Vikran Engineering standalone net profit declines 37.92% in the December 2025 quarter

Sales rise 0.48% to Rs 266.46 croreNet profit of Vikran Engineering declined 37.92% to Rs 20.91 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 33.68 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 0.48% to Rs 266.46 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 265.20 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales266.46265.20 0 OPM %13.0824.57 -PBDT28.2946.08 -39 PBT27.1345.36 -40 NP20.9133.68 -38
