Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Grauer & Weil (India) consolidated net profit declines 25.02% in the December 2025 quarter

Grauer & Weil (India) consolidated net profit declines 25.02% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 9:39 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 5.76% to Rs 290.63 crore

Net profit of Grauer & Weil (India) declined 25.02% to Rs 32.33 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 43.12 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 5.76% to Rs 290.63 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 274.80 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales290.63274.80 6 OPM %13.3119.04 -PBDT50.1163.68 -21 PBT43.9757.97 -24 NP32.3343.12 -25

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Southern Petrochemicals Industries Corporation consolidated net profit rises 40.44% in the December 2025 quarter

Jaykay Enterprises consolidated net profit rises 29.59% in the December 2025 quarter

Bimetal Bearings consolidated net profit declines 34.73% in the December 2025 quarter

All E Technologies consolidated net profit declines 14.17% in the December 2025 quarter

Ravinder Heights reports consolidated net profit of Rs 12.48 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 9:38 AM IST

Explore News

Next Story