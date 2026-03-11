RCB vs SRH set to open IPL 2026 as BCCI releases phase one fixtures
The first block of IPL 2026 fixtures will be played across Bengaluru, Mumbai, Guwahati, New Chandigarh, Lucknow, Kolkata, Chennai, Delhi, Ahmedabad and Hyderabad
The first block of IPL 2026 fixtures will be played across Bengaluru, Mumbai, Guwahati, New Chandigarh, Lucknow, Kolkata, Chennai, Delhi, Ahmedabad and Hyderabad
|Match No.
|Date
|Day
|Time
|Home
|Away
|Venue
|1
|28/03/26
|Sat
|7:30 PM
|Royal Challengers Bengaluru
|Sunrisers Hyderabad
|Bengaluru
|2
|29/03/26
|Sun
|7:30 PM
|Mumbai Indians
|Kolkata Knight Riders
|Mumbai
|3
|30/03/26
|Mon
|7:30 PM
|Rajasthan Royals
|Chennai Super Kings
|Guwahati
|4
|31/03/26
|Tue
|7:30 PM
|Punjab Kings
|Gujarat Titans
|Mullanpur
|5
|01/04/26
|Wed
|7:30 PM
|Lucknow Super Giants
|Delhi Capitals
|Lucknow
|6
|02/04/26
|Thu
|7:30 PM
|Kolkata Knight Riders
|Sunrisers Hyderabad
|Kolkata
|7
|03/04/26
|Fri
|7:30 PM
|Chennai Super Kings
|Punjab Kings
|Chennai
|8
|04/04/26
|Sat
|3:30 PM
|Delhi Capitals
|Mumbai Indians
|Delhi
|9
|04/04/26
|Sat
|7:30 PM
|Gujarat Titans
|Rajasthan Royals
|Ahmedabad
|10
|05/04/26
|Sun
|3:30 PM
|Sunrisers Hyderabad
|Lucknow Super Giants
|Hyderabad
|11
|05/04/26
|Sun
|7:30 PM
|Royal Challengers Bengaluru
|Chennai Super Kings
|Bengaluru
|12
|06/04/26
|Mon
|7:30 PM
|Kolkata Knight Riders
|Punjab Kings
|Kolkata
|13
|07/04/26
|Tue
|7:30 PM
|Rajasthan Royals
|Mumbai Indians
|Guwahati
|14
|08/04/26
|Wed
|7:30 PM
|Delhi Capitals
|Gujarat Titans
|Delhi
|15
|09/04/26
|Thu
|7:30 PM
|Kolkata Knight Riders
|Lucknow Super Giants
|Kolkata
|16
|10/04/26
|Fri
|7:30 PM
|Rajasthan Royals
|Royal Challengers Bengaluru
|Guwahati
|17
|11/04/26
|Sat
|3:30 PM
|Punjab Kings
|Sunrisers Hyderabad
|Mullanpur
|18
|11/04/26
|Sat
|7:30 PM
|Chennai Super Kings
|Delhi Capitals
|Chennai
|19
|12/04/26
|Sun
|3:30 PM
|Lucknow Super Giants
|Gujarat Titans
|Lucknow
|20
|12/04/26
|Sun
|7:30 PM
|Mumbai Indians
|Royal Challengers Bengaluru
|Mumbai
First Published: Mar 11 2026 | 7:58 PM IST