Home / Markets / Capital Market News / PNC Infratech successfully bids for Pantnagar Airport project worth Rs 302 cr

PNC Infratech successfully bids for Pantnagar Airport project worth Rs 302 cr

Image
Last Updated : May 29 2026 | 8:31 PM IST
Add as Preferred source Add as Preferred source
PNC Infratech has emerged as L1 (First Lowest) bidder for a project namely "Detailed Designing, Engineeiing, Procurement and Construction of Cityside works (New Domestic Terminal Building with parking, Electrical Sub-Station, Approach Roads, Ancillary Structures, Allied Works and Associated MEP and Electro-Mechanical works, Airport System, IT System, Security System including Maintenance, Operation & AICMC etc.) and Airside Works (Extension and Strengthening of Runway, Apron, Taxiways, Isolation Bay, RESA, Grading, Civil and Electrical works for NAV-AIDS Facilities, Perimeter Road, Approach Road, Runway Lighting System, allied works etc.) at Pantnagar Airport in Uttarakhand on EPC Basis" on 29 May 2026 for a quoted price of Rs.302.44 crore.

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Indigo reports dismal Q4 performance

Premier Explosives Q4 PAT jumps 76% YoY to Rs 7 cr

Haleos Labs consolidated net profit declines 85.19% in the March 2026 quarter

Jyoti CNC Automation consolidated net profit declines 16.89% in the March 2026 quarter

Mishra Dhatu Nigam consolidated net profit rises 38.61% in the March 2026 quarter

First Published: May 29 2026 | 8:31 PM IST

Explore News

Next Story