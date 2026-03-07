Home / Markets / Capital Market News / Fractal Analytics consolidated net profit rises 10.56% in the December 2025 quarter

Fractal Analytics consolidated net profit rises 10.56% in the December 2025 quarter

Mar 07 2026
Sales rise 20.81% to Rs 854.40 crore

Net profit of Fractal Analytics rose 10.56% to Rs 102.60 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 92.80 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 20.81% to Rs 854.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 707.20 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales854.40707.20 21 OPM %12.8612.12 -PBDT100.4099.60 1 PBT64.7075.40 -14 NP102.6092.80 11

Mar 07 2026

