 308.55 5.31 Sunteck Realty 275.50 209.60 -23.92 220.50 5.20 ACC 1503.75 1286.75 -14.43 1349.50 4.88 JK Lakshmi Cem. 466.65 346.65 -25.72 363.45 4.85 Unitech 5.69 4.06 -28.65 4.24 4.43 Indbull.RealEst. 80.50 69.55 -13.60 72.50 4.24 Prism Cement 101.95 77.45 -24.03 79.40 2.52 Phoenix Mills 363.55 363.75 0.06 371.35 2.09 Sobha 270.35 245.70 -9.12 250.35 1.89 Omaxe 165.85 157.45 -5.06 160.00 1.62