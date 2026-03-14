Vivimed Labs reports consolidated net loss of Rs 16.55 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Mar 14 2026 | 9:04 AM IST
Sales decline 56.20% to Rs 15.99 crore

Net Loss of Vivimed Labs reported to Rs 16.55 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 5.98 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 56.20% to Rs 15.99 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 36.51 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales15.9936.51 -56 OPM %-68.292.88 -PBDT-11.930.64 PL PBT-16.55-5.98 -177 NP-16.55-5.98 -177

More From This Section

PNGS Reva Diamond Jewellery standalone net profit rises 1162.84% in the December 2025 quarter

Oil India inaugurates Numaligarh-Siliguri product pipeline capacity augmentation project

GMR Airports bags Delhi Cargo Terminal 1 upgradation project

Tata Consumer Products allots 3,824 equity shares under ESOP

Central Mine Planning and Design Institute files Red Herring Prospectus with SEBI

