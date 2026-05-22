What is the highest successful run chase by RCB in Indian Premier League?
RCB's highest successful chase in the tournament is 230, which came against Lucknow Super Giants (LSG) back in IPL 2025
|Rank
|Score
|Opponent
|Result
|Date
|1
|230/4
|LSG
|RCB won by 6 wickets
|27-May-2025
|2
|206/5
|GT
|RCB won by 5 wickets
|24-Apr-2026
|3
|206/1
|GT
|RCB won by 9 wickets
|28-Apr-2024
|4
|204/2
|PBKS
|RCB won by 8 wickets
|16-Mar-2010
|5
|203/4
|SRH
|RCB won by 6 wickets
|28-Mar-2026
|6
|195/3
|PWI
|RCB won by 7 wickets
|07-May-2016
|7
|194/4
|KKR
|RCB won by 6 wickets
|13-May-2026
|8
|187/2
|SRH
|RCB won by 8 wickets
|18-May-2023
|9
|187
|DC
|RCB won by 5 wickets
|12-May-2018
|10
|186/1
|KKR
|RCB won by 9 wickets
|16-May-2016
|11
|186/4
|PWI
|RCB won by 6 wickets
|17-Apr-2012
|12
|185/5
|DC
|RCB won by 5 wickets
|06-May-2012
|13
|184/4
|PBKS
|RCB won by 6 wickets
|02-Apr-2010
|14
|181/0
|RR
|RCB won by 10 wickets
|22-Apr-2021
First Published: May 22 2026 | 9:47 PM IST