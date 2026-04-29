Sapphire'Foods'India'Ltd,'CEAT'Ltd,'Star'Health'&'Allied'Insurance'Company'Ltd,'Bandhan'Bank'Ltd'are'among'the'other'stocks'to'see'a'surge'in'volumes'on'NSE'today,'29'April'2026.
Tenneco'Clean'Air'India'Ltd'clocked'volume'of'186.66'lakh'shares'by'14:14'IST'on'NSE,'a'34.21'times'surge'over'two-week'average'daily'volume'of'5.46'lakh'shares.'The'stock'gained'6.83%''to'Rs.604.80.'Volumes'stood'at'3.34'lakh'shares'in'the'last'session.
Sapphire'Foods'India'Ltd'registered'volume'of'265.23'lakh'shares'by'14:14'IST'on'NSE,'a'20.69'fold'spurt'over'two-week'average'daily'volume'of'12.82'lakh'shares.'The'stock'rose'11.78%''to'Rs.194.84.'Volumes'stood'at'16.1'lakh'shares'in'the'last'session.
CEAT'Ltd'recorded'volume'of'20.81'lakh'shares'by'14:14'IST'on'NSE,'a'19.73'times'surge'over'two-week'average'daily'volume'of'1.05'lakh'shares.'The'stock'gained'3.78%''to'Rs.3,649.50.'Volumes'stood'at'1.77'lakh'shares'in'the'last'session.
Star'Health'&'Allied'Insurance'Company'Ltd'saw'volume'of'69.55'lakh'shares'by'14:14'IST'on'NSE,'a'14.99'fold'spurt'over'two-week'average'daily'volume'of'4.64'lakh'shares.'The'stock'increased'3.64%''to'Rs.536.15.'Volumes'stood'at'2.57'lakh'shares'in'the'last'session.
Bandhan'Bank'Ltd'saw'volume'of'1057.69'lakh'shares'by'14:14'IST'on'NSE,'a'12.34'fold'spurt'over'two-week'average'daily'volume'of'85.74'lakh'shares.'The'stock'increased'11.96%''to'Rs.200.01.'Volumes'stood'at'85.18'lakh'shares'in'the'last'session.
