Stock Market LIVE: Sensex gains 500 points, Nifty around 24,200; Nifty Bank, Auto up 1%
Stock Markets LIVE | Wednesday, July 15: Indian equity markets traded higher on Wednesday, mirroring gains across global peers.
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Stock Markets LIVE | Wednesday, July 15: Indian equity markets traded higher on Wednesday, mirroring gains across global peers.
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First Published: Jul 15 2026 | 8:14 AM IST