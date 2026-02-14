Country Club Hospitality & Holidays reports consolidated net loss of Rs 1.31 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 38.93% to Rs 15.88 croreNet Loss of Country Club Hospitality & Holidays reported to Rs 1.31 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 1.12 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 38.93% to Rs 15.88 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 11.43 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales15.8811.43 39 OPM %4.5318.37 -PBDT1.852.14 -14 PBT-1.25-0.95 -32 NP-1.31-1.12 -17
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content