T20 Mumbai League 2026 auction: Arjun Tendulkar roped in by Arcs Andheri

Young all-rounder Arjun Tendulkar turned heads at the T20 Mumbai League 2026 auction after being snapped up by Arcs Andheri for ₹10 lakh following an intense bidding battle. The fourth edition of the auction, organised by the Mumbai Cricket Association, saw franchises aggressively competing to assemble well-rounded squads featuring a mix of experienced names and promising youngsters.
Among the biggest buys, all-rounder Akash Parkar was picked up by SoBo Mumbai Falcons for ₹12 lakh. Wicketkeeper-batter Prasad Pawar (₹11.50 lakh) and rising talent Musheer Khan (₹11 lakh) also attracted significant attention, both joining Arcs Andheri.
Star-Studded Icon Player Line-up
Ahead of the auction, the league unveiled a strong list of Icon Players who will lead their respective sides. The lineup includes Suryakumar Yadav, Shreyas Iyer, Ajinkya Rahane, Shivam Dube, Yashasvi Jaiswal, Shardul Thakur, Sarfaraz Khan and Tushar Deshpande, highlighting the depth of Mumbai’s cricketing talent.
Officials Speak
MCA President Ajinkya Naik emphasised the league’s growth, saying, “The T20 Mumbai League has evolved into a highly competitive platform. The auction intensity reflects both the talent pool and the faith franchises have in this structure.”
League Governing Council Chairman Rajdip Gupta added, “Teams have focused on balance by blending experience with youth, which is crucial for maintaining a high-performance environment.”
Women’s League Also Makes Headlines
Earlier in the day, the inaugural T20 Mumbai Women’s League auction created buzz, with teenage prospect Ira Jadhav earning a ₹10 lakh deal from Aakash Tigers, marking a significant step for women’s cricket in the city.
The tournament is scheduled to begin in June, with fixtures and venues to be announced soon.
Full Squads
Aakash Tigers MWS
Sarfaraz Khan (Icon Player), Shams Mulani (Retained), Jay Bista (Retained), Vinayak Bhoir (₹9 lakh), Akash Anand (₹5 lakh), Sourabh Singh (₹3.75 lakh), Naman Pushpak (₹3.50 lakh), Ajit Yadav (₹3.50 lakh), Akshat Jain (₹3 lakh), Shashank Attarde (₹3 lakh), Prince Badiani (₹3 lakh), Saksham Parashar (₹3 lakh), Ankur Singh (₹2.50 lakh), Sagar Patil (₹2.25 lakh), Kruthik Hanagavadi (₹2 lakh), Varun Lavande (₹2 lakh), Jay Dhatrak (₹2 lakh), Harsh Rane (₹2 lakh), MD Jamshed Alam (₹2 lakh), Arnav Dhole (₹2 lakh).
Arcs Andheri
Shivam Dube (Icon Player), Pragnesh Kanpillewar(Retained), Deepak Shetty (Retained), Prasad Pawar (₹11.50 lakh), Musheer Khan (₹11 lakh), Arjun Tendulkar (₹10 lakh), Divyaansh Sksena (₹7 lakh), Gaurav Jathar (₹5 lakh), Hrishikesh Gore (₹3.25 lakh), Himanshu Singh (₹3 lakh), Karthik Shaji Kumar (₹3 lakh), Siddid Tiwari (₹3 lakh), Ayush Jethwa (₹3 lakh), Kiaan Parekh (₹2 lakh), Ashutosh Ghagre (₹2 lakh), Ajay Mishra (₹2 lakh), Prasoon Singh (₹2 lakh), Moin Ahmed (₹2 lakh), Rishi Shah (₹2 lakh).
Bandra Blasters
Yashasvi Jaiswal (Icon Player), Suved Parkar (Retained), Dhrumil Matkar (Retained), Royston Dias (₹8 lakh), Jay Jain (₹8 lakh), Karsh Kothari (₹5 lakh), Sagarr Chhabriaa (₹4.75 lakh), Dhanit Raut (₹3.50 lakh), Prateekkumar Ravishankar Yadav (₹3 lakh), Om Shyamsundar Keshkamat (₹3 lakh), Parag Khanapurkar (₹3 lakh), Tatsat Singh (₹3 lakh), Aadit Sairaj Bahutule (₹2.25 lakh), Atif Attarwala (₹2 lakh), Aashray Sajnani (₹2 lakh), Virendra Yadav (₹2 lakh), Sohum Chandrashekhar Sabnis (₹2 lakh), Sairaj Nair (₹2 lakh), Hersh Tank (₹2 lakh), Aditya Anand (₹2 lakh).
Eagle Thane Strikers
Shardul Thakur (Icon Player), Atharva Ankolekar(Retained), Sairaaj Patil (Retained), Onkar Tukaram Tarmale (₹7 lakh), Sumeir Samrat Zaveri (₹4.50 lakh), Amartya Raje (₹3 lakh), Rohan Rajendra Ghag (₹3 lakh), Shashwat Yogesh Jagtap (₹3 lakh), Vinay Suresh Kunwar (₹3 lakh), Manan Rakesh Bhatt (₹3 lakh), Siddhant Manoj Singh (₹2.50 lakh), Aditya Vinod Giri (₹2 lakh), Anuj Vinod Giri (₹2 lakh), Ayaan Mohit Jain (₹2 lakh), Dhanay Parekh (₹2 lakh), Eknath Dinesh Kerkar (₹2 lakh), Kartik Mithilesh Mishra (₹2 lakh), Shashikant Eknath Kadam (₹2 lakh), Shaun Motiram Rodrigues (₹2 lakh), Shivansh Lallan Singh (₹2 lakh).
MSC Maratha Royals
Tushar Deshpande (Icon Player), Siddhesh Lad (Retained), Rohan Raje (Retained), Chinmay Sutar (₹9.50 lakh), Irfan Umair (₹9 lakh), Aditya Dhumal (₹6 lakh), Maxwell Swaminathan (₹6 lakh), Ayaz Ahmed Afzal Ahmed Kh (₹4.50 lakh), Sahil Jadhav (₹4.25 lakh), Aryan Patni (₹3.25 lakh), Pratik Shukla (₹3.25 lakh), Arjun Dani (₹3 lakh), Atharva Bhosale (₹3 lakh), Sachin Yadav (₹2 lakh), Shreyanssh Rai (₹2 lakh), Shreyas Gurav (₹2 lakh), Yash Gadia (₹2 lakh), Om Bangar (₹2 lakh), Jitendra Paliwal (₹2 lakh), Swaraj Parulkar (₹2 lakh).
North Mumbai Panthers
Ajinkya Rahane (Icon Player), Abhigyan Kundu (Retained), Tanush Kotian (Retained), Vaibhav Mali (₹9 lakh), Ayush Vartak (₹9 lakh), Hardik Tamore(₹8.50 lakh), Mohit Avasthi (₹8.50 lakh), Harsh Tanna (₹6.50 lakh), Aayush Zimare (₹3 lakh), Pratik Mishra (₹2.25 lakh), Aaryaraj Nikam (₹2 lakh), Anish Chaudhery (₹2 lakh), Kevin D'Almeida (₹2 lakh), Pravesh Pal (₹2 lakh), Rahul Sawant (₹2 lakh), Rohit Pol (₹2 lakh), Yashovardhan Singh (₹2 lakh), Aaditya Singh (₹2 lakh), Siddharth Akre (₹2 lakh).
SoBo Mumbai Falcons
Shreyas Iyer (Icon Player), Angkrish Raghuvanshi (Retained), Harsh Aghav (Retained), Akash Parkar (₹12 lakh), Ishan Mulchandani (₹8.50 lakh), Siddharth Raut (₹7.50 lakh), Aditya Tare (₹4.50 lakh), Nikhil Giri (₹3.50 lakh), Yash Dicholkar (₹3.50 lakh), Prathamesh Dake (₹3.25 lakh), Kavya Gori (₹3 lakh), Khan Awais Naushad (₹3 lakh), Arhan Maker (₹2 lakh), Gautam Waghela (₹2 lakh), Mayuresh Tandel (₹2 lakh), Yash Ramchandani (₹2 lakh), Vedant Gore (₹2 lakh), Muhammad Taha (₹2 lakh).
Triumph Knights Mumbai North East
Suryakumar Yadav (Icon Player), Ayush Mhatre (Retained), Suryansh Shedge (Retained), Akhil Herwadkar (₹6 lakh), Sagar Mishra (₹5 lakh), Sylvester Dsouza (₹5 lakh), Vedant Gurav (₹4 lakh), Nutan Goel (₹3.50 lakh), Parikshit Valsangkar (₹3.25 lakh), Vedant Murkar (₹3 lakh), Prasann Shukla (₹2.25 lakh), Aishwary Surve (₹2 lakh), Asif Shaikh (₹2 lakh), Bharat Patil (₹2 lakh), Hitesh Kadam (₹2 lakh), Jigar Rana (₹2 lakh), Makarand Patil (₹2 lakh), Utkarsh Raut (₹2 lakh), Shikhar Thakur (₹2 lakh), Minadd Manjrekar (₹2 lakh).