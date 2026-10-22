Stock Market LIVE: Sensex down 300pts, Nifty below 22,700; PC Jeweller shares jump 8% post Q2 result

Sensex Today | Stock Market LIVE Updates, Thursday, Oct 22, 2026: The Nifty50 and the Sensex declined as oil prices advanced, raising concern about inflation outlook.
Q2 Results Today
Adani Energy Solutions, Adani Total Gas, BlueStone Jewellery and Lifestyle, Chennai Petroleum Corporation, CIE Automotive India, Colgate-Palmolive (India), CreditAccess Grameen, Cyient, Hatsun Agro Product, Havells India, Hindustan Petroleum Corporation, Jammu & Kashmir Bank, Jindal Stainless, Mahindra Lifespace Developers, Maharashtra Scooters, Nippon Life India Asset Management, Nuvoco Vistas Corporation, Orient Cement, Paisalo Digital, Pitti Engineering, Rallis India, Sagility, Sapphire Foods India, Swiggy, Tata Teleservices (Maharashtra) will release their second-quarter (Q2FY27) results on Monday.
IPO Today
India’s biggest initial public offer (IPO), Jio Platforms
, will enter the second day of subscription.