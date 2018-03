Sector Name Amount Abrasives And Grinding Wheels 0.36 Automobiles - LCVs / HCVs 0.85 Automobiles - Motorcycles / Mopeds 0.97 Automobiles - Scooters And 3 - Wheelers 0.14 Banks - Private Sector 15.81 Banks - Public Sector 3.34 Bearings 1.26 Castings & Forgings 0.19 › More