Eyeing dividend? Check out Adani Enterprises, Tata Steel, 29 others today
Dividend stocks: ACC, Adani Ports, Ambuja Cements, Canara Bank, Tata Steel, Tata Motors, Trent, and Voltas are among the stocks likely to remain in focus today
Dividend stocks: ACC, Adani Ports, Ambuja Cements, Canara Bank, Tata Steel, Tata Motors, Trent, and Voltas are among the stocks likely to remain in focus today
|Company
|Ex-date
|Purpose
|Record date
|ACC
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹7.50
|June 12, 2026
|Adani Enterprises
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹1.30
|June 12, 2026
|Adani Ports and Special Economic Zone
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹7.50
|June 12, 2026
|Ambuja Cements
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹2
|June 12, 2026
|Apcotex Industries
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹5.50
|June 12, 2026
|Adani Total Gas
|June 12, 2026
|Dividend - ₹0.2500
|June 12, 2026
|Avantel
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹0.20
|June 12, 2026
|Canara Bank
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹4.20
|June 12, 2026
|Cemindia Projects
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹3
|June 12, 2026
|DCB Bank
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹1.45
|June 12, 2026
|Eimco Elecon (India)
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹4
|June 12, 2026
|Elecon Engineering Company
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹1.50
|June 12, 2026
|High Energy Batteries India
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹3
|June 12, 2026
|ICICI Prudential Asset Management Company
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹12.40
|June 12, 2026
|JM Financial
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹1.75
|June 12, 2026
|Lloyds Metals and Energy
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹1
|June 12, 2026
|MM Forgings
|June 12, 2026
|Interim Dividend - ₹4
|June 12, 2026
|Navin Fluorine International
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹8.60
|June 12, 2026
|Orient Cement
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹0.50
|June 12, 2026
|Oseaspre Consultants
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹87
|June 12, 2026
|Panchsheel Organics
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹0.80
|June 12, 2026
|Petronet LNG
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹3
|June 12, 2026
|Piramal Finance
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹11
|June 12, 2026
|Punjab National Bank
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹3
|June 13, 2026
|Reliance Industrial Infrastructure
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹3.50
|June 12, 2026
|Tata Steel
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹4
|June 12, 2026
|Technojet Consultants
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹87
|June 12, 2026
|Tamilnad Mercantile Bank
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹12.50
|June 12, 2026
|Tata Motors
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹4
|June 12, 2026
|Trent
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹4
|June 12, 2026
|Voltas
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹4
|June 12, 2026
First Published: Jun 11 2026 | 8:10 AM IST