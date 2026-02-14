Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Jaykay Enterprises consolidated net profit rises 29.59% in the December 2025 quarter

Jaykay Enterprises consolidated net profit rises 29.59% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 9:38 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 175.98% to Rs 59.97 crore

Net profit of Jaykay Enterprises rose 29.59% to Rs 6.70 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.17 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 175.98% to Rs 59.97 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 21.73 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales59.9721.73 176 OPM %20.066.35 -PBDT17.194.15 314 PBT13.233.01 340 NP6.705.17 30

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Bimetal Bearings consolidated net profit declines 34.73% in the December 2025 quarter

All E Technologies consolidated net profit declines 14.17% in the December 2025 quarter

Ravinder Heights reports consolidated net profit of Rs 12.48 crore in the December 2025 quarter

KFin Technologies consolidated net profit rises 2.01% in the December 2025 quarter

Prostarm Info Systems consolidated net profit rises 95.67% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 9:38 AM IST

Explore News

Next Story