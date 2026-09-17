Abhishek Sharma hits fastest T20I ton by a Full Member batter in 30 balls
Abhishek Sharma's 30-ball century against Afghanistan in Delhi broke Rohit Sharma's India record and surpassed the 33-ball hundreds by Sikandar Raza and Finn Allen
Abhishek Sharma's 30-ball century against Afghanistan in Delhi broke Rohit Sharma's India record and surpassed the 33-ball hundreds by Sikandar Raza and Finn Allen
|Fastest men’s T20I centuries by Full Member batters
|Player
|Team
|Balls
|Opposition
|Venue
|Date
|Abhishek Sharma
|India
|30
|Afghanistan
|Delhi
|Sep 17, 2026
|Sikandar Raza
|Zimbabwe
|33
|Gambia
|Nairobi
|Oct 23, 2024
|Finn Allen
|New Zealand
|33
|South Africa
|Kolkata
|Mar 4, 2026
|David Miller
|South Africa
|35
|Bangladesh
|Potchefstroom
|Oct 29, 2017
|Rohit Sharma
|India
|35
|Sri Lanka
|Indore
|Dec 22, 2017
|Abhishek Sharma
|India
|37
|England
|Mumbai
|Feb 2, 2025
|Tim David
|Australia
|37
|West Indies
|Basseterre
|Jul 25, 2025
|Johnson Charles
|West Indies
|39
|South Africa
|Centurion
|Mar 26, 2023
|Phil Salt
|England
|39
|South Africa
|Manchester
|Sep 12, 2025
|Sanju Samson
|India
|40
|Bangladesh
|Hyderabad
|Oct 12, 2024
|Fastest men’s T20I centuries by Associate batters
|Player
|Team
|Balls
|Opposition
|Venue
|Date
|Sahil Chauhan
|Estonia
|27
|Cyprus
|Episkopi
|Jun 17, 2024
|Muhammad Fahad
|Turkey
|29
|Bulgaria
|Sofia
|Jul 12, 2025
|Jan Nicol Loftie-Eaton
|Namibia
|33
|Nepal
|Kirtipur
|Feb 27, 2024
|Kushal Malla
|Nepal
|34
|Mongolia
|Hangzhou
|Sep 27, 2023
|Sudesh Wickramasekara
|Czech Republic
|35
|Turkey
|Ilfov County
|Aug 30, 2019
|Kushal Bhurtel
|Nepal
|35
|China
|Singapore
|May 31, 2026
|Sheikh Rasik
|Hungary
|37
|Malta
|Marsa
|Feb 4, 2025
|Priyan Pushparajan
|Malta
|37
|Estonia
|Marsa
|May 7, 2025
|JJ Smit
|Namibia
|37
|Kenya
|Harare
|Sep 26, 2025
|Musaddiq Ahmed
|Germany
|37
|Austria
|Krefeld
|May 1, 2026
|Karanbir Singh
|Austria
|37
|Hungary
|Szodliget
|Jun 28, 2026
First Published: Sep 17 2026 | 8:26 PM IST