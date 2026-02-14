Consolidated Finvest & Holdings standalone net profit declines 21.42% in the December 2025 quarter

Sales decline 6.29% to Rs 13.27 croreNet profit of Consolidated Finvest & Holdings declined 21.42% to Rs 11.96 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 15.22 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 6.29% to Rs 13.27 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 14.16 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales13.2714.16 -6 OPM %98.8798.94 -PBDT13.4617.16 -22 PBT13.4617.16 -22 NP11.9615.22 -21
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content