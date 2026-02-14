Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Prostarm Info Systems consolidated net profit rises 95.67% in the December 2025 quarter

Prostarm Info Systems consolidated net profit rises 95.67% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 9:38 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 110.18% to Rs 160.49 crore

Net profit of Prostarm Info Systems rose 95.67% to Rs 14.91 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 7.62 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 110.18% to Rs 160.49 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 76.36 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales160.4976.36 110 OPM %12.6114.63 -PBDT20.8310.79 93 PBT20.0710.00 101 NP14.917.62 96

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Goyal Aluminiums consolidated net profit declines 51.11% in the December 2025 quarter

Ratnabhumi Developers consolidated net profit rises 3.39% in the December 2025 quarter

Narayana Hrudayalaya consolidated net profit declines 34.33% in the December 2025 quarter

Jindal Poly Investment & Finance Company consolidated net profit rises 2000.06% in the December 2025 quarter

Maestros Electronics & Telecommun. Systems consolidated net profit rises 272.60% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 9:38 AM IST

Explore News

Next Story