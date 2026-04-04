IPL 2026 Today's Match: GT vs RR playing 11, batters vs bowlers match-up

GT had a shaky start to their season, losing by three wickets to Punjab Kings in their opener. Batting first, the Titans posted a total of 162, which Punjab chased down in the final over. Shubman Gill was the standout performer for Gujarat with a composed 39 runs, while Jos Buttler contributed a valuable 38. On the bowling front, Prasidh Krishna made a significant impact, claiming three wickets for 29 runs in his four-over spell. In the 9th match of IPL 2026, Gujarat Titans (GT) will face off against Rajasthan Royals (RR). Rajasthan skipper Riyan Parag has won the toss and elected to bat first on the night.

Rajasthan Royals, meanwhile, kicked off their campaign with a dominant eight-wicket victory over Chennai Super Kings. After being restricted to just 127 runs, Chennai’s total proved no match for RR’s formidable batting lineup. Vaibhav Sooryavanshi stole the show with a blistering 52 off only 17 balls, supported by Yashasvi Jaiswal’s vital 38-run knock, ensuring a swift chase in 12.1 overs. Rajasthan’s bowlers also impressed, with Jofra Archer, Nandre Burger, and Ravindra Jadeja each picking up two wickets, keeping Chennai well under control. With both teams eager to make a statement, this clash promises an exciting battle between Gujarat’s resilience and Rajasthan’s high-powered lineup.

Shubman Gill's captaincy record in IPL (GT) Matches: 28 Wins: 14 Losses: 14 N/R: 0 Win percentage: 50% Riyan Parag's captaincy record in IPL (RR) Matches: 9 Wins: 3 Losses: 6 N/R: 0 Win percentage: 33.33% IPL 2026: GT playing 11 vs RR Gujarat Titans (GT) feature a formidable lineup in IPL 2026. Their top order, led by Sai Sudharsan, captain Shubman Gill, and Jos Buttler (wk), has been prolific, scoring a combined 1,947 runs, providing strong starts and relieving pressure on the middle order. The middle order includes Washington Sundar, Glenn Phillips, M Shahrukh Khan, and Rahul Tewatia, offering a balanced mix of left- and right-handers, capable of building innings or finishing games.

GT’s bowling attack boasts T20 stars Rashid Khan, Kagiso Rabada, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, and Ashok Sharma, combining international experience with in-form domestic talent to deliver breakthroughs and control matches. Gujarat Titans (Playing XI): Kumar Kushagra, Sai Sudharsan, Jos Buttler(w), Glenn Phillips, Washington Sundar, Rahul Tewatia, Rashid Khan(c), Kagiso Rabada, Ashok Sharma, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna GT squad for IPL 2026: Shubman Gill, Jos Buttler, Kumar Kushagra, Glenn Phillips, Rashid Khan, Manav Suthar, Nishant Sindhu, Rahul Tewatia, Washington Sundar, Gurnoor Brar, Arshad Khan, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Kagiso Rabada, Ravisrinivasan Sai Kishore, Ishant Sharma, Ashok Sharma, Jason Holder, Tom Banton, Luke Wood, Sai Sudharsan, Anuj Rawat, Jayant Yadav, M Shahrukh Khan, Kulwant Khejroliya

IPL 2026: RR playing 11 vs GT After a dominant win over Chennai Super Kings in Guwahati, Gujarat Titans now face Rajasthan Royals at the Narendra Modi Stadium. Unlike Guwahati, where damp conditions aided seam movement, the pitch in Ahmedabad offers less help for bowlers early on. Despite this, Rajasthan is unlikely to change their team strategy. In modern T20 cricket, dominating the powerplay is key. Against CSK, RR bowled them out for 41/4 in six overs and scored 74/0 themselves. Controlling the first six overs, with both bat and ball, remains a crucial factor in securing victory in IPL matches.