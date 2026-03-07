Home / Markets / Capital Market News / Sudarshan Pharma Industries consolidated net profit rises 51.39% in the December 2025 quarter

Sudarshan Pharma Industries consolidated net profit rises 51.39% in the December 2025 quarter

Mar 07 2026
Sales rise 45.26% to Rs 168.01 crore

Net profit of Sudarshan Pharma Industries rose 51.39% to Rs 4.36 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.88 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 45.26% to Rs 168.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 115.66 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales168.01115.66 45 OPM %6.476.90 -PBDT6.114.48 36 PBT5.203.85 35 NP4.362.88 51

Mar 07 2026

