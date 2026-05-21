GT vs CSK LIVE SCORE, IPL 2026: CSK win toss and opt to bowl first; Short replaces Veer

In Match 66 of the 19th edition of the Indian Premier League (IPL 2026), Gujarat Titans (GT) will host Chennai Super Kings (CSK) at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad today. Today's IPL match is crucial for Super Kings fans, who will expect their team to end the league stage on a high and keep their playoff hopes alive, which are hanging by the thinnest of margins. Meanwhile, Gujarat will aim to earn two crucial points in order to enter the playoffs as a top-two team. GT vs CSK Playing 11 prediction GT Playing 11 probables: Sai Sudharsan, Shubman Gill (C), Jos Buttler (wk), Nishant Sindhu, Washington Sundar, Rahul Tewatia, Jason Holder, Rashid Khan, Arshad Khan, Kagiso Rabada, R Sai Kishore Impact sub: Mohammed Siraj CSK Playing 11 probables: Sanju Samson (wk), Ruturaj Gaikwad (C), Urvil Patel, Kartik Sharma, Dewald Brevis, Shivam Dube, Prashant Veer, Akeal Hosein, Noor Ahmad, Anshul Kamboj, Spencer Johnson Impact Sub: Mukesh Choudhary

CSK still alive, but playoff hopes hang by a thread

Chennai Super Kings have won six matches and currently sit on 12 points with one league game remaining.

Their chances of qualifying for the playoffs are extremely slim, with multiple results needing to go in their favour.

CSK will aim to finish the league stage on a high with a crucial win against Gujarat Titans.

GT vs CSK: Head-to-head record in IPL Record Matches GT Wins CSK Wins Overall IPL meetings 9 5 4 At Ahmedabad 4 2 2

Why Gujarat Titans are targeting a top-two finish

GT continue impressive IPL consistency

Gujarat Titans have qualified for the IPL playoffs for the fourth time in five seasons.

Since entering the league, GT have emerged as one of the most consistent franchises in the tournament.

GT playoff record Season Result 2022 Champions 2023 Runner-up 2025 Eliminator

Top-two finish remains crucial

Gujarat Titans will look to beat CSK and strengthen their chances of finishing in the top two of the points table.

A top-two finish offers teams two opportunities to reach the IPL final through Qualifier 1 and Qualifier 2.

Why finishing in the top two matters

Since 2011, teams ending the league stage in the top two positions have dominated IPL title wins.

Why top-2 finish matters IPL titles since 2011 Number of titles Teams finishing 1st or 2nd 14 Teams finishing 3rd or 4th 1

The only team to win the IPL after finishing outside the top two was Sunrisers Hyderabad (SRH) in 2016.