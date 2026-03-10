Raasi Refractories reports standalone net loss of Rs 2.08 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 732.27% to Rs 18.31 croreNet Loss of Raasi Refractories reported to Rs 2.08 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 2.28 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 732.27% to Rs 18.31 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.20 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales18.312.20 732 OPM %-8.03-100.00 -PBDT-1.89-2.08 9 PBT-2.08-2.28 9 NP-2.08-2.28 9
