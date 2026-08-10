TAMILNADU AWARDS 2026 Celebrates 90-Plus Achievers Across Diverse Sectors in Chennai

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Chennai (Tamil Nadu) [India], August 10: The National Excellence Council (NEC) successfully organised the TAMILNADU AWARDS 2026 in Chennai, bringing together distinguished personalities, entrepreneurs, professionals, educators, healthcare leaders, innovators, artists, social contributors and emerging achievers for a grand celebration of excellence and achievement.
The prestigious awards platform recognised 90-plus winners representing diverse sectors, including healthcare, education, entrepreneurship, technology, artificial intelligence, construction, finance, logistics, sustainability, arts and culture, hospitality, social service, media, sports, professional services and community development.
The ceremony was graced by senior film actress Ms. Laila Mehdin as Chief Celebrity Guest, along with distinguished Guests of Honour and industry leaders. The programme commenced with a traditional Bharatanatyam performance by Sri Dharshini Natyalaya, setting a culturally rich tone for the celebration.
Founder's Message
Mr. Vinaykumar Narayanaswamy, Founder & CEO of Pride India Awards and National Excellence Council, welcomed the gathering and highlighted the purpose behind creating recognition platforms for deserving achievers from different walks of life.
"Recognition has the power to encourage people to dream bigger and contribute more. Through the Tamilnadu Awards, our objective is to identify inspiring individuals and organisations from diverse sectors and provide them with a platform where their journeys, contributions and achievements are celebrated. Every award presented today represents years of commitment, perseverance and purpose. We congratulate all the winners of the Tamilnadu Awards 2026."
-- Vinaykumar Narayanaswamy, Founder & CEO, Pride India Awards and National Excellence Council
Laila Mehdin Congratulates the Achievers
Chief Celebrity Guest Ms. Laila Mehdin, the acclaimed senior actress known for memorable performances across Indian cinema, added star presence to the occasion and joined the dignitaries in celebrating the award recipients.
"It is wonderful to see achievers from so many different professions being recognised on one platform. Behind every success is a journey filled with hard work, challenges and determination. I congratulate every award winner and wish them continued success. I am delighted to be part of the Tamilnadu Awards 2026 and to celebrate these inspiring individuals and organisations."
-- Laila Mehdin, Chief Celebrity Guest
Manivachagam Highlights Leadership and Contribution
Mr. Manivachagam, Retd. IRS, former Indian Revenue Service Officer and Founder of ACCI Chamber of Commerce, attended the ceremony as a distinguished Guest of Honour.
"True excellence is reflected not only in individual achievement but also in the positive impact we create for society, institutions and future generations. Platforms such as the Tamilnadu Awards encourage professionals, entrepreneurs and social leaders to continue raising standards in their respective fields. My congratulations to all the awardees for their dedication and contribution."
-- Manivachagam, Retd. IRS, Founder, ACCI Chamber of Commerce
Co-Founder's Message
Mr. Mohan Kumar TD, Co-Founder, National Excellence Council, played an integral role in bringing together the TAMILNADU AWARDS 2026 and supporting the Council's mission of recognising deserving achievers across diverse sectors.
"The Tamilnadu Awards is about celebrating people whose dedication and achievements deserve greater recognition. It is inspiring to see achievers from so many different fields come together on one platform. I congratulate all the award winners and thank our distinguished guests, partners and team members for making TAMILNADU AWARDS 2026 a memorable celebration of excellence."
-- Mohan Kumar TD, Co-Founder, National Excellence Council
Guests of Honour
* Mr. Naresh Kumar G. -- Guest of Honour
* Dr. M. Boominathan -- Founder & Director, KingMakers IAS Academy
* Ms. Faiza Aman Khan -- Founder, FAB Events and FAB Stars Iconic Awards
* Mrs. Vinodhini S. -- Women in Law Excellence
* Thiru. Muthukrishnan -- Politician and Businessman
* Thiru. T. Venkatesh -- Entrepreneur; Business Leadership Excellence
* Mr. Navneeth Rajeshkumar -- Director General, ACCI; Serial Entrepreneur; Associate Partner, Tamilnadu Awards 2026
* Thiru. Sasikumar Subramani -- Social Activist; Lifetime Achievement in Social Service
* Mr. S. Kameshwaran -- Founder & CEO, Dinakural Group of Newspapers and DK Cine Arts Entertainments
TAMILNADU AWARDS 2026 -- Award Recipients
1- DR. KARU KARTHIKEYAN MD SIDDHA ASST. SECRETARY, INDIAN MEDICAL PRACTITIONER'S CO-OPERATIVE SOCIETY (IMPCOPS) - EXCELLENCE IN BEST SIDDHA, UNANI & AYURVEDIC
2- DR. M. ASHVINI SUNDARARAJU - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN SOCIAL IMPACT LEADERSHIP & PHILANTHROPY - EMPOWERING COMMUNITIES THROUGH COMPASSION, INNOVATION AND PURPOSE-DRIVEN LEADERSHIP
3- MR. SELVA KUMARAN M K - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN HIGH-ALTITUDE ADVENTURE & MOTORCYCLING EXCELLENCE - INSPIRING EXTRAORDINARY JOURNEYS THROUGH PASSION, ENDURANCE AND FEARLESS EXPLORATION
4- DR.D. MANIKANDAN - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN -VISIONARY YOUTH LEADERSHIP AWARD
5- MOON E SOLUTION - TAMIL NADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN DIGITAL MEDIA, TECHNOLOGY SOLUTIONS & INNOVATION - TRANSFORMING CONNECTIVITY, BROADCASTING AND EVENT TECHNOLOGY THROUGH VISIONARY ENTREPRENEURSHIP AND THREE DECADES OF EXCELLENCE - MR. V. JAYAPRAKASH
6- ELBOW ENGINEERS PVT. LTD. - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL ENGINEERING & RESOURCE RECOVERY SOLUTIONS - TRANSFORMING WASTE INTO VALUE THROUGH INNOVATION AND CIRCULAR ECONOMY LEADERSHIP - MR. KUMAR LOGANATHAN
7- AMAMMA FOOD PRODUCTS (AMMAMMA'S MASALA) - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN AUTHENTIC FOOD PRODUCTS - BRINGING GRANDMA'S TRADITIONAL RECIPES TO MODERN HOMES WITH PURITY, TEASTE AND TRUST- MRS.SEETHA KANNABIRAN
8- DR. DINESH ANANDHAN - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN ROBOTIC CHIROPRACTIC & NON-SURGICAL PAIN MANAGEMENT - TRANSFORMING LIVES THROUGH ADVANCED ROBOTIC TECHNOLOGY, PERSONALIZED CARE AND HOLISTIC REHABILITATION - PAIN & PARALYSIS ADVANCED ROBOTIC PAIN MANAGEMENT CENTER
9- ADV DR. R. BHARATH KUMAR - TAMIL NADU EXCELLENCE AWARD FOR OUTSTANDING CONTRIBUTION TO CA, CS & CMA EDUCATION WITH MENTORSHIP AND CAREER DEVELOPMENT
10- DR. V. NIRMAL KANNAN - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN ENGINEERING EDUCATION & INSTITUTIONAL TRANSFORMATION - ELEVATING ACADEMIC STANDARDS THROUGH INNOVATION, ACCREDITATION AND RESEARCH LEADERSHIP
11- YK BUILDERS - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN CONSTRUCTION EXCELLENCE & LUXURY RESIDENTIAL DEVELOPMENT - BUILDING TRUST THROUGH QUALITY CRAFTSMANSHIP, INNOVATION AND TIMELESS LIVING SPACES - MR. AJITH KUMAR
12- GURU SMT. P. VAISHNAVI LAKSHMI NARAYANAN - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN BHARATANATYAM, CLASSICAL DANCE EDUCATION & CULTURAL HERITAGE - PRESERVING INDIA'S TIMELESS DANCE TRADITIONS THROUGH ARTISTIC EXCELLENCE, GURU-SHISHYA PARAMPARA AND INSPIRING CHOREOGRAPHY
13- AAZHI ADORNMENTS - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN FASHION JEWELLERY INNOVATION & CONTEMPORARY DESIGN EXCELLENCE - REDEFINING EVERYDAY ELEGANCE THROUGH ARTISTIC CRAFTSMANSHIP AND TIMELESS STYLE - MRS. NALINI BALRAJ
14- ALIZ UNANI - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN UNANI & PERSIAN MEDICINE, HOLISTIC HEALTHCARE & INTEGRATIVE WELLNESS- RESTORING HEALTH THROUGH TRADITIONAL PERSIAN HEALING ,CLINICAL EXCELLENCE AND COMPASSIONATE PATIENT CARE- Dr.SULTHANA.R
15- MR. VENKATESH RAJENDRAN (CRV) - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR AI CREATOR OF THE YEAR - REVOLUTIONIZING ARTIFICIAL INTELLIGENCE THROUGH INNOVATION, ENTREPRENEURSHIP AND DIGITAL TRANSFORMATION
16- KALYAN FINANCE - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN CUSTOMER-CENTRIC FINANCIAL SERVICES - EMPOWERING INDIVIDUALS AND BUSINESSES THROUGH TRUSTED, TRANSPARENT AND ETHICAL FINANCIAL SOLUTIONS - MR. KALYANA SUNDARAM AND MRS. VAISHNAVI KALYAN
17- MRS. VEENA ASHA - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN VEENA PERFORMANCE & INDIAN CLASSICAL MUSIC - PRESERVING THE TIMELESS LEGACY OF VEENA THROUGH ARTISTIC EXCELLENCE, TRADITION AND GLOBAL CULTURAL OUTREACH
18- DR.P.JENNIFER PHILIP - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN EDUCATIONAL LEADERSHIP & SOCIAL IMPACT- TRANSFORMING RURAL EDUCATION THROUGHVISIONARY LEADERSHIP,ACADEMIC EXCELLENCE & COMMUNITY SERVICES
19- BEAVER CONSTRUCTION COMPANY - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN CONSTRUCTION & REAL ESTATE DEVELOPMENT - BUILDING ENDURING COMMUNITIES THROUGH ENGINEERING EXCELLENCE, QUALITY CRAFTSMANSHIP AND TRUSTED INNOVATION - MR. RAMKUMAR
20- CLINTON PARK INN, VELANKANNI - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN PILGRIMAGE HOSPITALITY & GUEST EXPERIENCE - REDEFINING SPIRITUAL STAYS THROUGH LUXURY, COMFORT AND EXCEPTIONAL SERVICE - MR. S. JAMES STEPHEN
21- YASH KITCHEN RENU - BURMA SPECIAL FOOD - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN CULINARY INNOVATION & PREMIUM FOOD SERVICES - SERVING AUTHENTIC FLAVOURS WITH QUALITY, PASSION AND CUSTOMER DELIGHT - MS. RENUKA YASHVEL
22- FERNAND LOUIS LABS - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN AI, QUANTUM TECHNOLOGIES & DIGITAL INNOVATION - PIONEERING INDIA'S FUTURE THROUGH INTELLIGENT TECHNOLOGIES AND SOVEREIGN DIGITAL TRANSFORMATION - MR. FERNAND THOMAS PAUL L
23- DWARAKA OVERSEAS - EXCELLENCE IN ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY & INTERNATIONAL TEST PREPARATION - RECOGNISING OUTSTANDING STUDENT ACHIEVEMENT IN IELTS, TOEFL, PTE, GRE, GMAT, AND SAT THROUGH EXPERT GUIDANCE - MS. DARAHASA KONDALA
24- S2M NUTRACEUTICALS - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN NUTRACEUTICAL & HEALTHCARE INGREDIENT SOLUTIONS - DELIVERING PURITY, QUALITY AND TRUSTED RAW MATERIAL EXCELLENCE FOR GLOBAL INDUSTRIES - MS. SREENIJA. N
25- MR. R. RAGUL VASANTH - TAMIL NADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN TRADING, FINANCIAL EDUCATION, ENTREPRENEURSHIP & SKILL DEVELOPMENT - EMPOWERING FUTURE LEADERS THROUGH TRADING, EDUCATION, FINANCIAL LITERACY AND INNOVATION
26- MR. B. MOHAN SACHIN - TAMIL NADU EXCELLENCE AWARD FOR EMERGING AUTHOR - B. MOHAN SACHIN
27- DR.RAJESHKUMAR RAMASWAMY - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN ASTROLOGY RESEARCH, SPIRITUAL SCIENCES & HOLISTIC HEALING - GUIDING LIVES THROUGH ANCIENT WISDOM, SPIRITUAL INSIGHT AND TRANSFORMATIONAL HEALING
28- MS. MASUDHA TAJ (MASUDHA_BLOGS) - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN LIFESTYLE CONTENT CREATION & DIGITAL INFLUENCE - INSPIRING MODERN LIVING THROUGH AUTHENTIC STORYTELLING AND CREATIVE EXCELLENCE
29- JAMMI PHARMACEUTICALS PVT LTD - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN INTEGRATIVE MEDICINE & AYURVEDIC CLINICAL RESEARCH - BRIDGING ANCIENT WISDOM WITH MODERN SCIENCE FOR BETTER HEALTHCARE OUTCOMES - DR. ANITHA BALACHANDER
30- CARQURE - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN SMART AUTOMOTIVE CARE SOLUTIONS - REDEFINING MULTI-BRAND CAR SERVICE THROUGH DIGITAL INNOVATION AND CUSTOMER CONVENIENCE - MR. ARVINDH BADHRI
31- DIGILOGY - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN AI-POWERED DIGITAL MARKETING & BRAND INNOVATION-TRANSFORMING BUSINESSES THROUGH INTELLIGENT STRATEGIES,CREATIVE EXCELLENCE AND PERFORMANCE-DRIVEN GROWTH - MR.PREMNAATH R
32- EVENDO (Dawning Developers llp) - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN BRAND ACTIVATION & CREATIVE EVENT SOLUTIONS-REDEFINING MARKETING THROUGH INNOVATIVE EXPERIENCES AND STRATEGIC STORYTELLING - MR.VIVEK S
33- MS. POORNIMA MURALI (POORNIS_HAPPYDELIGHTS) - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN FASHION, LIFESTYLE & TRAVEL CONTENT CREATION - EMPOWERING BRANDS AND AUDIENCES THROUGH ENGAGING DIGITAL EXPERIENCES - MS. POORNIMA MURALI(MS. POORNIMA MURALI (POORNIS_HAPPYDELIGHTS))
34- TRAVELOGY (Dawning Developers llp) - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN B2B TRAVEL SERVICES & TECHNOLOGY INNOVATION-TRANSFORMING TRAVEL DISTRIBUTION THROUGH SMART SOLUTIONS AND INDUSTRY LEADERSHIP - MR. OM PRAKASH RAO
35- MY PROBUDDY VENTURES PRIVATE LIMITED - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN STARTUP ECOSYSTEM DEVELOPMENT & VENTURE CONSULTING - CONNECTING VISIONARY FOUNDERS WITH GLOBAL INVESTMENT OPPORTUNITIES - MR. AMRISH KRISHNAN
36- PUL PAL DENTAL CLINIC - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN COMPREHENSIVE DENTAL CARE & PATIENT-CENTRIC DENTISTRY - CREATING HEALTHY SMILES THROUGH COMPASSION, CLINICAL EXCELLENCE AND TRUSTED DENTAL CARE - DR KALPASHREE RAJA R.S
37- POLKART LOGISTICS INDIA PVT LTD - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN END-TO-END LOGISTICS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT - DRIVING BUSINESS GROWTH THROUGH SMART LOGISTICS, AUTOMATION AND CUSTOMER-CENTRIC EXCELLENCE
38- CA SRI DURGA DEVI M - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN FINANCIAL LEADERSHIP, INSOLVENCY & CORPORATE COMPLIANCE - DRIVING BUSINESS RESILIENCE THROUGH STRATEGIC FINANCE, REGULATORY EXCELLENCE AND OPERATIONAL TRANSFORMATION
39- MR. AROCKIA KARMEL J - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN LOGISTICS LEADERSHIP & SUPPLY CHAIN TRANSFORMATION - DELIVERING OPERATIONAL EFFICIENCY THROUGH STRATEGIC PLANNING AND CONTINUOUS IMPROVEMENT
40- ADVAITH INTERNATIONAL ACADEMY - TAMIL NADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN CBSE EDUCATION & BOARD RESULTS - ACHIEVING OUTSTANDING ACADEMIC EXCELLENCE THROUGH 100% BOARD SUCCESS, HOLISTIC LEARNING AND FUTURE-READY EDUCATION - SHRI.ASHVATH NARAYANA
41- DR. SHANKAR MANOKARAN - TAMIL NADU EXCELLENCE AWARD FOR OUTSTANDING CONTRIBUTION TO ASTROLOGY
42- COODU - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN COMMUNITY DEVELOPMENT & SUSTAINABLE SOCIAL IMPACT - EMPOWERING COMMUNITIES THROUGH ENVIRONMENTAL CONSERVATION, LIVELIHOOD DEVELOPMENT AND INCLUSIVE SOCIAL TRANSFORMATION - MR. KATHIRESAN COODU
43- DR. DURAI MURUGAN - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN AI INNOVATION, SOCIAL ENTREPRENEURSHIP & DIGITAL TRANSFORMATION - EMPOWERING COMMUNITIES THROUGH TECHNOLOGY, LEADERSHIP AND SOCIAL IMPACT
44- KORGEN ENVIRONNEMENT PRIVATE LIMITED - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN SUSTAINABLE WATER & WASTEWATER ENGINEERING SOLUTIONS - DELIVERING ADVANCED TECHNOLOGIES FOR A CLEANER, GREENER AND SUSTAINABLE FUTURE - MR. MV. PRAVEEN
45- DR. S. ABBIS AHAMED - TAMIL NADU EXCELLENCE AWARD 2026 FOR EXCELLENCE IN LOGISTICS LEADERSHIP, BUSINESS GROWTH & CUSTOMER EXPERIENCE INNOVATION AWARDED TO DR. S. ABBIS AHAMED.
46- DR. KALYANA CHAKRAVARTHY - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN DIGITAL TRANSFORMATION, TECHNOLOGY LEADERSHIP & ESG INNOVATION
47- MR.SANJAY KUMAR - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN RENEWABLE ENERGY LEADERSHIP & SUSTAINABLE BUSINESS TRANSFORMATION-DRIVING INDIA'S GREEN FUTURE THROUGH VISIONARY LEADERSHIP, INNOVATION AND STRATEGIC EXCELLENCE
48- DR. A. V. SRINIVASAN - TAMIL NADU EXCELLENCE AWARD FOR LIFETIME EXCELLENCE IN NEUROLOGY, MEDICAL EDUCATION & HEALTHCARE LEADERSHIP - ADVANCING NEUROSCIENCE THROUGH CLINICAL EXCELLENCE, RESEARCH AND COMPASSIONATE SERVICE
49- VITHANIA LIFE SCIENCES - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN SUSTAINABLE PERSONAL CARE RESEARCH & PRODUCT INNOVATION - TRANSFORMING EVERYDAY WELLNESS THROUGH SAFE, ETHICAL AND SCIENCE-DRIVEN SOLUTIONS - DR. A RAJESH KUMAR
50- MR. M. PRABU - TAMIL NADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN BUSINESS THROUGH VISIONARY LEADERSHIP
51- PROF.B.RAVISHANKAR - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN CAREER GUIDANCE, SOCIAL IMPACT LEADERSHIP & ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT
52- GO INTEGRA FACILITY MANAGEMENT SERVICES PVT. LTD - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN SUSTAINABLE INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT - TRANSFORMING FACILITIES THROUGH TECHNOLOGY, SUSTAINABILITY AND OPERATIONAL EXCELLENCE - GO INTEGRA FACILITY MANAGEMENT SERVICES PVT. LTD.
53- KRISHH BRINDAAVAN HOSTELS - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN PREMIUM STUDENT & PROFESSIONAL ACCOMMODATION - CREATING A SECOND HOME THROUGH COMFORT, CARE AND EXCEPTIONAL HOSPITALITY - MR. BALASUDHAKAR
54- DR. M.NANTHA KUMAR - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN SOCIAL SERVICE, COMMUNITY DEVELOPMENT & EDUCATIONAL EMPOWERMENT - TRANSFORMING LIVES THROUGH COMPASSIONATE LEADERSHIP AND COMMUNITY WELFARE - DR. M. NANTHA KUMAR
55- DR. ARUN PRASATH - TAMIL NADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN OVERSEAS MEDICAL EDUCATION & STUDENT CAREER GUIDANCE - TRANSFORMING MEDICAL ASPIRATIONS THROUGH TRUSTED GLOBAL EDUCATION AND STUDENT SUCCESS
56- MR. LOKESH. M - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN BASKETBALL COACHING & HIGH-PERFORMANCE SPORTS DEVELOPMENT - SHAPING CHAMPIONS THROUGH ELITE COACHING, TACTICAL EXCELLENCE AND ATHLETE DEVELOPMENT
57- MS. SHARMILA C (VISUALS BY SHARMI) - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN CREATIVE PHOTOGRAPHY, AERIAL CINEMATOGRAPHY & VISUAL STORYTELLING - CAPTURING TIMELESS PERSPECTIVES THROUGH ARTISTIC VISION, DRONE EXCELLENCE AND CINEMATIC INNOVATION
58- GROW SCORE SOLUTION PVT LTD - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN DEBT MANAGEMENT & FINTECH INNOVATION - EMPOWERING FINANCIAL FREEDOM THROUGH SECURE CREDIT SOLUTIONS AND TECHNOLOGY-DRIVEN LENDING
59- PVP MULTIPLE GROUPS OF COMPANIES - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN LOGISTICS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT - DELIVERING TRUSTED TRANSPORTATION AND INTERNATIONAL TRADE SOLUTIONS WITH INTEGRITY AND EFFICIENCY - MR. P V PRASANTH
60- DR. R. SENTHIL KUMAR - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR HEALTHCARE SOCIAL IMPACT LEADER OF THE YEAR
61- DENTISTRY - TAMIL NADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCEPTIONAL CLINICAL CARE AND PATIENT-CENTERED - DR. VIDHYALAKSHMI
62- DR.S.SHANTHA KUMAR - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN ENVIRONMENTAL LEADERSHIP & GREEN INNOVATION - CREATING LASTING ENVIRONMENTAL IMPACT THROUGH AGROFORESTRY,BIODIVERSITY CONSERVATION AND SUSTAINABLE PRACTICES
63- LN DECORS - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN RESIDENTIAL & COMMERCIAL INTERIOR SOLUTIONS - DELIVERING ELEGANT SPACES THROUGH INNOVATION, QUALITY AND TIMELY EXECUTION - MRS. N.AGILA NARASIMHAN
64- DR. SIMON SAMUEL - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR OUTSTANDING CONTRIBUTION TO AI-DRIVEN CYBERSECURITY & ENTERPRISE LEADERSHIP - TRANSFORMING DIGITAL SECURITY, BUSINESS EXCELLENCE AND SOCIAL RESPONSIBILITY
65- VISTA KINGDOM PVT LTD - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN OVERSEAS CAREER GUIDANCE & GLOBAL RECRUITMENT SERVICES - EMPOWERING CAREERS THROUGH TRUSTED INTERNATIONAL PLACEMENT, SKILL DEVELOPMENT AND PROFESSIONAL EXCELLENCE - FOUNDER & CEO MR. K. SIVAKANDAN & MANAGING DIRECTOR MRS. BHARATHI SIVAKANDAN
66- DR.K.MUTHU ACADEMY CHARITABLE TRUST - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD IN EDUCATIONAL EMPOWERMENT & SOCIAL SERVICE- TRANSFORMING LIVES THROUGH FREE COMPETITIVE EXAM COACHING, EQUAL OPPORTUNITY AND COMMUNITY LEADERSHIP - MR. ILAMURUGU MUTHU
67- SEEDZ GROUP EVENTS & WEDDING PLANNER - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN EVENT MANAGEMENT & EXPERIENTIAL CELEBRATIONS - CREATING UNFORGETTABLE EXPERIENCES THROUGH INNOVATION, CREATIVITY AND PROFESSIONAL EXCELLENCE - MR. HIROSH. M.H & MS. REEJA. R
68- DR. T. RAJENDRAN - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN AGRICULTURAL ECONOMICS, RESEARCH & ACADEMIC LEADERSHIP - ADVANCING SUSTAINABLE AGRICULTURE THROUGH OUTSTANDING TEACHING, RESEARCH AND RURAL DEVELOPMENT
69- DR. RAMYA. P - TAMIL NADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN ETHICAL DENTISTRY & COMMUNITY ORAL HEALTHCARE - TRANSFORMING LIVES THROUGH COMPASSIONATE CARE, CLINICAL EXCELLENCE AND AFFORDABLE DENTAL SERVICES
70- MR. K BHARANIDHARAN - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN TALENT SUPPLY CHAIN & WORKFORCE TRANSFORMATION - DRIVING GLOBAL WORKFORCE EXCELLENCE THROUGH STRATEGIC TALENT PLANNING, INTERNAL MOBILITY AND LEADERSHIP
71- DR.D.STEPHEN BAKIYARAJ - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN VINTAGE MOTORCYCLE RESTORATION & AUTOMOTIVE HERITAGE PRESERVATION - REVIVING TIMELESS ENGINEERING, PRESERVING INDIA'S MOTORING LEGACY - DR. D. STEPHEN BAKIYARAJ
72- PROWHIZ - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN AI-ENABLED COMMUNICATION & EMPLOYABILITY SKILLS TRAINING - EMPOWERING FUTURE PROFESSIONALS THROUGH INNOVATION, CONFIDENCE AND CAREER EXCELLENCE - DR. MONICA PAUL
73- HON. DR. KAVITHA MURALI MURUGAN - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR LIFETIME ACHIEVEMENT IN ART, CULTURAL HERITAGE & CREATIVE EXCELLENCE - PRESERVING TIMELESS TRADITIONS THROUGH EXTRAORDINARY ARTISTIC VISION, SEVEN GUINNESS WORLD RECORD ACHIEVEMENTS IN CROCHET, GLOBAL CULTURAL AMBASSADORSHIP AND LIFELONG CREATIVE EXCELLENCE
74- YESHWA EVENTS AND DECORS - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN EVENT CONCEPTUALIZATION & CORPORATE ENGAGEMENT SOLUTIONS - DELIVERING EXCEPTIONAL EXPERIENCES THROUGH CREATIVITY, PRECISION AND CUSTOMER EXCELLENCE - MR. ANTONY RAJESH & MR. WAZEER AHMED
75- DR. K.JANAKI - TAMIL NADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN SOCIAL SERVICE & COMMUNITY LEADERSHIP - TRANSFORMING LIVES THROUGH COMPASSION, HUMANITARIAN SERVICE AND COMMUNITY EMPOWERMENT
76- ASK ASRAF INTERNATIONAL - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN GLOBAL BUSINESS COACHING, LEADERSHIP DEVELOPMENT & PSYCHOMETRIC INNOVATION - TRANSFORMING LEADERS AND BUSINESSES THROUGH STRATEGIC COACHING, HUMAN BEHAVIOUR EXCELLENCE AND PERFORMANCE TRANSFORMATION - MR. ASRAF
77- ARTEM CLAVA - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN CREATIVE INTERIOR ART & SPATIAL DESIGN INNOVATION - TRANSFORMING SPACES INTO TIMELESS ARTISTIC EXPERIENCES - ARTEM CLAVA - MS. GIA BALAN AND MR. SARAN
78- SK BUILDTECH - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN CONSTRUCTION & TURNKEY PROJECT SOLUTIONS - BUILDING SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE THROUGH QUALITY, INNOVATION AND ENGINEERING EXCELLENCE - MR. SIVA KUMAR
79- GLORISH LUCRATIVE LOGISTICS PVT. LTD - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN GLOBAL LOGISTICS & FREIGHT FORWARDING - DELIVERING SEAMLESS GLOBAL SUPPLY CHAIN SOLUTIONS THROUGH INNOVATION, RELIABILITY AND CUSTOMER-CENTRIC LOGISTICS EXCELLENCE - MS. GLORY PETER
80- MASTER B. DHAKSHAN - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN TRADITIONAL MARTIAL ARTS, YOUTH SPORTS LEADERSHIP & CULTURAL HERITAGE - REVIVING INDIA'S ANCIENT SILAMBAM TRADITION THROUGH WORLD-CLASS ACHIEVEMENTS, CULTURAL PRIDE AND EXTRAORDINARY YOUNG LEADERSHIP
81- ARAN FOUNDATION - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN SOCIAL IMPACT, COMMUNITY EMPOWERMENT & HUMANITARIAN SERVICE - TRANSFORMING LIVES THROUGH COMPASSIONATE LEADERSHIP, INCLUSIVE DEVELOPMENT AND SUSTAINABLE COMMUNITY INITIATIVES - MRS. KALAIVANI MURUGESAN
82- MST SIDDHARVANAA HOSPITAL - TAMIL NADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN SIDDHA HEALTHCARE, HOLISTIC MEDICINE & INTEGRATIVE WELLNESS - PRESERVING THE LEGACY OF TRADITIONAL SIDDHA HEALING THROUGH CLINICAL EXCELLENCE, COMPASSION AND INNOVATIVE HEALTHCARE LEADERSHIP - DR. M. VIJAYAKEERTHI
83- MS. GITANJALI RATHNASABAPATHY - TAMIL NADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN COMMERCIAL REAL ESTATE, WORKPLACE SOLUTIONS & BUSINESS LEADERSHIP - DRIVING ENTERPRISE GROWTH THROUGH STRATEGIC CLIENT PARTNERSHIPS AND WORKPLACE INNOVATION
84- BALA VINAYAKA CONSTRUCTION - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN RESIDENTIAL CONSTRUCTION & QUALITY ENGINEERING - BUILDING DREAM HOMES THROUGH TRUSTED CRAFTSMANSHIP, SUPERIOR QUALITY AND TIMELY PROJECT DELIVERY - MR. RAKHUL
85- MR. DEESHITHAN SATHISH - TAMIL NADU EXCELLENCE AWARD FOR YOUNG AI INNOVATOR & SOFTWARE DEVELOPER
86- VAETO TECHNOLOGIES PVT. LTD - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN CYBER SECURITY, DIGITAL RISK MANAGEMENT & INFORMATION SECURITY - SECURING DIGITAL ENTERPRISES THROUGH INNOVATIVE CYBER DEFENSE, ADVANCED THREAT INTELLIGENCE AND TRUSTED SECURITY SOLUTIONS - MR. PRAVEEN KUMAR R
87- MASTER-BRAINS - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN BUSINESS CONSULTING, SALES & STRATEGIC GROWTH SOLUTIONS - EMPOWERING BUSINESSES THROUGH INNOVATIVE SALES LEADERSHIP, STRATEGIC PARTNERSHIPS AND SUSTAINABLE BUSINESS GROWTH - MR. RAAJESH SHANKAR & MR. VIGNESH KUMAR
88- HP DJ EVENT MANAGEMENT - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN EVENT MANAGEMENT, ENTERTAINMENT PRODUCTION & DJ SERVICES - CREATING UNFORGETTABLE CELEBRATIONS THROUGH CREATIVE EVENT EXPERIENCES, PROFESSIONAL EXCELLENCE AND INNOVATIVE ENTERTAINMENT - MS. PRIYA.S
89- MR. SANIL KUMAR K V - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN WEALTH MANAGEMENT, FINANCIAL LEADERSHIP & INVESTOR EDUCATION - TRANSFORMING FINANCIAL FUTURES THROUGH VISIONARY LEADERSHIP, TRUSTED ADVISORY AND THREE DECADES OF WEALTH CREATION EXCELLENCE
90- DR. SANDIYA SARAVANAN - TAMILNADU EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN WOMEN EMPOWERMENT, SOCIAL LEADERSHIP & COMMUNITY DEVELOPMENT - DRIVING INCLUSIVE GROWTH THROUGH VISIONARY LEADERSHIP, SOCIAL SERVICE AND PUBLIC WELFARE EXCELLENCE
The TAMILNADU AWARDS 2026 concluded with congratulations to all award recipients and appreciation to the dignitaries, partners, supporters, performers, media representatives, families and organising team who contributed to the success of the event.
The National Excellence Council reaffirmed its commitment to creating platforms that recognise achievement, encourage leadership and bring inspiring journeys to wider public attention.
Event Sponsors & Supporters
The TAMILNADU AWARDS 2026 was supported and sponsored by Pride India Awards, Aura Celebrity Management, Sandpiper Visas and Immigration, Coolevents and ACCI Chamber of Commerce, whose association contributed to the successful presentation of the event.
About National Excellence Council
The National Excellence Council (NEC) is a recognition platform committed to identifying and celebrating individuals and organisations demonstrating excellence, leadership, entrepreneurship, innovation, professional achievement and positive social impact across diverse sectors.
(ADVERTORIAL DISCLAIMER: The above press release has been provided by VMPL. ANI will not be responsible in any way for the content of the same.)
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content