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Kerala Assembly election results 2026: Check full list of winners

Counting of votes for Kerala's 140 Assembly seats is underway, with early trends indicating a clear lead for Congress-led UDF.

Billboards of Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan are frequently spotted along the national highways
Billboards of Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan are frequently spotted along the national highways.
Anjaly Raj New Delhi
4 min read Last Updated : May 04 2026 | 3:36 PM IST
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The results for 140 Assembly constituencies of Kerala will be announced on Monday as the counting of votes is underway.
 
As per counting trends by 1 pm, the United Democratic Front (UDF) led by Congress had taken a comfortable lead, way past the majority mark. However, no clear winner has been declared in any constituency yet. Final results are expected later in the day as round-wise counting progresses.
 
Congress was leading 63 seats by 1 pm, and the Communist Party of India (Marxist) was leading on 27 seats. Polling for all 140 constituencies in Kerala took place on April 9, with voter turnout recorded at 78.27 per cent. 
 
Exit polls predicted the return of the UDF, which lost power in Kerala in 2016. The state's majority mark is 71 seats. The LDF, led by Chief Minister Pinarayi Vijayan, has been ruling the state for the last two terms.  ALSO READ: West Bengal Assembly election results 2026: Check full list of winners
 
Below is the constituency-wise list of winners, which will be updated as results are declared:
 
Constituency Winner Party
ADOOR    
ALAPPUZHA    
ALATHUR T M Sasi CPI(M)
ALUVA    
AMBALAPPUZHA    
ANGAMALY    
ARANMULA    
AROOR    
ARUVIKKARA    
ATTINGAL    
AZHIKODE    
BALUSSERI V T Sooraj Congress
BEYPORE    
CHADAYAMANGALAM    
CHALAKUDY    
CHANGANASSERY    
CHATHANNOOR    
CHAVARA    
CHELAKKARA    
CHENGANNUR    
CHERTHALA    
CHIRAYINKEEZHU    
CHITTUR    
DEVIKULAM    
DHARMADAM    
ELATHUR Vidya Balakrishnan Congress
ERANAKULAM T J Vinod Congress
ERAVIPURAM    
ERNAD    
ETTUMANOOR Nattakom Suresh Congress
GURUVAYOOR    
HARIPAD Ramesh Chennithala Congress
IDUKKI Roy K Paulose Congress
IRIKKUR    
IRINJALAKUDA    
KADUTHURUTHY    
KAIPAMANGALAM    
KALAMASSERY    
KALLIASSERI    
KALPETTA    
KANHANGAD    
KANJIRAPPALLY    
KANNUR    
KARUNAGAPPALLY C R Mahesh Congress
KASARAGOD    
KATTAKKADA    
KAYAMKULAM    
KAZHAKOOTTAM    
KOCHI    
KODUNGALLUR O J Janeesh Congress
KODUVALLY    
KOLLAM Bindhu Krishna Congress
KONDOTTY    
KONGAD    
KONNI    
KOTHAMANGALAM    
KOTTAKKAL    
KOTTARAKKARA    
KOTTAYAM    
KOVALAM    
KOZHIKODE NORTH    
KOZHIKODE SOUTH    
KUNDARA    
KUNNAMANGALAM    
KUNNAMKULAM    
KUNNATHUNAD    
KUNNATHUR    
KUTHUPARAMBA    
KUTTANAD    
KUTTIADI    
MALAMPUZHA    
MALAPPURAM    
MANALUR    
MANANTHAVADY    
MANJERI    
MANJESHWAR    
MANKADA    
MANNARKKAD    
MATTANNUR    
MAVELIKKARA    
MUVATTUPUZHA Mathew Kuzhalnadan Congress
NADAPURAM    
NATTIKA    
NEDUMANGAD    
NEMMARA    
NEMOM    
NEYYATTINKARA N Shakthan Congress
NILAMBUR Aryadan Shoukath Congress
OLLUR    
OTTAPPALAM    
PALA    
PALAKKAD    
PARASSALA    
PARAVUR    
PATHANAPURAM    
PATTAMBI    
PAYYANNUR    
PEERUMADE Cyriac Thomas Congress
PERAMBRA    
PERAVOOR    
PERINTHALMANNA    
PERUMBAVOOR Manoj Moothedan Congress
PIRAVOM    
PONNANI    
POONJAR    
PUDUKKAD    
PUNALUR    
PUTHUPPALLY Chandy Oommen Congress
QUILANDY    
RANNI    
SHORNUR    
SULTHANBATHERY I C Balakrishnan Congress
TALIPARAMBA    
TANUR    
TARUR    
THALASSERY    
THAVANUR V S Joy Congress
THIRUVALLA    
THIRUVAMBADI    
THIRUVANANTHAPURAM    
THODUPUZHA    
THRIKKAKARA Uma Thomas Congress
THRIPUNITHURA    
THRISSUR Rajan J Pallan Congress
THRITHALA    
TIRUR    
TIRURANGADI    
TRIKARIPUR    
UDMA    
UDUMBANCHOLA Senapathy Venu Congress
VADAKARA    
VAIKOM    
VALLIKUNNU    
VAMANAPURAM Md. Sudheersha S Congress
VARKALA    
VATTIYOORKAVU    
VENGARA    
VYPEN Tony Chammany Congress
WADAKKANCHERY    
WANDOOR    
 
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Topics :Kerala Assembly electionsKerala ElectionsElection news

First Published: May 04 2026 | 1:37 PM IST

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