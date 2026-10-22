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Stock Market LIVE: Sensex down 300pts, Nifty below 22,700; PC Jeweller shares jump 8% post Q2 result

Sensex Today | Stock Market LIVE Updates Thursday: In the broader markets, the Nifty MidCap and the Nifty SmallCap fell 1.04 per cent and 0.91 per cent, respectively

SI Reporter New Delhi
Stock markets
Stock Market LIVE: The Nifty50 and the Sensex declined as high oil prices raised worries about price pressure.

1 min read Last Updated : Oct 22 2026 | 9:17 AM IST
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Sensex Today | Stock Market LIVE Updates, Thursday, Oct 22, 2026: The Nifty50 and the Sensex declined as oil prices advanced, raising concern about inflation outlook. 
 

Q2 Results Today 

Adani Energy Solutions, Adani Total Gas, BlueStone Jewellery and Lifestyle, Chennai Petroleum Corporation, CIE Automotive India, Colgate-Palmolive (India), CreditAccess Grameen, Cyient, Hatsun Agro Product, Havells India, Hindustan Petroleum Corporation, Jammu & Kashmir Bank, Jindal Stainless, Mahindra Lifespace Developers, Maharashtra Scooters, Nippon Life India Asset Management, Nuvoco Vistas Corporation, Orient Cement, Paisalo Digital, Pitti Engineering, Rallis India, Sagility, Sapphire Foods India, Swiggy, Tata Teleservices (Maharashtra) will release their second-quarter (Q2FY27) results on Monday. 

IPO Today

India’s biggest initial public offer (IPO), Jio Platforms, will enter the second day of subscription.
 
Moreover, Paras Healthcare will also enter the second day of subscription.

9:10 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty slips below 22,700 in pre-open session

Stock Market LIVE Updates: The Nifty 50 index was down 124 points or 0.54 per cent in pre-open session at 22,687.

9:09 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex falls over 350 points in pre-open trade

Stock Market LIVE Updates: BSE Sensex declined 361 points or 0.49 per cent to 73,337 in pre-open deals.

9:03 AM

Stock Market LIVE: Rupee opens steady against US dollar

Stock Market LIVE: The rupee opened steady at 94.47 against the US dollar on Thursday.
 

8:54 AM

Stock Market LIVE: Apollo Hospitals, Bajaj Finance, & IPCA Labs on analysts’ radar

Stock Market LIVE: Apollo Hospitals Enterprise, Bajaj Finance, and IPCA Laboratories are on analysts' radar for Thursday’s session. Here’s why 

8:42 AM

Stock Market LIVE: BEL, Swiggy, Eternal, IHCL, PC Jeweller, RBL Bank, SRF shares in focus

Stock Market LIVE: Bharat Electronics, Swiggy, Eternal, Indian Hotels Company, PC Jeweller, RBL Bank, and SRF shares are in focus for Thursday's session. Here's why.

8:32 AM

Stock Market LIVE: GIFT Nifty at 22,654

Stock Market LIVE: The GIFT Nifty was quoted at 22,653.50, down 90 points.

8:22 AM

Stock Market LIVE: Brent crude rises on escalating West-Asia tension

Stock Market LIVE: Brent crude prices rose as the US ordered its diplomats to leave Saudi Arabia amid escalating tensions. The December futures were quoted at 110.12, up 1.21 per cent.  
 

8:13 AM

Stock Market LIVE: Asia markets decline

Stock Market LIVE: Asia-Pacific markets were trading lower as concerns about AI-trade sustainability. Japan’s Nikkei 225 and South Korea’s Kospi fell 0.78 per cent and 1.94 per cent, respectively.
 

8:02 AM

Stock Market LIVE: US stock futures decline

Stock Market LIVE: The US stock futures advanced in the Asia session as oil prices advanced on supply concern amid escalating tension. The S&P 500 and the Dow Jones futures fell 0.5 per cent and 0.23 per cent, respectively.

Overnight, the Dow Jones Industrial Average and the S&P 500 ended 0.69 per cent and 0.58 per cent higher, respectively. The Nasdaq Composite settled 1.05 per cent higher.
 

7:31 AM

Stock Market LIVE: Good morning, readers!

Stock Market LIVE: Good morning, readers! Welcome to Business Standard's live blog for market coverage.
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First Published: Oct 22 2026 | 7:52 AM IST