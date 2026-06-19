Dividend stocks: LIC, Asian Paints, 28 others to remain in focus next week
Dividend stocks: CARE Ratings, Supreme Industries, Sona BLW Precision Forgings, and Allied Blenders and Distillers are among the companies that will go ex-dividend next week
Dividend stocks: CARE Ratings, Supreme Industries, Sona BLW Precision Forgings, and Allied Blenders and Distillers are among the companies that will go ex-dividend next week
|Company
|Ex-date
|Purpose
|Record date
|DMR Engineering
|June 22, 2026
|Final Dividend - Rs. - 0.14
|June 22, 2026
|Panasonic Carbon India Company
|June 22, 2026
|Final Dividend - Rs. - 12
|June 22, 2026
|Sangam India
|June 22, 2026
|Final Dividend - Rs. - 2
|June 22, 2026
|Anand Rathi Share And Stock Brokers
|June 23, 2026
|Final Dividend - Rs. - 5
|June 23, 2026
|Asian Paints
|June 23, 2026
|Final Dividend - Rs. - 23
|June 23, 2026
|Dalmia Bharat
|June 23, 2026
|Final Dividend - Rs. - 5
|June 23, 2026
|Fredun Pharmaceuticals
|June 23, 2026
|Final Dividend - Rs. - 0.70
|June 23, 2026
|G N A Axles
|June 23, 2026
|Dividend - Rs. - 3
|June 23, 2026
|Hindustan Unilever
|June 23, 2026
|Final Dividend - Rs. - 22
|June 23, 2026
|Indian Hotels Company
|June 23, 2026
|Final Dividend - Rs. - 3.25
|June 23, 2026
|Tata Power Company
|June 23, 2026
|Final Dividend - Rs. - 2.50
|June 23, 2026
|Thyrocare Technologies
|June 23, 2026
|Final Dividend - Rs. - 7
|June 23, 2026
|Shankara Buildpro
|June 24, 2026
|Final Dividend - Rs. - 5
|June 24, 2026
|Wheels India
|June 24, 2026
|Final Dividend - Rs. - 9.14
|June 24, 2026
|Allied Blenders and Distillers
|June 25, 2026
|Final Dividend - Rs. - 5.40
|June 26, 2026
|Alkyl Amines Chemicals
|June 25, 2026
|Final Dividend - Rs. - 10
|June 26, 2026
|Anthem Biosciences
|June 25, 2026
|Final Dividend - Rs. - 2
|June 26, 2026
|CARE Ratings
|June 25, 2026
|Final Dividend - Rs. - 14
|June 26, 2026
|GIC Housing Finance
|June 25, 2026
|Final Dividend - Rs. - 4.50
|June 26, 2026
|Indusind Bank
|June 25, 2026
|Final Dividend - Rs. - 1.50
|June 26, 2026
|Dr. Lal PathLabs
|June 25, 2026
|Final Dividend - Rs. - 4
|June 26, 2026
|Life Insurance Corporation of India
|June 25, 2026
|Final Dividend - Rs. - 10
|June 25, 2026
|Mawana Sugars
|June 25, 2026
|Dividend - Rs. - 4
|June 27, 2026
|Nippon Life India Asset Management
|June 25, 2026
|Final Dividend - Rs. - 12.50
|June 26, 2026
|S.J.S. Enterprises
|June 25, 2026
|Final Dividend - Rs. - 3.50
|June 26, 2026
|Sona BLW Precision Forgings
|June 25, 2026
|Final Dividend - Rs. - 1.80
|June 26, 2026
|Supreme Industries
|June 25, 2026
|Final Dividend - Rs. - 25
|June 26, 2026
|Syngene International
|June 25, 2026
|Final Dividend - Rs. - 1.25
|June 26, 2026
|Uflex
|June 25, 2026
|Dividend - Rs. - 3
|June 26, 2026
|Vaibhav Global
|June 25, 2026
|Final Dividend - Rs. - 1.50
|June 26, 2026
First Published: Jun 19 2026 | 8:09 AM IST