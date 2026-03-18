Clean Max Enviro Energy Solutions consolidated net profit rises 1023.98% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Mar 18 2026 | 9:04 AM IST
Add as Preferred source Add as Preferred source

Sales rise 13.04% to Rs 422.46 crore

Net profit of Clean Max Enviro Energy Solutions rose 1023.98% to Rs 27.65 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.46 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.04% to Rs 422.46 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 373.73 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales422.46373.73 13 OPM %62.2949.32 -PBDT117.2966.27 77 PBT6.32-16.63 LP NP27.652.46 1024

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Stock Alert: Aurobindo Pharma, NHPC, A B Infrabuild, Sasken Technologies, Wipro

GIFT Nifty suggests strong start for equities; Iran launches retaliatory strikes post killing of Larijani

Shree Renuka Sugars appoints Susheel Kamboj as CEO.

Mafatlal Industries receives order worth Rs 114 cr

Ceigall subsidiary secures two projects of Punjab Infrastructure Development Board

Explore News

Next Story