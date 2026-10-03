Archery to Hockey: Full list of India medal winners in Asian Games 2026

India need one more gold medal to move into fourth place in the Asian Games 2026 medal standings after Aman Sehrawat won the men’s freestyle 57kg title on Saturday. India’s tally has now risen to 82 medals — 20 gold, 26 silver and 36 bronze.

With Uzbekistan on 21 gold, 24 silver and 23 bronze in the latest available standings, one more Indian gold would put India level on gold and ahead on silver, assuming Uzbekistan’s tally does not change.

Aman beat his North Korean opponent 11-7 in the final to give India their second wrestling gold of the Games, following Sujeet Kalkal’s men’s 65kg freestyle title. He had to absorb a late attack after leading 6-1 and then falling 6-7, but responded with a four-point move before holding on for gold.

Earlier on Saturday, archer Kumkum Mohod, golfer Pranavi Urs and the Indian men’s cricket team had won gold, while the women’s golf team claimed silver and Neeraj Chauhan secured bronze in men’s individual recurve archery. India’s men’s hockey team will face Malaysia in the gold-medal match later in the day, with the winner also earning direct qualification for the 2028 Los Angeles Olympics.