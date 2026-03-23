Aegis'Vopak'Terminals'Ltd,'Vardhman'Textiles'Ltd,'NMDC'Steel'Ltd,'Blue'Jet'Healthcare'Ltd'are'among'the'other'stocks'to'see'a'surge'in'volumes'on'NSE'today,'23'March'2026.
Sun'TV'Network'Ltd'registered'volume'of'35.42'lakh'shares'by'14:09'IST'on'NSE,'a'11.43'fold'spurt'over'two-week'average'daily'volume'of'3.10'lakh'shares.'The'stock'rose'1.19%''to'Rs.600.00.'Volumes'stood'at'3.86'lakh'shares'in'the'last'session.
Aegis'Vopak'Terminals'Ltd'recorded'volume'of'25.93'lakh'shares'by'14:09'IST'on'NSE,'a'4.86'times'surge'over'two-week'average'daily'volume'of'5.34'lakh'shares.'The'stock'lost'4.78%''to'Rs.170.00.'Volumes'stood'at'3.52'lakh'shares'in'the'last'session.
Vardhman'Textiles'Ltd'notched'up'volume'of'15.91'lakh'shares'by'14:09'IST'on'NSE,'a'3.27'fold'spurt'over'two-week'average'daily'volume'of'4.87'lakh'shares.'The'stock'rose'0.23%''to'Rs.534.15.'Volumes'stood'at'3.67'lakh'shares'in'the'last'session.
NMDC'Steel'Ltd'notched'up'volume'of'97.7'lakh'shares'by'14:09'IST'on'NSE,'a'2.96'fold'spurt'over'two-week'average'daily'volume'of'32.96'lakh'shares.'The'stock'slipped'5.64%''to'Rs.34.63.'Volumes'stood'at'41.72'lakh'shares'in'the'last'session.
Also Read
Blue'Jet'Healthcare'Ltd'notched'up'volume'of'14.28'lakh'shares'by'14:09'IST'on'NSE,'a'2.41'fold'spurt'over'two-week'average'daily'volume'of'5.91'lakh'shares.'The'stock'slipped'3.28%''to'Rs.346.20.'Volumes'stood'at'6.57'lakh'shares'in'the'last'session.
Powered'by'Capital'Market'-'Live'News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content