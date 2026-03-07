Home / Markets / Capital Market News / G V Films reports consolidated net loss of Rs 0.02 crore in the December 2025 quarter

G V Films reports consolidated net loss of Rs 0.02 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Mar 07 2026 | 9:04 AM IST
Sales reported at Rs 0.65 crore

Net Loss of G V Films reported to Rs 0.02 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.43 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales reported to Rs 0.65 crore in the quarter ended December 2025. There were no Sales reported during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.650 0 OPM %52.310 -PBDT-0.01-0.34 97 PBT-0.05-0.43 88 NP-0.02-0.43 95

First Published: Mar 07 2026 | 9:04 AM IST

