Jyot International Marketing consolidated net profit rises 2862.50% in the December 2025 quarter

Sales decline 54.55% to Rs 0.70 croreNet profit of Jyot International Marketing rose 2862.50% to Rs 2.37 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.08 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 54.55% to Rs 0.70 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.54 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.701.54 -55 OPM %62.8673.38 -PBDT2.760.09 2967 PBT2.750.09 2956 NP2.370.08 2863
