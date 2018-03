ANNOUNCEMENTS

Gitanjali Gems Ltd Clarification sought from Gitanjali Gems Ltd 06/03/2018

| bse

Gitanjali Gems Ltd Resignation as Independent Director of Gitanjali Gems Ltd 26/02/2018

| bse

Gitanjali Gems Ltd Clarification sought from Gitanjali Gems Ltd 26/02/2018

| bse

Gitanjali Gems Ltd Clarification sought from Gitanjali Gems Ltd 23/02/2018

| bse

Gitanjali Gems Ltd Clarification sought from Gitanjali Gems Ltd 23/02/2018

| bse

Gitanjali Gems Ltd Clarification sought from Gitanjali Gems Ltd 23/02/2018

| bse

Gitanjali Gems Ltd Updates 19/02/2018

| bse

Gitanjali Gems Ltd Updates 19/02/2018

| bse

Gitanjali Gems Ltd Clarification sought from Gitanjali Gems Ltd 19/02/2018

| bse

Gitanjali Gems Ltd Updates 19/02/2018

| bse

Gitanjali Gems Ltd Updates 19/02/2018

| bse

Gitanjali Gems Ltd Clarification sought from Gitanjali Gems Ltd 16/02/2018

| bse

Gitanjali Gems Ltd Clarification sought from Gitanjali Gems Ltd 16/02/2018

| bse

Gitanjali Gems Ltd Clarification sought from Gitanjali Gems Ltd 15/02/2018

| bse

Gitanjali Gems Ltd Clarification sought from Gitanjali Gems Ltd 15/02/2018

| bse

Gitanjali Gems Ltd Board Meeting As On 14Th February 2018 08/02/2018

| bse

Gitanjali Gems Ltd Closure of Trading Window 08/02/2018

| bse

Gitanjali Gems Ltd Updates 07/02/2018

| bse