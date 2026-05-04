IPL 2026: Pooran announces form in style for LSG; slams 16-ball fifty vs MI
Notably, Pooran's 16-ball fifty is the second-fastest fifty in IPL for LSG, behind his 15-ball fifty vs RCB in IPL 2023
|Player
|Balls
|Match
|Venue
|Date
|Yashasvi Jaiswal
|13
|Rajasthan Royals v Kolkata Knight Riders
|Kolkata
|11 May 2023
|KL Rahul
|14
|Kings XI Punjab v Delhi Capitals
|Mohali
|08 April 2018
|PJ Cummins
|14
|Kolkata Knight Riders v Mumbai Indians
|Pune
|06 April 2022
|Romario Shepherd
|14
|Royal Challengers Bengaluru v Chennai Super Kings
|Bengaluru
|03 May 2025
|YK Pathan
|15
|Kolkata Knight Riders v Sunrisers Hyderabad
|Kolkata
|24 May 2014
|SP Narine
|15
|Kolkata Knight Riders v Royal Challengers Bangalore
|Bangalore
|07 May 2017
|Nicholas Pooran
|15
|Lucknow Super Giants v Royal Challengers Bangalore
|Bengaluru
|10 April 2023
|Jake Fraser-McGurk
|15
|Delhi Capitals v Sunrisers Hyderabad
|Delhi
|20 April 2024
|Jake Fraser-McGurk
|15
|Delhi Capitals v Mumbai Indians
|Delhi
|27 April 2024
|Vaibhav Sooryavanshi
|15
|Rajasthan Royals v Chennai Super Kings
|Guwahati
|30 March 2026
|Vaibhav Sooryavanshi
|15
|Rajasthan Royals v Royal Challengers Bengaluru
|Guwahati
|10 April 2026
|Abhishek Sharma
|15
|Sunrisers Hyderabad v Chennai Super Kings
|Hyderabad
|18 April 2026
|Vaibhav Sooryavanshi
|15
|Rajasthan Royals v Sunrisers Hyderabad
|Jaipur
|25 April 2026
|SK Raina
|16
|Chennai Super Kings v Kings XI Punjab
|Mumbai
|30 May 2014
|Ishan Kishan
|16
|Mumbai Indians v Sunrisers Hyderabad
|Abu Dhabi
|8 October 2021
|Abhishek Sharma
|16
|Sunrisers Hyderabad v Mumbai Indians
|Hyderabad
|27 March 2024
|Travis Head
|16
|Sunrisers Hyderabad v Delhi Capitals
|Delhi
|20 April 2024
|Travis Head
|16
|Sunrisers Hyderabad v Lucknow Super Giants
|Hyderabad
|08 May 2024
|Priyansh Arya
|16
|Punjab Kings v Sunrisers Hyderabad
|New Chandigarh
|11 April 2026
|Nicholas Pooran
|16
|Lucknow Super Giants v Mumbai indians
|Mumbai
|4 May 2026
First Published: May 04 2026 | 8:25 PM IST