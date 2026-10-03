Archery to Hockey: Full list of India medal winners in Asian Games 2026
India are one gold away from fourth in the Asiad 2026 medal tally as the men's hockey final against Malaysia is underway, while Antim Panghal wrestles for gold at 4 pm IST
India are one gold away from fourth in the Asiad 2026 medal tally as the men's hockey final against Malaysia is underway, while Antim Panghal wrestles for gold at 4 pm IST
|Full updated list of India’s medal winners: Total - 81 (20 Gold, 26 Silver, 36 Bronze)
|Gold medals
|Medal
|Sport
|Event
|Indian medal winner(s)
|Gold
|Cricket
|Women’s T20
|Team India
|Gold
|Shooting
|Mixed team 10m air pistol
|Kamaljeet, Suruchi Singh
|Gold
|Kabaddi
|Women’s
|Team India
|Gold
|Kabaddi
|Men’s
|Team India
|Gold
|Shooting
|Women’s trap
|Neeru Dhanda
|Gold
|Athletics
|Women’s 4x400m relay
|Kiran Pahal, Poovamma MR, Prachi Choudhary, Vithya Ramraj
|Gold
|Archery
|Women’s compound team
|Jyothi Surekha Vennam, Prithika Pradeep, Chikitha Taniparthi
|Gold
|Archery
|Mixed compound team
|Chikitha Taniparthi, Sahil Jadhav
|Gold
|Archery
|Men’s compound team
|Sahil Jadhav, Ganesh Mani Ratnam Thirumuru, Kushal Dalal
|Gold
|Shooting
|Mixed trap
|Kynan Chenai, Neeru Dhanda
|Gold
|Archery
|Women’s team recurve
|Ankita Bhakat, Kumkum Mohod, Kirti Sharma
|Gold
|Boxing
|Women’s 75kg
|Lovlina Borgohain
|Gold
|Boxing
|Women’s 65kg
|Parveen Hooda
|Gold
|Boxing
|Men’s 80kg
|Ankush Panghal
|Gold
|Wrestling
|Men’s 65kg freestyle
|Sujeet Kalkal
|Gold
|Hockey
|Women’s team
|Team India
|Gold
|Archery
|Women’s individual recurve
|Kumkum Mohod
|Gold
|Golf
|Women’s individual
|Pranavi Urs
|Gold
|Cricket
|Men’s T20
|Team India
|Gold
|Wrestling
|Men’s freestyle 57kg
|Aman Sehrawat
|Silver medals
|Medal
|Sport
|Event
|Indian medal winner(s)
|Silver
|Golf
|Women’s team
|Pranavi Urs, Diksha Dagar, Aditi Ashok
|Silver
|Shooting
|Women’s 10m air rifle team
|Elavenil Valarivan, Sonam Maskar, Vidarsa Vinod
|Silver
|Shooting
|Women’s 10m air rifle
|Elavenil Valarivan
|Silver
|Shooting
|Men’s 10m air rifle team
|Rudrankksh Patil, Parth Mane, Himanshu Dhillon
|Silver
|Shooting
|Men’s 10m air rifle
|Himanshu Dhillon
|Silver
|Weightlifting
|Women’s 49kg
|Mirabai Chanu
|Silver
|Wushu
|Women’s 60kg sanda
|Roshibina Devi
|Silver
|Athletics
|Mixed 4x400m relay
|Team India
|Silver
|Shooting
|Men’s 50m rifle 3P team
|Aishwary Pratap Singh Tomar, Rudrankksh Patil, Niraj Kumar
|Silver
|Athletics
|Men’s 10,000m
|Gulveer Singh
|Silver
|Athletics
|Men’s marathon
|Sawan Barwal
|Silver
|Shooting
|Women’s 50m rifle 3P team
|Vidarsa Vinod, Ashi Chouksey, Tilottama Sen
|Silver
|Athletics
|Men’s shot put
|Tajinderpal Singh Toor
|Silver
|Squash
|Men’s singles
|Abhay Singh
|Silver
|Squash
|Women’s singles
|Anahat Singh
|Silver
|Athletics
|Women’s long jump
|Ancy Sojan
|Silver
|Athletics
|Men’s high jump
|Sarvesh Kushare
|Silver
|Shooting
|Women’s 25m pistol
|Esha Singh
|Silver
|Athletics
|Men’s 1500m
|Gulveer Singh
|Silver
|Athletics
|Men’s long jump
|Murali Sreeshankar
|Silver
|Athletics
|Men’s javelin throw
|Yash Vir Singh
|Silver
|Shooting
|Women’s trap team
|Neeru Dhanda, Manisha Keer, Aashima Ahlawat
|Silver
|Sailing
|Men’s skiff
|Prince Kurisinkal Noble, Manu Francis
|Silver
|Wrestling
|Greco-Roman 97kg
|Nitesh Kumar
|Silver
|Archery
|Mixed recurve team
|Kumkum Mohod, Dhiraj Bommadevara
|Silver
|Archery
|Men’s recurve team
|Dhiraj Bommadevara, Yashdeep, Neeraj Chauhan
|Bronze medals
|Medal
|Sport
|Event
|Indian medal winner(s)
|Bronze
|Shooting
|Men’s 10m air rifle
|Rudrankksh Patil
|Bronze
|Mixed martial arts
|Women’s traditional -60kg
|Suchika Tariyal
|Bronze
|Shooting
|Women’s skeet team
|Parinaaz Dhaliwal, Raiza Dhillon, Maheshwari Chauhan
|Bronze
|Shooting
|Men’s skeet team
|Anantjeet Singh Naruka, Bhavtegh Singh Gill, Mairaj Ahmad Khan
|Bronze
|Soft tennis
|Men’s singles
|Jay Meena
|Bronze
|Badminton
|Men’s team
|Team India
|Bronze
|Rowing
|Men’s double sculls
|Satnam Singh, Salman Khan
|Bronze
|Shooting
|Mixed skeet team
|Anantjeet Singh Naruka, Parinaaz Dhaliwal
|Bronze
|Athletics
|Women’s 10,000m
|Seema Kumari
|Bronze
|Table tennis
|Mixed doubles
|Diya Chitale, Manush Shah
|Bronze
|Athletics
|Women’s shot put
|Manpreet Kaur
|Bronze
|Athletics
|Women’s pole vault
|Baranica Elangovan
|Bronze
|Squash
|Mixed doubles
|Joshna Chinappa, Velavan Senthilkumar
|Bronze
|Athletics
|Women’s 400m
|Prachi Choudhary
|Bronze
|Athletics
|Women’s 200m
|Harita Bhadra
|Bronze
|Athletics
|Decathlon
|Tejaswin Shankar
|Bronze
|Athletics
|Women’s 3000m steeplechase
|Parul Chaudhary
|Bronze
|Kurash
|Women’s -78kg
|Pincky Balhara
|Bronze
|Athletics
|Women’s 400m hurdles
|Vithya Ramraj
|Bronze
|Athletics
|Women’s 5000m
|Parul Chaudhary
|Bronze
|Athletics
|Men’s javelin throw
|Rohit Yadav
|Bronze
|Boxing
|Men’s +90kg
|Narender Berwal
|Bronze
|Athletics
|Men’s 5000m
|Gulveer Singh
|Bronze
|Athletics
|Mixed 4x100m relay
|Gurindervir Singh, Sneha SS, Animesh Kujur, Harita Bhadra
|Bronze
|Athletics
|Women’s high jump
|Pooja Singh
|Bronze
|Athletics
|Men’s 4x400m relay
|Dharmveer Choudhary, Manu TS, Jay Kumar, Vishal TK
|Bronze
|Boxing
|Women’s 60kg
|Priya Ghanghas
|Bronze
|Boxing
|Men’s 90kg
|Kapil Pokhariya
|Bronze
|Wrestling
|Greco-Roman 87kg
|Sunil Kumar
|Bronze
|Squash
|Women’s team
|Anahat Singh, Joshna Chinappa, Tanvi Khanna, Shameena Riaz
|Bronze
|Archery
|Men’s compound individual
|Ganesh Mani Ratnam Thirumuru
|Bronze
|Squash
|Men’s team
|Abhay Singh, Veer Chotrani, Velavan Senthilkumar, Suraj Kumar Chand
|Bronze
|Sailing
|Women’s skiff
|Harshita Tomar, Shital Verma
|Bronze
|Sailing
|Women’s dinghy
|Nethra Kumanan
|Bronze
|Sepaktakraw
|Men’s quadrant
|Malemnganba Singh Sorokhaibam, Ram Kumar Sharma, Bobby Kumar, Akash Yumnam
|Bronze
|Archery
|Men’s individual recurve
|Neeraj Chauhan
First Published: Oct 03 2026 | 3:58 PM IST