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Home / Companies / Quarterly Results / Q1 results: Tata Motors, IRCTC, HAL, Abbott India, and 545 more on Aug 12

Q1 results: Tata Motors, IRCTC, HAL, Abbott India, and 545 more on Aug 12

Q1FY27 company results: Firms including Grasim Industries, Apollo Hospitals Enterprise, Astral, Petronet LNG, Sun TV Network, and GMR Airports are also to release their April-June earnings today

q1 results today
The GIFT Nifty pointed to a muted start for domestic equities on Wednesday
Apexa Rai New Delhi
9 min read Last Updated : Aug 12 2026 | 9:12 AM IST
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Tata Motors, Grasim Industries, Hindustan Aeronautics Ltd, Apollo Hospitals Enterprise, Abbott India, Astral, Petronet LNG, Gujarat Fluorochemicals, SKF India, Sun TV Network, Indian Railway Catering & Tourism Corporation (IRCTC), GMR Airports, EID Parry India, Jyothy Labs, and Titagarh Rail Systems are scheduled to announce their earnings report for the first quarter (Q1FY27) today.
 
Some other firms that will announce their results today include VA Tech Wabag, Caplin Point Laboratories, Sudarshan Chemical Industries, Lenskart Solutions, AIA Engineering, Balu Forge Industries, Marksans Pharma, Ircon International, Gujarat State Fertilizers & Chemicals, Fiem Industries, Indo Count Industries, HG Infra Engineering, Sansera Engineering, KRN Heat Exchanger and Refrigeration, EMS, Shriram Properties, Shalimar Paints, Vesuvius India, Goodyear India, Gujarat Pipavav Port, DCX Systems, Mishra Dhatu Nigam, National Fertilizers, Orient Technologies, Radiant Cash Management Services, Schneider Electric President Systems, and Somany Ceramics.

Siemens Q1 result highlights

Siemens Ltd reported an 18 per cent decline in net profit to ₹343 crore for the June quarter, as volatility in commodity prices and foreign exchange, along with higher material costs, weighed on profitability. 
Revenue from operations rose to ₹4,714 crore from ₹4,108 crore a year earlier. New orders also increased to ₹6,328 crore from ₹5,431 crore in the year-ago quarter.

Market overview for August 12

The GIFT Nifty pointed to a muted start for domestic equities on Wednesday, with futures trading six points higher at 24,547 as investors awaited the US consumer price index (CPI) data for July. 
Asian markets were mixed after Wall Street ended lower overnight. South Korea's Kospi rose 1.94 per cent, while Hong Kong's Hang Seng declined 1.10 per cent. 
The Dow Jones Industrial Average fell 0.34 per cent, the S&P 500 declined 0.32 per cent, and the Nasdaq Composite slipped 0.6 per cent. 
Oil prices extended gains amid a deadlock over a deal concerning the Strait of Hormuz. August futures rose 0.72 per cent to $89.55 a barrel, nearing the $90 mark.

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List of firms releasing Q1 results today, August 12

  1. 63 Moons Technologies
  2. A2Z Infra Engineering
  3. Aagam Capital
  4. Akar Auto Industries
  5. Aarvi Encon
  6. Aastamangalam Finance
  7. Abbott India
  8. A B Cotspin India
  9. ADC India Communications
  10. Aeonx Digital Technology
  11. Agarwal Fortune India
  12. AIA Engineering
  13. Aimco Pesticides
  14. Alliance Integrated Metaliks
  15. Ajcon Global Services
  16. AK Capital Services
  17. Aksharchem India
  18. Abhinav Leasing & Finance
  19. Alphalogic Techsys
  20. Ambalal Sarabhai Enterprises
  21. AMD Industries
  22. Andrew Yule & Company
  23. Anirit Ventures
  24. Anjani Synthetics
  25. Ansal Buildwell
  26. Anupam Finserv
  27. Anjani Portland Cement
  28. Apollo Hospitals Enterprise
  29. Aravali Securities & Finance
  30. Archit Organosys
  31. ARCL Organics
  32. Arman Financial Services
  33. Aruna Hotels
  34. Arvaya Healthcare
  35. Arvind
  36. Ashish Polyplast
  37. Ashnoor Textile Mills
  38. Ashoka Metcast
  39. Asian Fertilizers
  40. Asian Petroproducts & Exports
  41. Avio Smart Market Stack
  42. Aspira Pathlab & Diagnostics
  43. Add-Shop Eretail
  44. Astral Ltd
  45. Atal Realtech
  46. Atlantaa Ltd
  47. Atlas Cycles (Haryana)
  48. ATN International
  49. ATV Projects India
  50. Ausom Enterprise
  51. Autoriders International
  52. Auto Pins (India)
  53. Automobile Products of India
  54. Axita Cotton
  55. Bacil Pharma
  56. Indef Manufacturing
  57. Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company
  58. Balkrishna Paper Mills
  59. Bal Pharma
  60. Balu Forge Industries
  61. Bambino Agro Industries
  62. Baroda Extrusion
  63. Black Box
  64. BCL Industries
  65. Bedmutha Industries
  66. Bengal Tea & Fabrics
  67. Bervin Investment & Leasing
  68. Bharat Textiles & Proofing Industries
  69. Bimetal Bearings
  70. Binny Ltd
  71. BLB Ltd
  72. Bliss GVS Pharma
  73. B L Kashyap and Sons
  74. Bluechip Tex Industries
  75. B N Rathi Securities
  76. B P Capital
  77. BPL
  78. Brijlaxmi Leasing & Finance
  79. Brilliant Portfolios
  80. BYLD Capital Finance
  81. Caplin Point Laboratories
  82. Capricorn Systems Global Solutions
  83. Capital Trust
  84. CDG Petchem
  85. Centrum Capital
  86. Chandrima Mercantiles
  87. Chemiesynth (Vapi)
  88. Chemtech Industrial Valves
  89. Chennai Ferrous Industries
  90. Chartered Logistics
  91. Cinevista
  92. Citurgia Biochemicals
  93. Corporate Merchant Bankers
  94. Comfort Fincap
  95. Comfort Intech
  96. Coral India Finance & Housing
  97. Coromandel Engineering Company
  98. Career Point Edutech
  99. Aditya Infotech
  100. Cravatex
  101. Crestchem
  102. CSL Finance
  103. Dynamic Archistructures
  104. DCX Systems
  105. Deccan Cements
  106. Deep Polymers
  107. Dhanashree Electronics
  108. Delta Industrial Resources
  109. Delta Manufacturing
  110. Devine Impex
  111. Dev Accelerator
  112. Decillion Finance
  113. Dhabriya Polywood
  114. Dhanalaxmi Roto Spinners
  115. D & H India
  116. DHP India
  117. Dhruv Consultancy Services
  118. Diamant Infrastructure
  119. Diana Tea Company
  120. DIC India
  121. Digidrive Distributors
  122. Disa India
  123. Dhunseri Tea & Industries
  124. Ducon Infratechnologies
  125. Duro Pack
  126. Duroply Industries
  127. Dutron Polymers
  128. Dynavision
  129. East West Freight Carriers
  130. Easy Fincorp
  131. EID Parry India
  132. Eiko Lifesciences
  133. Ekansh Concepts
  134. Eldeco Housing & Industries
  135. EL Forge
  136. EMA India
  137. Emergent Industrial Solutions
  138. Empower India
  139. Emrock Corporation
  140. EMS Ltd
  141. Equippp Social Impact Technologies
  142. Essar Shipping
  143. Integra Essentia
  144. Eureka Forbes
  145. Euro Leder Fashion
  146. Explicit Finance
  147. Eyantra Ventures
  148. Facor Alloys
  149. Fiem Industries
  150. Filmcity Media
  151. Flomic Global Logistics
  152. Gujarat Fluorochemicals
  153. Federal-Mogul Goetze (India)
  154. Frontier Springs
  155. Gandhi Special Tubes
  156. Garware Marine Industries
  157. GACM Technologies
  158. GACM Technologies — DVR
  159. Gayatri Projects
  160. Gemstone Investments
  161. G G Engineering
  162. Gautam Gems
  163. GIC Housing Finance
  164. Gini Silk Mills
  165. Gita Renewable Energy
  166. GKB Ophthalmics
  167. Guru Krupa Gems & Jewellery
  168. Glittek Granites
  169. Globe Civil Projects
  170. GMR Airports
  171. Gogia Capital Growth
  172. Aion-Tech Solutions
  173. Goodyear India
  174. Gujarat Pipavav Port
  175. Grand Oak Canyons Distillery
  176. Grasim Industries
  177. Greencrest Financial Services
  178. GRM Overseas
  179. GSB Finance
  180. Gujarat State Fertilizers & Chemicals
  181. GTN Industries
  182. Gujarat Craft Industries
  183. Gujjubhai Industries
  184. Gujarat Petrosynthese
  185. Hindustan Aeronautics Ltd
  186. Haryana Financial Corporation
  187. Hariom Pipe Industries
  188. Sri Havisha Hospitality & Infrastructure
  189. Hind Commerce
  190. Hexagon Nutrition
  191. HG Infra Engineering
  192. Himatsingka Seide
  193. HIM Teknoforge
  194. Hindustan Oil Exploration Company
  195. Hindware Home Innovation
  196. Hi-Tech Pipes
  197. HCP Plastene Bulkpack
  198. Hindprakash Industries
  199. Hariyana Ship Breakers
  200. Indo Count Industries
  201. Indo Gulf Cropsciences
  202. Insolation Energy
  203. Inducto Steel
  204. India Glycols
  205. India Home Loan
  206. Indian Hume Pipe Company
  207. Indiqube Spaces
  208. Indo Amines
  209. Indo-City Infotech
  210. Indo Euro Indchem
  211. Indo Us Bio-Tech
  212. Indsil Hydro Power & Manganese
  213. Indus Fila
  214. Innovision
  215. Innovassynth Technologies (India)
  216. Integra Capital
  217. Interworld Digital
  218. Ircon International
  219. Indian Railway Catering & Tourism Corporation
  220. ISL Consulting
  221. JA Finance
  222. Jagan Lamps
  223. Jagjanani Textiles
  224. Jagran Prakashan
  225. Jayabharat Credit
  226. Jhaveri Credits & Capital
  227. Jindal Capital
  228. JITF Infralogistics
  229. JJ Finance Corporation
  230. Joindre Capital Services
  231. Jonjua Overseas
  232. June Industries
  233. Jyothy Labs
  234. Kabra Drugs
  235. Kajal Synthetics & Silk Mills
  236. Kalyan Capitals
  237. Kanchi Karpooram
  238. Kandagiri Spinning Mills
  239. Kanel Industries
  240. Kay Power & Paper
  241. KCP Sugar & Industries Corporation
  242. Kenvi Jewels
  243. Kerala Ayurveda
  244. Khoobsurat
  245. Kinetic Trust
  246. Kiri Industries
  247. Kirloskar Industries
  248. KRN Heat Exchanger and Refrigeration
  249. Kronox Lab Sciences
  250. KR Rail Engineering
  251. Kesar Terminals & Infrastructure
  252. Kuantum Papers
  253. KZ Leasing & Finance
  254. Lancer Container Lines
  255. Lancor Holdings
  256. Landsmill Green
  257. La Opala RG
  258. Laxmi India Finance
  259. Lenskart Solutions
  260. Libord Securities
  261. Lokesh Machines
  262. Landmark Property Development Company
  263. Ludlow Jute & Specialities
  264. Mach Travel Solutions
  265. Machino Plastics
  266. Maitri Enterprises
  267. Meyer Apparel
  268. Manaksia
  269. Manbro Industries
  270. Mangalam Drugs & Organics
  271. Man Infraconstruction
  272. Manraj Housing Finance
  273. Marksans Pharma
  274. Max Heights Infrastructure
  275. McNally Bharat Engineering Company
  276. Mega Corporation
  277. Megamont
  278. Megastar Foods
  279. Mega Fin (India)
  280. Melstar Information Technologies
  281. Maestros Electronics & Telecommunications Systems
  282. Mahalaxmi Fabric Mills
  283. Mahasagar Travels
  284. Mishra Dhatu Nigam
  285. Mid India Industries
  286. Midland Polymers
  287. Midwest Ltd
  288. Minaxi Textiles
  289. Mindteck (India)
  290. Modern Malleables
  291. Mohit Industries
  292. Moneyboxx Finance
  293. Motisons Jewellers
  294. MPL Plastics
  295. Mahanagar Telephone Nigam
  296. Marg Techno-Projects
  297. Mukand
  298. Mukat Pipes
  299. Mukka Proteins
  300. Mukta Arts
  301. Munjal Auto Industries
  302. Murudeshwar Ceramics
  303. Nagreeka Capital & Infrastructure
  304. Natural Capsules
  305. Nath Industries
  306. Natura Hue Chem
  307. Navkar Urbanstructure
  308. Nandan Denim
  309. ND Metal Industries
  310. National Fertilizers
  311. NGL Fine-Chem
  312. NHC Foods
  313. Nicco Uco Alliance Credit
  314. Nimbus Projects
  315. Nisus Finance Services
  316. Nitco
  317. N2N Technologies
  318. Neogem India
  319. National Oxygen
  320. Norben Tea & Exports
  321. National Peroxide
  322. NPR Finance
  323. Nurture Well Industries
  324. Octal Credit Capital
  325. Octavius Plantations
  326. Olympic Cards
  327. Omaxe
  328. One Point One Solutions
  329. Oricon Enterprises
  330. Orient Technologies
  331. Oscar Global
  332. OTCO International
  333. Palm Jewels
  334. Panabyte Technologies
  335. Panafic Industrials
  336. Panama Petrochem
  337. Panther Industrial Products
  338. Parle Industries
  339. Paramount Cosmetics India
  340. Parmeshwari Silk Mills
  341. Parvati Sweetners & Power
  342. Pasari Spinning Mills
  343. Pasupati Spinning & Weaving Mills
  344. Patel Retail
  345. Pee Cee Cosma Sope
  346. PCS Technology
  347. Pearl Polymers
  348. Premier Energy & Infrastructure
  349. Pennar Industries
  350. Peninsula Land
  351. Pervasive Commodities
  352. Petronet LNG
  353. Pharmaids Pharmaceuticals
  354. Pioneer Investcorp
  355. Paul Merchants
  356. Polymechplast Machines
  357. Porwal Auto Components
  358. Prag Bosimi Synthetics
  359. Precision Electronics
  360. Premium Capital Market & Investments
  361. Prime Capital Market
  362. Prime Urban Development India
  363. Prism Medico & Pharmacy
  364. Priya Ltd-$
  365. Pro Clb Global
  366. Pro Fin Capital Services
  367. ProstarM Info Systems
  368. Punjab Communications
  369. Purshottam Investofin
  370. Raaj Medisafe India
  371. Race Eco Chain
  372. Radiant Cash Management Services
  373. Rajputana Investment & Finance
  374. Raj Rayon Industries
  375. Rajasthan Petro Synthetics
  376. Rama Vision
  377. Ramsons Projects
  378. Rapid Investments
  379. Rathi Bars
  380. Rathi Graphic Technologies
  381. RCC Cements
  382. Real Eco-Energy
  383. Regent Enterprises
  384. Religare Enterprises
  385. Retaggio Industries
  386. Rexnord Electronics & Controls
  387. Richfield Financial Services
  388. Real Growth Corporation
  389. Rotographics (India)
  390. Rhetan TMT
  391. Rico Auto Industries
  392. Rishab Special Yarns
  393. R K Swamy
  394. RMC Switchgears
  395. Rose Merc
  396. Royal India Corporation
  397. RRIL
  398. RR Securities
  399. Rajputana Stainless
  400. Ruby Mills
  401. Ruchira Papers
  402. Sahara Housingfina Corporation
  403. Shalibhadra Finance
  404. Sahyadri Industries
  405. Sainik Finance & Industries
  406. Samtel India
  407. Sanco Trans
  408. Sansera Engineering
  409. Sarthak Global
  410. SBC Exports
  411. Scoda Tubes
  412. SecMark Consultancy
  413. Schneider Electric President Systems
  414. Shree Ganesh Remedies
  415. Shah Metacorp
  416. Shah Alloys
  417. Shah Construction Company
  418. Shalby
  419. Shalimar Paints
  420. Shalimar Productions
  421. Sharika Enterprises
  422. Sharma East India Hospitals & Medical Research
  423. Narmada Gelatines
  424. Shekhawati Industries
  425. Shentracon Chemicals
  426. Shivagrico Implements
  427. Shivkamal Impex
  428. Shradha AI Technologies
  429. Shree Rajasthan Syntex
  430. Shree Pushkar Chemicals & Fertilisers
  431. Shreenath Investment Company
  432. Shreyans Industries
  433. Shri Dinesh Mills
  434. Shringar House of Mangalsutra
  435. Shri Niwas Leasing & Finance
  436. Shriram Properties
  437. Shristi Infrastructure Development Corporation
  438. Shree Manufacturing Company
  439. Shukra Pharmaceuticals
  440. Shree Vatsaa Finance & Leasing
  441. Sical Logistics
  442. Signet Industries
  443. Simbhaoli Sugars
  444. Singer India
  445. Sita Enterprises
  446. Sizemasters Technology
  447. SKF India
  448. Shree Krishna Paper Mills & Industries
  449. Sri Lakshmi Saraswathi Textiles (Arni)
  450. Smart Finsec
  451. Softtech Engineers
  452. Somany Ceramics
  453. Sonal Mercantile
  454. Sonal Adhesives
  455. SPL Industries
  456. SPML Infra
  457. SPV Global Trading
  458. Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo
  459. Shree Ram Twistex
  460. Stallion India Fluorochemicals
  461. Star Paper Mills
  462. Standard Batteries
  463. Standard Shoe Sole & Mould (India)
  464. Shreeji Translogistics
  465. Stovec Industries
  466. Sophia Traexpo
  467. Sterling Green Woods
  468. Subam Papers
  469. Sudarshan Chemical Industries
  470. Sudarshan Pharma Industries
  471. Sun TV Network
  472. Supra Pacific Financial Services
  473. Surat Trade & Mercantile
  474. Suryavanshi Spinning Mills
  475. Svam Software
  476. Swadeshi Industries & Leasing
  477. Swati Projects
  478. Switching Technologies Gunther
  479. Symbiox Investment & Trading Company
  480. TAI Industries
  481. Tasty Bite Eatables
  482. Tatia Global Vennture
  483. Tecil Chemicals & Hydro Power
  484. Telogica
  485. Texmo Pipes & Products
  486. Typhoon Financial Services
  487. Tiaan Consumer
  488. Tiger Logistics (India)
  489. Tirth Plastic
  490. Tirupati Foam
  491. Titagarh Rail Systems
  492. Tata Motors
  493. Tamil Nadu Newsprint & Papers
  494. Tolins Tyres
  495. Forbes Precision Tools & Machine Parts
  496. Transglobe Foods
  497. Trans-Freight Containers
  498. Triveni Enterprises
  499. Tuni Textile Mills
  500. Tusaldah
  501. Tuticorin Alkali Chemicals & Fertilizers
  502. Ultracab (India)
  503. Uniphos Enterprises
  504. Universal Arts
  505. Universus Photo Imagings
  506. Universal Starch-Chem Allied
  507. Vadilal Industries
  508. Valiant Communications
  509. Valiant Organics
  510. Variman Global Enterprises
  511. Vascon Engineers
  512. V B Industries
  513. Veefin Solutions
  514. Velan Hotels
  515. Veritas (India)
  516. Vesuvius India
  517. Veto Switchgears & Cables
  518. Varvee Global
  519. Viaan Industries
  520. Victoria Mills
  521. VIP Industries
  522. Virgo Polymer (India)
  523. Visa Steel
  524. Vantage Knowledge Academy
  525. VK Global Industries
  526. Virat Leasing
  527. VMS Industries
  528. Virtuoso Optoelectronics
  529. Vraj Iron & Steel
  530. VTM
  531. VA Tech Wabag
  532. Wallfort Financial Services
  533. Wonder Electricals
  534. Williamson Magor & Company
  535. West Coast Paper Mills
  536. XL Energy
  537. Yatra Online
  538. Yogi
  539. The Yamuna Syndicate
  540. Zenith Exports
  541. Zenlabs Ethica
  542. Jeet Machine Tools
  543. Khandelwal Extractions
  544. Nilkanth Engineering
  545. Zodiac Clothing Company
  546. Zodiac-JRD-MKJ
  547. Saraswati Commercial (India)
  548. Sarvamangal Mercantile Company
  549. Satyam Silk Mills
 
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Topics :Q1 resultsTata MotorsIRCTCHindustan Aeronautics LtdHALAbbott IndiaGrasim IndustriesBS Web Reports

First Published: Aug 12 2026 | 9:09 AM IST

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