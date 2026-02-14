Bimetal Bearings consolidated net profit declines 34.73% in the December 2025 quarter

Sales rise 18.18% to Rs 63.91 croreNet profit of Bimetal Bearings declined 34.73% to Rs 1.71 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.62 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 18.18% to Rs 63.91 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 54.08 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales63.9154.08 18 OPM %3.474.11 -PBDT4.173.55 17 PBT2.261.60 41 NP1.712.62 -35
