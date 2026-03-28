Here's how Airtel users can watch live streaming of IPL 2026 for free
Airtel has launched multiple mobile plans, including a free JioHotstar subscription, to help its users enjoy IPL 2026 action without extra cost
|Airtel mobile plans with free JioHotstar access
|Plan Type
|Price (₹)
|Validity
|Data Benefits
|OTT Benefit
|Prepaid
|449
|28 days
|Up to 4GB/day + 5G
|JioHotstar (28 days)
|Prepaid
|549
|28 days
|3GB/day
|JioHotstar (3 months)
|Prepaid
|979
|84 days
|2GB/day
|JioHotstar (3 months)
|Prepaid
|1029
|84 days
|2GB/day
|JioHotstar (3 months)
|Prepaid
|3999
|365 days
|2.5GB/day
|JioHotstar (1 year)
|Postpaid
|449
|Monthly
|75GB
|JioHotstar (3 months)
|Postpaid
|549
|Monthly
|75GB
|JioHotstar (1 year)
|Postpaid
|699
|Monthly
|75GB + add-on
|JioHotstar (1 year)
|Postpaid
|1199
|Monthly
|100GB+
|JioHotstar (1 year)
|Broadband
|999
|Monthly
|Up to 200 Mbps
|JioHotstar Unlimited
|Match No
|Date
|Day
|Team 1
|Team 2
|Venue
|City
|Time (IST)
|1
|Mar 28 2026
|Sat
|RCB
|SRH
|M Chinnaswamy Stadium
|Bengaluru
|7:30 PM
|2
|Mar 29 2026
|Sun
|MI
|KKR
|Wankhede Stadium
|Mumbai
|7:30 PM
|3
|Mar 30 2026
|Mon
|RR
|CSK
|Barsapara Stadium
|Guwahati
|7:30 PM
|4
|Mar 31 2026
|Tue
|PBKS
|GT
|Mullanpur Stadium
|New Chandigarh
|7:30 PM
|5
|Apr 1 2026
|Wed
|LSG
|DC
|Ekana Stadium
|Lucknow
|7:30 PM
|6
|Apr 2 2026
|Thu
|KKR
|SRH
|Eden Gardens
|Kolkata
|7:30 PM
|7
|Apr 3 2026
|Fri
|CSK
|PBKS
|Chepauk
|Chennai
|7:30 PM
|8
|Apr 4 2026
|Sat
|DC
|MI
|Arun Jaitley Stadium
|Delhi
|3:30 PM
|9
|Apr 4 2026
|Sat
|GT
|RR
|Narendra Modi Stadium
|Ahmedabad
|7:30 PM
|10
|Apr 5 2026
|Sun
|SRH
|LSG
|Hyderabad Stadium
|Hyderabad
|3:30 PM
|11
|Apr 5 2026
|Sun
|RCB
|CSK
|M Chinnaswamy Stadium
|Bengaluru
|7:30 PM
|12
|Apr 6 2026
|Mon
|KKR
|PBKS
|Eden Gardens
|Kolkata
|7:30 PM
|13
|Apr 7 2026
|Tue
|RR
|MI
|Barsapara Stadium
|Guwahati
|7:30 PM
|14
|Apr 8 2026
|Wed
|DC
|GT
|Arun Jaitley Stadium
|Delhi
|7:30 PM
|15
|Apr 9 2026
|Thu
|KKR
|LSG
|Eden Gardens
|Kolkata
|7:30 PM
|16
|Apr 10 2026
|Fri
|RR
|RCB
|Barsapara Stadium
|Guwahati
|7:30 PM
|17
|Apr 11 2026
|Sat
|PBKS
|SRH
|Mullanpur
|New Chandigarh
|3:30 PM
|18
|Apr 11 2026
|Sat
|CSK
|DC
|Chepauk
|Chennai
|7:30 PM
|19
|Apr 12 2026
|Sun
|LSG
|GT
|Ekana Stadium
|Lucknow
|3:30 PM
|20
|Apr 12 2026
|Sun
|MI
|RCB
|Wankhede Stadium
|Mumbai
|7:30 PM
|21
|Apr 13 2026
|Mon
|SRH
|RR
|Hyderabad
|Hyderabad
|7:30 PM
|22
|Apr 14 2026
|Tue
|CSK
|KKR
|Chepauk
|Chennai
|7:30 PM
|23
|Apr 15 2026
|Wed
|RCB
|LSG
|Bengaluru
|Bengaluru
|7:30 PM
|24
|Apr 16 2026
|Thu
|MI
|PBKS
|Mumbai
|Mumbai
|7:30 PM
|25
|Apr 17 2026
|Fri
|GT
|KKR
|Ahmedabad
|Ahmedabad
|7:30 PM
|26
|Apr 18 2026
|Sat
|RCB
|DC
|Bengaluru
|Bengaluru
|3:30 PM
|27
|Apr 18 2026
|Sat
|SRH
|CSK
|Hyderabad
|Hyderabad
|7:30 PM
|28
|Apr 19 2026
|Sun
|KKR
|RR
|Kolkata
|Kolkata
|3:30 PM
|29
|Apr 19 2026
|Sun
|PBKS
|LSG
|Mullanpur
|New Chandigarh
|7:30 PM
|30
|Apr 20 2026
|Mon
|GT
|MI
|Ahmedabad
|Ahmedabad
|7:30 PM
|31
|Apr 21 2026
|Tue
|SRH
|DC
|Hyderabad
|Hyderabad
|7:30 PM
|32
|Apr 22 2026
|Wed
|LSG
|RR
|Lucknow
|Lucknow
|7:30 PM
|33
|Apr 23 2026
|Thu
|MI
|CSK
|Mumbai
|Mumbai
|7:30 PM
|34
|Apr 24 2026
|Fri
|RCB
|GT
|Bengaluru
|Bengaluru
|7:30 PM
|35
|Apr 25 2026
|Sat
|DC
|PBKS
|Delhi
|Delhi
|3:30 PM
|36
|Apr 25 2026
|Sat
|RR
|SRH
|Jaipur
|Jaipur
|7:30 PM
|37
|Apr 26 2026
|Sun
|GT
|CSK
|Ahmedabad
|Ahmedabad
|3:30 PM
|38
|Apr 26 2026
|Sun
|LSG
|KKR
|Lucknow
|Lucknow
|7:30 PM
|39
|Apr 27 2026
|Mon
|DC
|RCB
|Delhi
|Delhi
|7:30 PM
|40
|Apr 28 2026
|Tue
|PBKS
|RR
|Mullanpur
|New Chandigarh
|7:30 PM
|41
|Apr 29 2026
|Wed
|MI
|SRH
|Mumbai
|Mumbai
|7:30 PM
|42
|Apr 30 2026
|Thu
|GT
|RCB
|Ahmedabad
|Ahmedabad
|7:30 PM
|43
|May 1 2026
|Fri
|RR
|DC
|Jaipur
|Jaipur
|7:30 PM
|44
|May 2 2026
|Sat
|CSK
|MI
|Chennai
|Chennai
|7:30 PM
|45
|May 3 2026
|Sun
|SRH
|KKR
|Hyderabad
|Hyderabad
|3:30 PM
|46
|May 3 2026
|Sun
|GT
|PBKS
|Ahmedabad
|Ahmedabad
|7:30 PM
|47
|May 4 2026
|Mon
|MI
|LSG
|Mumbai
|Mumbai
|7:30 PM
|48
|May 5 2026
|Tue
|DC
|CSK
|Delhi
|Delhi
|7:30 PM
|49
|May 6 2026
|Wed
|SRH
|PBKS
|Hyderabad
|Hyderabad
|7:30 PM
|50
|May 7 2026
|Thu
|LSG
|RCB
|Lucknow
|Lucknow
|7:30 PM
|51
|May 8 2026
|Fri
|DC
|KKR
|Delhi
|Delhi
|7:30 PM
|52
|May 9 2026
|Sat
|RR
|GT
|Jaipur
|Jaipur
|7:30 PM
|53
|May 10 2026
|Sun
|CSK
|LSG
|Chennai
|Chennai
|3:30 PM
|54
|May 10 2026
|Sun
|RCB
|MI
|Raipur
|Raipur
|7:30 PM
|55
|May 11 2026
|Mon
|PBKS
|DC
|Dharamsala
|Dharamsala
|7:30 PM
|56
|May 12 2026
|Tue
|GT
|SRH
|Ahmedabad
|Ahmedabad
|7:30 PM
|57
|May 13 2026
|Wed
|RCB
|KKR
|Raipur
|Raipur
|7:30 PM
|58
|May 14 2026
|Thu
|PBKS
|MI
|Dharamsala
|Dharamsala
|7:30 PM
|59
|May 15 2026
|Fri
|LSG
|CSK
|Lucknow
|Lucknow
|7:30 PM
|60
|May 16 2026
|Sat
|KKR
|GT
|Kolkata
|Kolkata
|7:30 PM
|61
|May 17 2026
|Sun
|PBKS
|RCB
|Dharamsala
|Dharamsala
|3:30 PM
|62
|May 17 2026
|Sun
|DC
|RR
|Delhi
|Delhi
|7:30 PM
|63
|May 18 2026
|Mon
|CSK
|SRH
|Chennai
|Chennai
|7:30 PM
|64
|May 19 2026
|Tue
|RR
|LSG
|Jaipur
|Jaipur
|7:30 PM
|65
|May 20 2026
|Wed
|KKR
|MI
|Kolkata
|Kolkata
|7:30 PM
|66
|May 21 2026
|Thu
|CSK
|GT
|Chennai
|Chennai
|7:30 PM
|67
|May 22 2026
|Fri
|SRH
|RCB
|Hyderabad
|Hyderabad
|7:30 PM
|68
|May 23 2026
|Sat
|LSG
|PBKS
|Lucknow
|Lucknow
|7:30 PM
|69
|May 24 2026
|Sun
|MI
|RR
|Mumbai
|Mumbai
|3:30 PM
|70
|May 24 2026
|Sun
|KKR
|DC
|Kolkata
|Kolkata
|7:30 PM
First Published: Mar 28 2026 | 7:54 PM IST