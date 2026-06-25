Dividend stocks: M&M, Bajaj Holdings, 46 others to go ex-date next week
Dividend stocks: Among the announcements, Swaraj Engines has declared the highest final dividend of ₹110 per share, with July 3, 2026, as the ex-dividend date
Dividend stocks: Among the announcements, Swaraj Engines has declared the highest final dividend of ₹110 per share, with July 3, 2026, as the ex-dividend date
|Company
|Ex-date
|Purpose
|Record date
|Jyothy Labs
|29/06/2026
|Final Dividend - ₹3.50
|29/06/2026
|Kansai Nerolac Paints
|29/06/2026
|Final Dividend - ₹2.50
|29/06/2026
|Kalpataru Projects International
|29/06/2026
|Final Dividend - ₹11
|29/06/2026
|Raymond Lifestyle
|29/06/2026
|Final Dividend - ₹1
|29/06/2026
|Bajaj Finserv
|30/06/2026
|Final Dividend - ₹1.50
|30/06/2026
|Bajaj Holdings & Investment
|30/06/2026
|Special Dividend - ₹50
|30/06/2026
|Bajaj Holdings & Investment
|30/06/2026
|Final Dividend - ₹80
|30/06/2026
|Bajaj Finance
|30/06/2026
|Final Dividend - ₹6
|30/06/2026
|Maharashtra Scooters
|30/06/2026
|Final Dividend - ₹60
|30/06/2026
|Welspun Corp
|30/06/2026
|Final Dividend - ₹5
|30/06/2026
|DCM Shriram Fine Chemicals
|01/07/2026
|Final Dividend - ₹0.40
|01/07/2026
|Grovy India
|01/07/2026
|Final Dividend - ₹0.10
|01/07/2026
|Chembond Material Technologies
|02/07/2026
|Final Dividend - ₹2
|02/07/2026
|Lloyds Enterprises
|02/07/2026
|Final Dividend - ₹0.05
|02/07/2026
|Akums Drugs and Pharmaceuticals
|03/07/2026
|Special Dividend ₹2
|03/07/2026
|Akums Drugs and Pharmaceuticals
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹1
|03/07/2026
|Alufluoride
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹4
|03/07/2026
|Balaji Amines
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹11
|03/07/2026
|BF Investment
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹10
|03/07/2026
|Bharat Forge
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹6.50
|03/07/2026
|Biocon
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹0.50
|03/07/2026
|Can Fin Homes
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹8
|03/07/2026
|Dalmia Bharat Sugar and Industries
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹1.50
|03/07/2026
|DCM Shriram Industries
|03/07/2026
|Dividend - ₹0.4000
|03/07/2026
|Escorts Kubota
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹33
|03/07/2026
|Exide Industries
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹2
|03/07/2026
|Gloster
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹20
|03/07/2026
|Greenlam Industries
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹0.40
|03/07/2026
|Indus Finance
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹0.60
|03/07/2026
|JSW Dulux
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹50
|03/07/2026
|Kirloskar Pneumatic Company
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹8.50
|03/07/2026
|Mahindra & Mahindra
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹33
|03/07/2026
|Mahindra Lifespace Developers
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹3.50
|03/07/2026
|Max Healthcare Institute
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹2
|03/07/2026
|Onward Technologies
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹8
|03/07/2026
|Raymond Realty
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹2
|03/07/2026
|Redington
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹6
|03/07/2026
|Sagarsoft (India)
|03/07/2026
|Dividend - ₹1.5000
|03/07/2026
|Shriram Finance
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹6
|03/07/2026
|SKF India
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹40
|03/07/2026
|SKF India (Industrial)
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹10
|03/07/2026
|SML Mahindra
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹23.50
|03/07/2026
|Swaraj Engines
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹110
|03/07/2026
|Tech Mahindra
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹36
|03/07/2026
|Thermax
|03/07/2026
|Special Dividend - ₹6
|03/07/2026
|Thermax
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹14
|03/07/2026
|Transcorp International
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹0.40
|03/07/2026
|Union Bank of India
|03/07/2026
|Dividend - ₹5
|03/07/2026
|Welspun Enterprises
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹3
|03/07/2026
First Published: Jun 25 2026 | 8:02 AM IST