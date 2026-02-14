Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / IL&FS Investment Managers reports consolidated net loss of Rs 1.92 crore in the December 2025 quarter

IL&FS Investment Managers reports consolidated net loss of Rs 1.92 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 9:39 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 21.01% to Rs 6.73 crore

Net loss of IL&FS Investment Managers reported to Rs 1.92 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 3.23 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 21.01% to Rs 6.73 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.52 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales6.738.52 -21 OPM %-68.80-6.69 -PBDT-2.794.65 PL PBT-2.844.60 PL NP-1.923.23 PL

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Polyplex Corporation consolidated net profit declines 74.45% in the December 2025 quarter

Grauer & Weil (India) consolidated net profit declines 25.02% in the December 2025 quarter

Southern Petrochemicals Industries Corporation consolidated net profit rises 40.44% in the December 2025 quarter

Jaykay Enterprises consolidated net profit rises 29.59% in the December 2025 quarter

Bimetal Bearings consolidated net profit declines 34.73% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 9:39 AM IST

Explore News

Next Story