Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Vikran Engineering standalone net profit declines 37.92% in the December 2025 quarter

Vikran Engineering standalone net profit declines 37.92% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 9:47 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 0.48% to Rs 266.46 crore

Net profit of Vikran Engineering declined 37.92% to Rs 20.91 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 33.68 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 0.48% to Rs 266.46 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 265.20 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales266.46265.20 0 OPM %13.0824.57 -PBDT28.2946.08 -39 PBT27.1345.36 -40 NP20.9133.68 -38

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

C.E. Info Systems standalone net profit declines 31.03% in the December 2025 quarter

AAA Technologies standalone net profit declines 20.00% in the December 2025 quarter

Power & Instrumentation (Gujarat) standalone net profit rises 13.89% in the December 2025 quarter

Arvee Laboratories (India) standalone net profit rises 1120.00% in the December 2025 quarter

Sophia Exports reports standalone net profit of Rs 0.09 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 9:47 AM IST

Explore News

Next Story