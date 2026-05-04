Kerala Assembly election results 2026: Check full list of winners
Counting of votes for Kerala's 140 Assembly seats is underway, with early trends indicating a clear lead for Congress-led UDF.
Anjaly Raj New Delhi
Counting of votes for Kerala's 140 Assembly seats is underway, with early trends indicating a clear lead for Congress-led UDF.
|Constituency
|Winner
|Party
|ADOOR
|ALAPPUZHA
|ALATHUR
|T M Sasi
|CPI(M)
|ALUVA
|AMBALAPPUZHA
|ANGAMALY
|ARANMULA
|AROOR
|ARUVIKKARA
|ATTINGAL
|AZHIKODE
|BALUSSERI
|V T Sooraj
|Congress
|BEYPORE
|CHADAYAMANGALAM
|CHALAKUDY
|CHANGANASSERY
|CHATHANNOOR
|CHAVARA
|CHELAKKARA
|CHENGANNUR
|CHERTHALA
|CHIRAYINKEEZHU
|CHITTUR
|DEVIKULAM
|DHARMADAM
|ELATHUR
|Vidya Balakrishnan
|Congress
|ERANAKULAM
|T J Vinod
|Congress
|ERAVIPURAM
|ERNAD
|ETTUMANOOR
|Nattakom Suresh
|Congress
|GURUVAYOOR
|HARIPAD
|Ramesh Chennithala
|Congress
|IDUKKI
|Roy K Paulose
|Congress
|IRIKKUR
|IRINJALAKUDA
|KADUTHURUTHY
|KAIPAMANGALAM
|KALAMASSERY
|KALLIASSERI
|KALPETTA
|KANHANGAD
|KANJIRAPPALLY
|KANNUR
|KARUNAGAPPALLY
|C R Mahesh
|Congress
|KASARAGOD
|KATTAKKADA
|KAYAMKULAM
|KAZHAKOOTTAM
|KOCHI
|KODUNGALLUR
|O J Janeesh
|Congress
|KODUVALLY
|KOLLAM
|Bindhu Krishna
|Congress
|KONDOTTY
|KONGAD
|KONNI
|KOTHAMANGALAM
|KOTTAKKAL
|KOTTARAKKARA
|KOTTAYAM
|KOVALAM
|KOZHIKODE NORTH
|KOZHIKODE SOUTH
|KUNDARA
|KUNNAMANGALAM
|KUNNAMKULAM
|KUNNATHUNAD
|KUNNATHUR
|KUTHUPARAMBA
|KUTTANAD
|KUTTIADI
|MALAMPUZHA
|MALAPPURAM
|MANALUR
|MANANTHAVADY
|MANJERI
|MANJESHWAR
|MANKADA
|MANNARKKAD
|MATTANNUR
|MAVELIKKARA
|MUVATTUPUZHA
|Mathew Kuzhalnadan
|Congress
|NADAPURAM
|NATTIKA
|NEDUMANGAD
|NEMMARA
|NEMOM
|NEYYATTINKARA
|N Shakthan
|Congress
|NILAMBUR
|Aryadan Shoukath
|Congress
|OLLUR
|OTTAPPALAM
|PALA
|PALAKKAD
|PARASSALA
|PARAVUR
|PATHANAPURAM
|PATTAMBI
|PAYYANNUR
|PEERUMADE
|Cyriac Thomas
|Congress
|PERAMBRA
|PERAVOOR
|PERINTHALMANNA
|PERUMBAVOOR
|Manoj Moothedan
|Congress
|PIRAVOM
|PONNANI
|POONJAR
|PUDUKKAD
|PUNALUR
|PUTHUPPALLY
|Chandy Oommen
|Congress
|QUILANDY
|RANNI
|SHORNUR
|SULTHANBATHERY
|I C Balakrishnan
|Congress
|TALIPARAMBA
|TANUR
|TARUR
|THALASSERY
|THAVANUR
|V S Joy
|Congress
|THIRUVALLA
|THIRUVAMBADI
|THIRUVANANTHAPURAM
|THODUPUZHA
|THRIKKAKARA
|Uma Thomas
|Congress
|THRIPUNITHURA
|THRISSUR
|Rajan J Pallan
|Congress
|THRITHALA
|TIRUR
|TIRURANGADI
|TRIKARIPUR
|UDMA
|UDUMBANCHOLA
|Senapathy Venu
|Congress
|VADAKARA
|VAIKOM
|VALLIKUNNU
|VAMANAPURAM
|Md. Sudheersha S
|Congress
|VARKALA
|VATTIYOORKAVU
|VENGARA
|VYPEN
|Tony Chammany
|Congress
|WADAKKANCHERY
|WANDOOR
First Published: May 04 2026 | 1:37 PM IST