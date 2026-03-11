Home / Markets / Capital Market News / Shree Securities standalone net profit rises 6.67% in the December 2025 quarter

Shree Securities standalone net profit rises 6.67% in the December 2025 quarter

Sales rise 6.67% to Rs 0.16 crore

Net profit of Shree Securities rose 6.67% to Rs 0.16 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.15 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 6.67% to Rs 0.16 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.15 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.160.15 7 OPM %100.00100.00 -PBDT0.160.15 7 PBT0.160.15 7 NP0.160.15 7

