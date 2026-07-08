Home / Markets / Capital Market News / JSW Steel receives revision in credit ratings from CARE

JSW Steel has received credit ratings from CARE Ratings as under:

Long term bank facilities - CARE AA+; Stable (rating upgraded)

Long term / short term bank facilities - CARE AA+; Stable / CARE A1+ (LT rating upgraded/ ST rating reaffirmed)

Short term bank facilities - CARE A1+ (rating reaffirmed)

Issuer ratings - CARE AA+; Stable (rating upgraded)

Non convertible debentures - CARE AA+; Stable (rating upgraded)

Commercial paper - CARE A1+ (rating reaffirmed)

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

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First Published: Jul 08 2026 | 3:32 PM IST

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