T20 WC: Abhishek Sharma roars back to form in final against New Zealand
Abhishek now holds the record of the fastest fifty in the T20 World Cup 2026
Aditya Kaushik New Delhi
|Player
|Opposition
|Balls
|Venue
|Date
|Abhishek Sharma (India)
|New Zealand
|18
|Ahmedabad
|08 Mar 2026
|Dasun Shanaka (Sri Lanka)
|Oman
|19
|Kandy
|12 Feb 2026
|Aiden Markram (South Africa)
|New Zealand
|19
|Ahmedabad
|14 Feb 2026
|Shimron Hetmyer (West Indies)
|Zimbabwe
|19
|Mumbai
|23 Feb 2026
|Finn Allen (New Zealand)
|South Africa
|19
|Kolkata
|04 Mar 2026
|Jacob Bethell (England)
|India
|19
|Mumbai
|05 Mar 2026
|Ishan Kishan (India)
|Namibia
|20
|Delhi
|12 Feb 2026
|Will Jacks (England)
|Italy
|21
|Kolkata
|16 Feb 2026
|Shimron Hetmyer (West Indies)
|Scotland
|22
|Kolkata
|07 Feb 2026
|Ben Manenti (Italy)
|England
|22
|Kolkata
|16 Feb 2026
|Glenn Phillips (New Zealand)
|Canada
|22
|Chennai
|17 Feb 2026
|Tim Seifert (New Zealand)
|UAE
|23
|Chennai
|10 Feb 2026
|Ryan Rickelton (South Africa)
|Afghanistan
|23
|Ahmedabad
|11 Feb 2026
|Dipendra Singh Airee (Nepal)
|Scotland
|23
|Mumbai
|17 Feb 2026
|Hardik Pandya (India)
|Zimbabwe
|23
|Chennai
|26 Feb 2026
