What is the highest successful run chase by RCB in Indian Premier League?

Royal Challengers Bengaluru (Pic Credit: Criemas for IPL)
Aditya Kaushik New Delhi
2 min read Last Updated : May 22 2026 | 9:47 PM IST
Royal Challengers Bengaluru (RCB), after winning their maiden IPL title in 2025, are looking to become only the third team in the tournament’s history to successfully defend the title in 2026.
 
In their final league game of IPL 2026, RCB were given a mammoth target of 256 runs to chase by Sunrisers Hyderabad (SRH) at the Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad. However, RCB will need to break their personal record for the highest successful run chase in IPL history to win the game.
 
As of now, RCB’s highest successful chase in the tournament is 230, which came against Lucknow Super Giants (LSG) back in 2025. Notably, despite being known as one of the best batting sides in the tournament’s history, RCB have chased down a 200-plus target only five times.  IPL 2026 Match 67, SRH vs RCB: LIVE SCORE | FULL SCORECARD | PLAYING 11 | LIVE STREAMING
 
Their highest successful chase against SRH is 203, which came in the opening game of IPL 2026.
 
Highest successful chase in IPL by RCB:
Rank Score Opponent Result Date
1 230/4 LSG RCB won by 6 wickets 27-May-2025
2 206/5 GT RCB won by 5 wickets 24-Apr-2026
3 206/1 GT RCB won by 9 wickets 28-Apr-2024
4 204/2 PBKS RCB won by 8 wickets 16-Mar-2010
5 203/4 SRH RCB won by 6 wickets 28-Mar-2026
6 195/3 PWI RCB won by 7 wickets 07-May-2016
7 194/4 KKR RCB won by 6 wickets 13-May-2026
8 187/2 SRH RCB won by 8 wickets 18-May-2023
9 187 DC RCB won by 5 wickets 12-May-2018
10 186/1 KKR RCB won by 9 wickets 16-May-2016
11 186/4 PWI RCB won by 6 wickets 17-Apr-2012
12 185/5 DC RCB won by 5 wickets 06-May-2012
13 184/4 PBKS RCB won by 6 wickets 02-Apr-2010
14 181/0 RR RCB won by 10 wickets 22-Apr-2021
 
First Published: May 22 2026 | 9:47 PM IST

