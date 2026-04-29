Granules'India'rallies'after'Q4'PAT'rises'32%'YoY'to'Rs'201'cr'

Granules'India'jumped'2.43%'to'Rs'722.20'after'the'company's'consolidated'net'profit'climbed'32.58%'to'Rs'201.56'crore'on'22.81%'increase'in'revenue'from'operations'to'Rs'1,470.60'crore'in'Q4'FY26'over'Q4'FY25.'Profit'before'exceptional'items'and'tax'increased'47.75%'YoY'to'Rs'246.44'crore'in'Q4'FY26.'Exceptional'items'stood'at'Rs'15.91'crore'during'the'quarter.
EBITDA'stood'at'Rs'352.1'crore'in'Q4'FY26,'registering'the'growth'of'40%,'compared'with'Rs'252.4'crore'in'Q4'FY25.EBITDA'margin'improved'to'24%'in'Q4'FY26'as'against'21%'in'Q4'FY25.
Revenue'from'operations'in'Q4'FY26'was'driven'by'finished'dosages'(FD)'at'73%,'followed'by'active'pharmaceutical'ingredients'(API)'at'13%,'pharmaceutical'formulation'intermediates'(PFI)'at'9%,'and'peptide/CDMO'at'5%.
On'a'full-year'basis,'the'companys'consolidated'net'profit'climbed'18.65%'to'Rs'595.02'crore'on'19.73%'increase'in'revenue'from'operations'to'Rs'5365.64'crore'in'FY26'over'FY25.
Krishna'Prasad'Chigurupati,'chairman'&'managing'director'of'Granules'India'said,'We'delivered'a'strong'performance'in'Q4FY26,'driven'by'continued'portfolio'expansion,'disciplined'execution,'and'steady'progress'across'regulatory,'compliance,'and'sustainability'initiatives.'The'quarter'reflects'improving'earnings'quality'and'sustained'advancement'in'Complex'Generics'and'the'Peptides'CDMO'platform.
Granules'India'is'primarily'involved'in'the'manufacturing'and'sale'of'active'pharmaceutical'ingredients'(APIs),'pharmaceutical'formulation'intermediates'(PFIs),'and'finished'dosages'(FDs).'
