FOLLOWING ARE THE PROGRAMMES TO BE TELECAST BY DOORDARSHAN KENDRA HERE ON FRIDAY, 29TH DEC, 2017.
DD MALAYALAM (TERRESTRIAL) 06.00
DEVOTIONAL SONGS 06.30
HARITHAVIDHYALAYAM 07.15
SABARIMALA VISESHANGAL 07.20
MORNING SHOW - SUDINAM (LIVE) 07.30
VARTHAKAL 08.00
MORNING SHOW CONTINUES
(LIVE) 08.30
FILM BASED PROGRAMME 08.58
NEWS HEADLINES - CAPTIONS
DD MALAYALAM 09.00
SRSN (ORIGINATION FROM VIJAYAWADA) - NATYARANGAM 09.30
FILM BASED PROGRAMME 10.00
VARTHAKAL 10.05
BEAT THE FLOOR 10.30
FILM SONGS 11.00
NEWS 11.05
SAMEEKSHA 11.30
KRISHIYIDAM 12.00
NEWS - HEADLINES 12.02
VARTHAMANAKALAM 13.00
VARTHAKAL 13.30
SABARIMALA VISESHANGAL 13.35
KILIVATHIL 14.00
NEWS HEADLINES 14.05
FILM BASED PROGRAMME 14.30
CUISINE SHOW 14.55
DAYS HIGHLIGHTS /TOMORROWS HIGHLIGHTS.
(This story has not been edited by Business Standard staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
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