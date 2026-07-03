Dividend stocks: Mphasis, Titan, Nestle, 41 others go ex-date next week
Dividend stocks: Here is the complete list of stocks that will remain in focus next week on account of their dividend announcements
Dividend stocks: Here is the complete list of stocks that will remain in focus next week on account of their dividend announcements
|Company
|Ex-date
|Purpose
|Record date
|DCM Shriram International
|July 6, 2026
|Final Dividend - ₹0.40
|July 6, 2026
|DJ Mediaprint & Logistics
|July 6, 2026
|Final Dividend - ₹0.15
|July 6, 2026
|Pilani Investment and Industries Corporation
|July 6, 2026
|Dividend - ₹9
|July 6, 2026
|Sundaram Finance
|July 6, 2026
|Final Dividend - ₹24
|July 6, 2026
|Cera Sanitaryware
|July 7, 2026
|Dividend - ₹75
|July 7, 2026
|Dodla Dairy
|July 7, 2026
|Final Dividend - ₹5
|July 7, 2026
|JSW Steel
|July 7, 2026
|Final Dividend - ₹7.10
|July 7, 2026
|LKP Securities
|July 7, 2026
|Final Dividend - ₹0.20
|July 7, 2026
|Sun Pharmaceutical Industries
|July 7, 2026
|Final Dividend - ₹5
|July 7, 2026
|Bliss GVS Pharma
|July 8, 2026
|Final Dividend - ₹1
|July 8, 2026
|Hannah Joseph Hospital
|July 8, 2026
|Final Dividend - ₹2
|July 8, 2026
|Kesar Terminals & Infrastructure
|July 8, 2026
|Final Dividend - ₹1.25
|July 8, 2026
|Morarka Finance
|July 8, 2026
|Final Dividend - ₹1.50
|July 8, 2026
|Mphasis
|July 8, 2026
|Final Dividend - ₹62
|July 8, 2026
|United Spirits
|July 8, 2026
|Final Dividend - ₹11
|July 8, 2026
|Harsha Engineers International
|July 9, 2026
|Final Dividend - ₹1.50
|July 9, 2026
|RPG Life Sciences
|July 9, 2026
|Final Dividend - ₹24
|July 9, 2026
|Sheela Foam
|July 9, 2026
|Final Dividend - ₹1
|July 9, 2026
|Titan Company
|July 9, 2026
|Dividend - ₹15
|July 9, 2026
|Apollo Tyres
|July 10, 2026
|Final Dividend - ₹2.50
|July 10, 2026
|Artemis Medicare Services
|July 10, 2026
|Final Dividend - ₹0.45
|July 10, 2026
|AXIS Bank
|July 10, 2026
|Final Dividend - ₹1
|July 10, 2026
|Birlasoft
|July 10, 2026
|Final Dividend - ₹4
|July 10, 2026
|Computer Age Management Services
|July 10, 2026
|Final Dividend - ₹4
|July 10, 2026
|Control Print -
|July 10, 2026
|Final Dividend - ₹6
|July 10, 2026
|D-Link (India)
|July 10, 2026
|Special Dividend - ₹7.50
|July 10, 2026
|D-Link (India)
|July 10, 2026
|Final Dividend - ₹20
|July 10, 2026
|Dr Reddys Laboratories
|July 10, 2026
|Final Dividend - ₹8
|July 10, 2026
|Dynamic Cables
|July 10, 2026
|Final Dividend - ₹0.50
|July 10, 2026
|Geojit Financial Services
|July 10, 2026
|Final Dividend - ₹1.50
|July 10, 2026
|Grindwell Norton -
|July 10, 2026
|Dividend - ₹19
|July 10, 2026
|Hindalco Industries
|July 10, 2026
|Final Dividend - ₹5
|July 10, 2026
|JK Cement
|July 10, 2026
|Final Dividend - ₹20
|July 10, 2026
|Mahindra Logistics
|July 10, 2026
|Final Dividend - ₹2.5000
|July 10, 2026
|Nestle India
|July 10, 2026
|Special Dividend
|July 10, 2026
|Nestle India
|July 10, 2026
|Final Dividend - ₹5
|July 10, 2026
|The New India Assurance Company
|July 10, 2026
|Final Dividend - ₹1.50
|July 10, 2026
|Nilkamal
|July 10, 2026
|Final Dividend - ₹20
|July 10, 2026
|Orient Electric
|July 10, 2026
|Final Dividend - ₹0.75
|July 10, 2026
|PTL Enterprises -
|July 10, 2026
|Final Dividend - ₹1
|July 10, 2026
|Rossari Biotech
|July 10, 2026
|Final Dividend - ₹0.50
|July 10, 2026
|Smartlink Holdings
|July 10, 2026
|Final Dividend - ₹2
|July 10, 2026
|Sobha
|July 10, 2026
|Dividend - ₹6
|July 10, 2026
|VST Industries
|July 10, 2026
|Final Dividend - ₹12
|July 10, 2026
|Welspun Living
|July 10, 2026
|Final Dividend - ₹0.10
|July 10, 2026
|ZF Commercial Vehicle Control Systems India
|July 10, 2026
|Final Dividend - ₹4
|July 10, 2026
First Published: Jul 03 2026 | 8:05 AM IST