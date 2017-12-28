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Business Standard

TV-KER

Press Trust of India  |  THIRUVANANTHAPURAM 

FOLLOWING ARE THE PROGRAMMES TO BE TELECAST BY DOORDARSHAN KENDRA HERE ON FRIDAY, 29TH DEC, 2017.

DD MALAYALAM (TERRESTRIAL) 06.00


DEVOTIONAL SONGS 06.30

HARITHAVIDHYALAYAM 07.15

SABARIMALA VISESHANGAL 07.20

MORNING SHOW - SUDINAM (LIVE) 07.30

VARTHAKAL 08.00

MORNING SHOW CONTINUES

(LIVE) 08.30

FILM BASED PROGRAMME 08.58

NEWS HEADLINES - CAPTIONS

DD MALAYALAM 09.00

SRSN (ORIGINATION FROM VIJAYAWADA) - NATYARANGAM 09.30

FILM BASED PROGRAMME 10.00

VARTHAKAL 10.05

BEAT THE FLOOR 10.30

FILM SONGS 11.00

NEWS 11.05

SAMEEKSHA 11.30

KRISHIYIDAM 12.00

NEWS - HEADLINES 12.02

VARTHAMANAKALAM 13.00

VARTHAKAL 13.30

SABARIMALA VISESHANGAL 13.35

KILIVATHIL 14.00

NEWS HEADLINES 14.05

FILM BASED PROGRAMME 14.30

CUISINE SHOW 14.55

DAYS HIGHLIGHTS /TOMORROWS HIGHLIGHTS.

(This story has not been edited by Business Standard staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
First Published: Thu, December 28 2017. 12:10 IST

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