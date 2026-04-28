With effect from 01 May 2026Info Edge (India) announced internal reorganization with effect from 01 May 2026.
Manoj P, Chief Sales Officer, Strategic Business has been redesignated as Chief Evangelist.
Niraj Kumar Rana, Chief Sales Officer - Naukri - Corporate Sales has been re-designated as Chief Sales Officer- Naukri.
Rohit Agrawal, Co Founder - Doselect & Business Head - First Naukri & Zwayam has been re-designated as EVP & Business Head - Doselect & Zwayam.
