PNGS Reva Diamond Jewellery standalone net profit rises 1162.84% in the December 2025 quarter

Last Updated : Mar 14 2026 | 9:04 AM IST
Sales rise 2064.86% to Rs 144.18 crore

Net profit of PNGS Reva Diamond Jewellery rose 1162.84% to Rs 23.11 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.83 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 2064.86% to Rs 144.18 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.66 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales144.186.66 2065 OPM %23.3027.48 -PBDT31.121.83 1601 PBT30.911.83 1589 NP23.111.83 1163

More From This Section

Oil India inaugurates Numaligarh-Siliguri product pipeline capacity augmentation project

GMR Airports bags Delhi Cargo Terminal 1 upgradation project

Tata Consumer Products allots 3,824 equity shares under ESOP

Central Mine Planning and Design Institute files Red Herring Prospectus with SEBI

Tata Motors receives orders for more than 5,000 buses

