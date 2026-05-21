GT vs CSK LIVE SCORE, IPL 2026: CSK win toss and opt to bowl first; Short replaces Veer

GT vs CSK LIVE SCORE UPDATES: Chennai Super Kings' chances of qualifying for the playoffs are extremely slim, with multiple results needing to go in their favour.

Anish Kumar New Delhi
3 min read Last Updated : May 21 2026 | 7:10 PM IST
In Match 66 of the 19th edition of the Indian Premier League (IPL 2026), Gujarat Titans (GT) will host Chennai Super Kings (CSK) at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad today. Today's IPL match is crucial for Super Kings fans, who will expect their team to end the league stage on a high and keep their playoff hopes alive, which are hanging by the thinnest of margins. Meanwhile, Gujarat will aim to earn two crucial points in order to enter the playoffs as a top-two team.  GT vs CSK Playing 11 prediction  GT Playing 11 probables: Sai Sudharsan, Shubman Gill (C), Jos Buttler (wk), Nishant Sindhu, Washington Sundar, Rahul Tewatia, Jason Holder, Rashid Khan, Arshad Khan, Kagiso Rabada, R Sai Kishore  Impact sub: Mohammed Siraj  CSK Playing 11 probables: Sanju Samson (wk), Ruturaj Gaikwad (C), Urvil Patel, Kartik Sharma, Dewald Brevis, Shivam Dube, Prashant Veer, Akeal Hosein, Noor Ahmad, Anshul Kamboj, Spencer Johnson  Impact Sub: Mukesh Choudhary
 
CSK still alive, but playoff hopes hang by a thread
  • Chennai Super Kings have won six matches and currently sit on 12 points with one league game remaining.
  • Their chances of qualifying for the playoffs are extremely slim, with multiple results needing to go in their favour.
  • CSK will aim to finish the league stage on a high with a crucial win against Gujarat Titans.
 
GT vs CSK: Head-to-head record in IPL
Record Matches GT Wins CSK Wins
Overall IPL meetings 9 5 4
At Ahmedabad 4 2 2
 
Why Gujarat Titans are targeting a top-two finish
  • GT continue impressive IPL consistency
  • Gujarat Titans have qualified for the IPL playoffs for the fourth time in five seasons.
  • Since entering the league, GT have emerged as one of the most consistent franchises in the tournament.
 
GT playoff record
Season Result
2022 Champions
2023 Runner-up
2025 Eliminator
 
Top-two finish remains crucial
  • Gujarat Titans will look to beat CSK and strengthen their chances of finishing in the top two of the points table.
  • A top-two finish offers teams two opportunities to reach the IPL final through Qualifier 1 and Qualifier 2.
Why finishing in the top two matters
 
Since 2011, teams ending the league stage in the top two positions have dominated IPL title wins.
 
Why top-2 finish matters
IPL titles since 2011 Number of titles
Teams finishing 1st or 2nd 14
Teams finishing 3rd or 4th 1
 
The only team to win the IPL after finishing outside the top two was Sunrisers Hyderabad (SRH) in 2016. 

7:10 PM

CSK vs GT Playing 11 LIVE UPDATES: One change in Chennai's XI

Chennai Super Kings (Playing XI): Sanju Samson(w), Ruturaj Gaikwad(c), Urvil Patel, Dewald Brevis, Shivam Dube, Matthew Short, Anshul Kamboj, Noor Ahmad, Spencer Johnson, Mukesh Choudhary, Gurjapneet Singh

7:09 PM

CSK vs GT Playing 11 LIVE UPDATES: Gujarat's XI

Gujarat Titans (Playing XI): Sai Sudharsan, Shubman Gill(c), Jos Buttler(w), Nishant Sindhu, Washington Sundar, Jason Holder, Rashid Khan, Rahul Tewatia, Kagiso Rabada, Arshad Khan, Mohammed Siraj

7:03 PM

CSK vs GT LIVE TOSS UPDATES: Gujarat batting first

Gaikwad calls tails and tails it is. 

CSK win the toss and elect to bowl first at Narendra Modi Stadium.

7:01 PM

CSK vs GT LIVE TOSS UPDATES

Both the captains are ready as the high-octane clash is set to underway. Probably, this will be last time CSK playing in IPL 2026.

7:00 PM

CSK vs GT LIVE TOSS UPDATES: Coin flip moments away

Shubman Gill and Rutura Gaikwad are ready for the toss.

6:57 PM

CSK vs GT LIVE UPDATES: Sai Sudharsan chasing elite IPL company

The Gujarat opener heads into this match after recording four consecutive 50-plus scores and now stands on the verge of joining an elite IPL list.
 
Sai Sudharsan’s last four IPL scores
  • 53* (28) vs KKR
  • 61 (44) vs SRH
  • 55 (36) vs RR
  • 57 (41) vs PBKS
 
Only three batters in IPL history have recorded five successive 50-plus scores:
 
  • David Warner – 5 (2019)
  • Jos Buttler – 5 (2018)
  • Virender Sehwag – 5 (2012)

6:53 PM

CSK vs GT LIVE UPDATES: Strong record against Chennai Super Kings

 
 
Sai has also enjoyed considerable success against Chennai Super Kings in the IPL, scoring heavily against the five-time champions.
 
Inns Runs Avg SR 50s/100s HS
6 386 64.3 175 2/1 103

6:47 PM

CSK vs GT LIVE UPDATES: Sai Sudharsan’s purple patch continues for GT

Sai Sudharsan has emerged as one of Gujarat Titans’ most consistent performers this season, producing an impressive turnaround after a modest start to the campaign. The left-hander has registered five half-centuries and a century in his last seven innings, underlining his growing impact at the top of the order.
 
While Sai has scored at a healthy strike rate overall, he tends to begin cautiously in the powerplay, where his strike rate stands at 148.

Sai Sudharsan in IPL 2026
Inns Runs Avg SR 50s/100s HS
13 554 46.2 158 06/01 100
Sai Sudharsan: First six innings vs last seven innings
Phase Runs Avg SR 50s/100s  
First 6 innings 135 22.5 145 1/0  
Last 7 innings 419 69.8 162 5/1  

6:40 PM

CSK vs GT LIVE UPDATES: How Titans' bowler fared at home

GT bowling comparison in IPL 2026
Venue Inns Wickets Economy Balls per wicket
Ahmedabad 6 50 8.7 13.7
Other venues 7 47 9.7 17.2

6:33 PM

CSK vs GT LIVE UPDATES: Gujarat look to finish Ahmedabad leg on a strong note

Gujarat Titans have enjoyed a solid run at the Narendra Modi Stadium this season, winning four of their six matches at home. With the playoffs around the corner, GT will aim to sign off from Ahmedabad with another victory and carry momentum into the knockouts.
 
The Titans’ bowling attack has been particularly impressive at home, conceding 200-plus only once this season — against Rajasthan Royals.

Runs conceded by GT at Ahmedabad in IPL 2026
  • 86 all out vs SRH
  • 163/9 vs PBKS
  • 155 all out vs RCB
  • 199/5 vs MI
  • 180 all out vs KKR
  • 210/6 vs RR

6:16 PM

CSK vs GT LIVE UPDATES: Squads of both teams

Chennai Super Kings Squad: Sanju Samson(w), Ruturaj Gaikwad(c), Urvil Patel, Kartik Sharma, Dewald Brevis, Shivam Dube, Prashant Veer, Akeal Hosein, Noor Ahmad, Anshul Kamboj, Spencer Johnson, Mukesh Choudhary, Matthew Short, Sarfaraz Khan, Aman Khan, Gurjapneet Singh, Akash Madhwal, Zakary Foulkes, MS Dhoni, Matt Henry, Shreyas Gopal, Rahul Chahar, Kuldip Yadav, Macneil Noronha, Dian Forrester.
 
Gujarat Titans Squad: Sai Sudharsan, Shubman Gill(c), Jos Buttler(w), Nishant Sindhu, Washington Sundar, Jason Holder, Rashid Khan, Arshad Khan, Kagiso Rabada, Ravisrinivasan Sai Kishore, Mohammed Siraj, Rahul Tewatia, Glenn Phillips, Anuj Rawat, Prasidh Krishna, Kulwant Khejroliya, Ishant Sharma, Jayant Yadav, Luke Wood, Shahrukh Khan, Manav Suthar, Kumar Kushagra, Gurnoor Brar, Ashok Sharma, Connor Esterhuizen

6:14 PM

IPL 2026 today's match: Chennai Super Kings (CSK) vs Gujarat Titans (GT)

Hello and welcome to our live coverage of CSK vs GT match at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. As Chennai getting ready to keep their playoffs hopes alive by reaching 14 points today. 

Gujarat will aim to finish the league stage as the top two teams on the IPL 2026 points table.
First Published: May 21 2026 | 6:11 PM IST

