Q1 results: Tata Motors, IRCTC, HAL, Abbott India, and 545 more on Aug 12

Tata Motors, Grasim Industries, Hindustan Aeronautics Ltd, Apollo Hospitals Enterprise, Abbott India, Astral, Petronet LNG, Gujarat Fluorochemicals, SKF India, Sun TV Network, Indian Railway Catering & Tourism Corporation (IRCTC), GMR Airports, EID Parry India, Jyothy Labs, and Titagarh Rail Systems are scheduled to announce their earnings report for the first quarter (Q1FY27) today.
Some other firms that will announce their results today include VA Tech Wabag, Caplin Point Laboratories, Sudarshan Chemical Industries, Lenskart Solutions, AIA Engineering, Balu Forge Industries, Marksans Pharma, Ircon International, Gujarat State Fertilizers & Chemicals, Fiem Industries, Indo Count Industries, HG Infra Engineering, Sansera Engineering, KRN Heat Exchanger and Refrigeration, EMS, Shriram Properties, Shalimar Paints, Vesuvius India, Goodyear India, Gujarat Pipavav Port, DCX Systems, Mishra Dhatu Nigam, National Fertilizers, Orient Technologies, Radiant Cash Management Services, Schneider Electric President Systems, and Somany Ceramics.