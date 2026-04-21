IPL 2026: Abhishek equals most 100 record for SRH; slams 47-ball ton vs DC
Abhishek Sharma also holds the record of the highest individual score for the Hyderabad-based franchise with his 141-run innings against PBKS in IPL 2025
|No.
|Date
|Player
|Nationality
|Runs
|Opposition
|Venue
|1
|30-Apr-2017
|David Warner
|Australian
|126
|Kolkata Knight Riders
|Hyderabad
|2
|31-Mar-2019
|Jonny Bairstow
|English
|114
|Royal Challengers Bangalore
|Hyderabad
|3
|31-Mar-2019
|David Warner
|Australian
|100*
|Royal Challengers Bangalore
|Hyderabad
|4
|14-Apr-2023
|Harry Brook
|English
|100*
|Kolkata Knight Riders
|Kolkata
|5
|18-May-2023
|Heinrich Klaasen
|South African
|104
|Royal Challengers Bangalore
|Hyderabad
|6
|15-Apr-2024
|Travis Head
|Australian
|102
|Royal Challengers Bengaluru
|Bengaluru
|7
|23-Mar-2025
|Ishan Kishan
|Indian
|106*
|Rajasthan Royals
|Hyderabad
|8
|12-Apr-2025
|Abhishek Sharma
|Indian
|141
|Punjab Kings
|Hyderabad
|9
|25-May-2025
|Heinrich Klaasen
|South African
|105*
|Kolkata Knight Riders
|Delhi
|10
|21-Apr-2026
|Abhishek Sharma
|Indian
|135*
|Delhi Capitals
|Hyderabad
|Rank
|Score
|Player
|Team
|Opposition
|Venue
|Year
|1
|175*
|Chris Gayle
|Royal Challengers Bengaluru
|Pune Warriors India
|Bengaluru
|2013
|2
|158*
|Brendon McCullum
|Kolkata Knight Riders
|Royal Challengers Bengaluru
|Bengaluru
|2008
|3
|141
|Abhishek Sharma
|Sunrisers Hyderabad
|Punjab Kings
|Hyderabad
|2025
|4
|140*
|Quinton de Kock
|Lucknow Super Giants
|Kolkata Knight Riders
|Navi Mumbai
|2022
|5
|135*
|Abhishek Sharma
|Sunrisers Hyderabad
|Delhi Capitals
|Hyderabad
|2026
First Published: Apr 21 2026 | 8:43 PM IST