Fractal Analytics consolidated net profit rises 10.56% in the December 2025 quarter

Sales rise 20.81% to Rs 854.40 croreNet profit of Fractal Analytics rose 10.56% to Rs 102.60 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 92.80 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 20.81% to Rs 854.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 707.20 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales854.40707.20 21 OPM %12.8612.12 -PBDT100.4099.60 1 PBT64.7075.40 -14 NP102.6092.80 11
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content