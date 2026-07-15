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Stock Market LIVE: Sensex gains 500 points, Nifty around 24,200; Nifty Bank, Auto up 1%

Stock Markets LIVE | Wednesday, July 15: Indian equity markets traded higher on Wednesday, mirroring gains across global peers.

SI Reporter New Delhi
stock market live updates, sensex today
Benchmark indices Sensex, Nifty 50 trade higher on Wednesday

2 min read Last Updated : Jul 15 2026 | 10:09 AM IST
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10:09 AM

India Market News LIVE: Sun Pharma gets approval to produce semaglutide in South Africa

India Market News LIVE: Sun Pharmaceutical Industries received approval South African Health Products Regulatory Authority (SAHPRA) to produce and market semaglutide generic injections in South Africa.

10:03 AM

Nifty50 LIVE: 10 AM market update

Nifty50 LIVE: As of 10:00 AM, the Sensex rose 443 points or 0.58 per cent to 77,498.07, and the Nifty50 was up 128 points or 0.53 per cent at 24,179.65.

9:48 AM

Stock Market LIVE Update: Tata Elxsi share price falls 6%

Tata Elxsi's share price slipped 6 per cent to its day's low of Rs 3,474 on Wednesday, despite the company reporting strong June-quarter results earlier.

9:42 AM

Stock Market LIVE Updates: RIL shares up 1%

Stock Market LIVE Updates: Index heavyweight Reliance Industries gained 1 per cent to trade at ₹1,304.35 on the BSE. The stock contributed 85 points to the Sensex's 550-point rally, with the benchmark index trading at 77,600.

9:41 AM

Stock Market LIVE Updates: Tech Mahindra Q1 Preview

Stock Market LIVE Updates: IT major Tech Mahindra is likely to report strong double-digit profit growth when it releases numbers for the April-June quarter (Q1) of the financial year 2026-27 (FY27). Read more 

9:34 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty Financial Services up 1.3%

Stock Market LIVE Updates: Banking and financial services shares were trading higher in morning deals. As of 9:33 AM, the Nifty Bank was up 1.06 per cent at 58,072, while the Nifty Financial Services gained 1.29 per cent.

9:26 AM

Stock Market LIVE Updates: SMIDs trade higher

Stock Market LIVE Updates: Among the broader markets, Nifty Midcap 100, and Nifty Smallcap 100 indices gained, up 0.54 per cent and 0.67 per cent, respectively.
 

9:24 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty IT sinks 1.5%

Stock Market LIVE Updates: On the sectoral front, the Nifty IT was the top loser, cracking 1.5 per cent. The Nifty Bank was the top gainer at open, surging 0.82 per cent.
 

9:21 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex heatmap

Stock Market LIVE Updates: Here's a glance at the Sensex gainers and losers at open.
 

9:20 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty above 24,100

Stock Market LIVE Updates: The Nifty 50 index traded 90.75 points or 0.38 per cent higher at 24,143. 
 

9:18 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex gains 195 points

Stock Market LIVE Updates: The BSE Sensex gained 195 points, or 0.25 per cent to trade at 77,250.
 

9:10 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty at 24,085 in pre-open

Stock Market LIVE Updates: The NSE Nifty50 settled the pre-open session 33.80 points or 0.14 per cent higher at 24,085.85.

9:10 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex gains 137 points in pre-open

Stock Market LIVE Updates: The BSE Sensex added 137.82 points or 0.18 per cent to settle at 77,192.76 in the pre-open.

9:08 AM

Stock Market LIVE update: Rupee opens at 96.17

Stock Market LIVE update: Rupee opens at 96.17 versus the previous close of 96.20.

8:55 AM

Stock Market LIVE Updates: FII-DII Data

Stock Market LIVE Updates: Data from exchanges showed foreign portfolio investors continued their heavy selling streak, pulling out ₹739.69 crore
from Indian equities on July 14, 2026, as per exchange data. FPI sell orders worth ₹13,503.12 crore far exceeded their purchases of ₹12,763.43 crore.
 
In contrast, domestic institutional investors stepped in as stabilising buyers, recording a strong net inflow of ₹2,927.71 crore on the same day, with total purchases of ₹20,420.87 crore against sales of ₹17,493.16 crore. 
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First Published: Jul 15 2026 | 8:14 AM IST

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